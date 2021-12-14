Леушинская икона Божией Матери: о чем молятся?

"Я нахожусь с вами. Вас никто не обидит". Такие слова, только на церковно-славянском языке, написаны на иконе. Тем самым Богородица оповещает людей о том, что Она - защитница наша. Она с нами, даже если мы отступаем от Нее.

Леушинская икона Божией Матери - редкость. Она практически не встречается в храмах. А между прочим, второе ее название - "Спасительница России". И о ней пойдет речь в статье.

Происхождение образа

Икона была написана в 1860 году. Косвенным автором работы стал купец Гавриил Медведев. Он заказал образ, а позже подарил его подворью Иоанно-Предтеченского женского монастыря, находящегося недалеко от Санкт-Петербурга.

Как выглядит образ?

Леушинская икона Матери Божьей очень необычная и красивая. На фоне голубого неба с нежно-розовыми облаками изображена Богородица. Ее одежда красно-синих тонов. На руках Дева Мария держит Спасителя. Божественный Младенец сидит на руках Матери, спиной к Ней. Его руки раскрыты, как для объятий. Спаситель обращен лицом к смотрящим на икону. Надпись на образе, Божественный Младенец, простирающий руки к людям, - это подтверждение того, что любовь Божья и Богородицы дана всем людям. И стоит только попросить помощи, как сразу же получит ее проситель.

Интересные факты

В чем помогает Леушинская икона Матери Божией? Об этом чуть позже. А пока стоит коснуться некоторых интересных моментов, связанных с этой иконой.

В начале XX века по благословению Иоанна Кронштадтского с образа был сделан список. Его освятили, а сам святой благословил иконой преподобного Серафима Вырицкого. И отдал ему образ.

Считается, что тот самый список находится в Свято-Георгиевском женском монастыре, в селе Даневка.

Икону принесли туда духовные чада отца Серафима.

Иоанно-Предтеченский монастырь в начале 1930-х годов был затоплен водами Рыбинского водохранилища.

В честь Леушинской иконы Матери Божией освящена часовня. Находится она в селе Брейтово Ярославской области.

У образа есть еще одно название - "Спасительница России".

Празднование

День празднование Леушинской иконы Божией Матери приходится на субботу пятой недели Великого поста. Таким образом, мы видим, что этот день - переходящий. Он изменяется ежегодно, в зависимости от даты начала поста.

О чем молиться?

О чем молятся Леушинской иконе Матери Божией? Она - заступница русских людей, защитница России. И молятся перед образом за спасение державы нашей. Просят о помиловании земли русской.

Богородица Леушинская примиряет военные и иные конфликты.

Ей молятся о мире и согласии в семейной жизни.

Прибегают за помощью к Владычице Небесной в любых ситуациях, которые характеризуются потерей мира.

Как молиться?

Итак, Леушинская икона Матери Божией помогает во время распрей и конфликтов, ограждает покровом Своим от неурядиц военных, житейских и прочих. Но как молиться, если образа почти нет в храмах? До Брейтово добираться далеко, а до Санкт-Петербурга - еще дальше.

Икону можно приобрести для "красного угла". Что такое "красный угол"? Место в комнате, где находятся иконы. И сразу назревает вопрос: где купить редкий образ? В интернет-магазинах. Если это православный магазин, то освящать покупку не надо. При приобретении иконы в простом интернет-магазине придется освятить ее.

Для рукодельниц есть еще один вариант: вышить Леушинскую икону Матери Божией своими руками. После этого освятить и повесить в уголок с другими иконами.

