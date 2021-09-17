Все самые интересные факты о соли , которые вам нужно знать

Соль — это самый настоящий чудо-минерал! Она делает всё! Хотите приправить еду, вывести пятно от красного вина, изгнать дьявола? Всё, что вам нужно, — это соль и все эти забавные факты про неё.
1. Никакие другие камни по вкусу на соль не похожи. А если они и имеют вкус соли, то только от рук держащих их людей, а сам солёный вкус исходит от пота на руках, а не от самих минералов.
2. Соль содержится во всём понемногу, включая человеческое тело, землю и даже пресную воду, хотя её содержание может составлять менее 0,1%, она всё-таки есть.
3. Соль может быть источником энергии будущего. Особенно в местах, где смешиваются солёная и пресная вода, она может стать гигантским источником возобновляемой энергии.
4. Соль, которую ещё можно называть галитом, также известна нам как поваренная или каменная соль. В научных кругах её называют хлоридом натрия (NaCl).
5. Известный и любимый нами минерал под названием соль имеет 14.000 применений. Да, 14 тысяч. Если теперь это не один из лучших забавных фактов, тогда мы не знаем — какой.
6. Некоторые люди называют соль пятым элементом, давая понять, что она так же важна, как земля, воздух, огонь и вода.
7. Соль гигроскопична, то есть вбирает в себя влагу и воду.
8. Когда соль смешивается с водой, она распадается на положительные и отрицательные ионы.
9. Соль — абсолютно потрясающий консервант. В старые добрые времена поселения располагались возле залежей соли, чтобы можно было хранить пищу.
10. Соль является естественно перерабатываемой. Она у нас никогда не закончится.
11. Соли в вашем салате и на зимней земле может быть не один миллион лет. Это тоже должен быть один из самых лучших "солёных" фактов!
12. Соль смешивается с океанской водой и покрывает землю. Соль — везде.
13. В морской воде содержится около 3,5% соли. В Мировом океане средняя концентрация соли составляет около четверти фунта (около 114 г) соли на галлон (3,8 л) морской воды. Во всех океанах Земли — 50 квадриллионов тонн соли.
14. Как мы её добываем? Сбор морской соли требует большого терпения и правильного расположения.
15. Остров Большой Инагуа, самый южный остров Багамских островов, является лучшим источником соли в мире.
16. Если вы не хотите, чтобы между камнями или кирпичами росла трава, посыпьте соль в трещины между ними.
17. Соль можно собирать прямо с поверхности солончаков.
18. Если [металлическую] сковороду для блинов натереть солью, блины не будут прилипать.
19. Если всю соль из Мирового океана распределить по поверхности Земли, то слой был бы толщиной более 500 футов (152,4 м). Окей, это официально самый крутой из всех забавных "солёных" фактов!
20. Соль, которую мы едим (пищевая соль), составляет менее 15% соли, производимой во всём мире.
21. Зачем мы вообще едим соль? Соль является незаменимым питательным веществом для нас.
22. Мы используем много соли, чтобы предотвратить обледенение дорог. Фактически, 17% всей соли, которую мы используем, применяется для защиты дорог от льда.
23. В теле человека весом 50 кг — 0,15% соли. Это 7 столовых ложек.
24. Соль — это единственное семейство камней, которые едят люди.
25. Все наши жидкости — солёные, потому что вода и соль притягиваются друг к другу.
26. Слишком большое содержание соли в вашем теле и в крови притягивает больше воды, чем предполагалось.
27. Обычно человек потребляет более 3300 миллиграммов соли в день.
28. Добывание соли под землёй называется добычей растворением.
29. Голливуду нужна соль для сохранения катушек с плёнкой.
30. Чтобы избавиться от муравьёв в кладовке, посыпьте в ней солью.
31. Чтобы быть здоровыми, нам нужно как минимум 200 миллиграммов соли в день.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2303772174164953904/
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