Все самые интересные факты о соли , которые вам нужно знать

Соль — это самый настоящий чудо-минерал! Она делает всё! Хотите приправить еду, вывести пятно от красного вина, изгнать дьявола? Всё, что вам нужно, — это соль и все эти забавные факты про неё.



1. Никакие другие камни по вкусу на соль не похожи. А если они и имеют вкус соли, то только от рук держащих их людей, а сам солёный вкус исходит от пота на руках, а не от самих минералов.









2. Соль содержится во всём понемногу, включая человеческое тело, землю и даже пресную воду, хотя её содержание может составлять менее 0,1%, она всё-таки есть.



3. Соль может быть источником энергии будущего. Особенно в местах, где смешиваются солёная и пресная вода, она может стать гигантским источником возобновляемой энергии.





4. Соль, которую ещё можно называть галитом, также известна нам как поваренная или каменная соль. В научных кругах её называют хлоридом натрия (NaCl).



5. Известный и любимый нами минерал под названием соль имеет 14.000 применений. Да, 14 тысяч. Если теперь это не один из лучших забавных фактов, тогда мы не знаем — какой.











6. Некоторые люди называют соль пятым элементом, давая понять, что она так же важна, как земля, воздух, огонь и вода.



7. Соль гигроскопична, то есть вбирает в себя влагу и воду.

8. Когда соль смешивается с водой, она распадается на положительные и отрицательные ионы.9. Соль — абсолютно потрясающий консервант. В старые добрые времена поселения располагались возле залежей соли, чтобы можно было хранить пищу.10. Соль является естественно перерабатываемой. Она у нас никогда не закончится.