Но как же молиться? Существует ли молитва у иконы Матери Божией Леушинской? Вот три молитвы, словами которых можно обращаться к Богородице:

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся Невесто Неневестная. О Всеблагая Заступнице рода христианского, Мати вся держащего десницею Свою Христа Бога нашего! Излей на ны милости и щедроты Его, и да не убоимся и не устрашимся враг видимых и невидимых, яко рекла еси уповающим на Тя: «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Сохрани истинную святую Православную Церковь и обитель нашу от расколов и ересей и положи начало покаяния людей русских. Возврати Святую Русь на дарованный ей Богом путь неповрежденной веры, да наполнится фимиамом молитв и расцветет, аки крин сельный. Да поживем в благочестии и чистоте, всегда хранимы Тобою от искушения антихристова, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, труса, огня, глада и мора, от напрасныя смерти, пленения и раздоров семейных; монашеское житие укрепи и спаси ны, Пречистая, яко уповаем на Тя по реченному Тобою: «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Молися о нас, Пресвятая Владычице Богородице, ко Господу Богу нашему, милующему и спасающему, да не лишит ны защиты и Царствия Своего присвоения, Иже и Сам рече верным Своим: «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Ему же слава, держава, честь и поклонение, сила и величие подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

И помните о том, что самая искренняя молитва идет от сердца. Необязательно стоять перед образами, вычитывая бесконечное правило, к тому же - непонятное. Смысл от такой молитвы? Человек стоит и читает, а что читает - самому непонятно. Нужна ли Богородице такая молитва? Едва ли. Лучше прочитать одну молитву, но вдумчиво. Или попросить помощи своими словами, зная что помолиться как следует не получится.

Как благодарить за помощь?

Допустим, в семье постоянные конфликты. Жена начинает молиться перед иконой Матери Божией Леушинской. Ссоры проходят. Как поблагодарить Заступницу нашу за поддержку и помощь?

Сходить в церковь и заказать благодарственный молебен. Прочитать акафист дома перед образом, если нет возможности дойти до храма. Поблагодарить своими словами, искренне и от души.

Общие правила

Мы выяснили значение иконы Матери Божией Леушинской, узнали, как и в каких случаях молиться перед образом. Теперь осталось описать правильный молитвенный настрой и внешний вид.

Приступая к молитве дома, женщины покрывают голову платком.

Мужчины должны быть в брюках. Сильные представители человечества молятся с непокрытой головой.

Следует ли женщине надевать юбку? В домашней молитве можно обойтись без этого. Не будем доходить до абсурда и делать акцент на том, что молитва не подразумевает слишком ярко выраженную степень обнажения. Это и без акцентов понятно.

Если собрались в храм, то присутствие юбки обязательно. Равно как и платка. Нет юбки? За свечным ящиком в церкви можно попросить. В большинстве храмов юбки и платки висят при входе, где их можно свободно взять. С возвратом.

В храме ведут себя тихо. Запрещены громкие разговоры, смех. Хотите поставить свечки или подать записки? Обращайтесь в церковную лавку. Нет такого желания? Никто не возбраняет просто помолиться перед тем или иным образом.

Если у женщины критические дни, в храм входить можно. Но нельзя ставить свечи, пить святую воду и целовать иконы.

К иконам не прикладываются накрашенными губами. Пошли в храм? Сотрите помаду. Что касается остального макияжа, он не должен быть ярким и кричащим.

Если пришли в церковь во время службы, не нужно бегать по всему храму и ставить свечи. Особенно вечером, когда в помещении царит полумрак, пономарь или алтарник читает молитвы перед Царскими Вратами, а люди стоят с опущенными головами. Это читается Шестопсалмие, во время которого никакие передвижения по храму неуместны. Если же дело обстоит утром, батюшка что-то очень громко читает в алтаре, а люди внимательно слушают, то вполне вероятно, что вы попали на чтение Евангелия. Постойте, послушайте. Свечи поставить успеете, и записки никуда не убегут.

Резюмируем

Итак, в статье был описан такой малоизвестный образ, как икона Матери Божией Леушинская. Основные аспекты статьи:

Икона была написана в 1860 году. Позже с нее был сделан список по благословению Иоанна Кронштадтского.

Подворье Иоанно-Предтеченкого монастыря, где и была написана икона, находится в Санкт-Петербурге.

Перед образом молятся за спасение России, просят защиты от военных конфликтов. Просят о помощи Богородицу и в семейных неурядицах.

Образ не так легко найти. Но его можно заказать в интернет-магазине или вышить самостоятельно.

Заключение

Теперь читатель знает историю иконы Божией Матери Леушинской. Как молиться ей и в каких случаях прибегать к заступничеству.

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