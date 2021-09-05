Зачем и как покушались на Ленина после его смерти

При жизни на Ленина покушались три раза, и последнее покушение было удачным. Но и после кончины вождя революции не оставили в покое.

Мавзолей, где покоился гроб с Лениным, для советских граждан был своеобразным местом поклонения. Однако находились и те, кто был не согласен с политикой СССР и таким идолопоклонничеством.

Фактрум выяснил, какими мотивами руководствовались те, кто совершал покушения на Владимира Ильича в Мавзолее.

Работник совхоза с контрреволюционными взглядами

В 1924 году состоялось торжественное помещение забальзамированного тела Владимира Ильича Ленина в специально построенный для этого Мавзолей. Сразу же к телу потянулись сотни и тысячи скорбящих об утрате людей. Долгое время в Мавзолее не случалось ничего из ряда вон выходящего. Но в марте 1934 года ситуация изменилась.

Мавзолей вместе с группой людей посетил Митрофан Никитин, бывший работником совхоза. Оказавшись рядом со стеклянным гробом Ленина, он достал револьвер и совершил несколько выстрелов. На поднявшийся переполох среагировала охрана Мавзолея, но они не успели скрутить Никитина. Тот, поняв, что его покушение на Ленина не удалось, выстрелил себе в грудь и сразу же скончался.

Бывших в усыпальнице Ленина людей сразу же отправили на улицу, запретив говорить о случившемся.

Человек с молотком в Мавзолее

Прибывшие сотрудники безопасности тут же обыскали тело Митрофана Никитина и нашли записку. В ней он написал, что считает жизнь советского народа сказочно тяжёлой и бессмысленной. В записке также порицалась советская власть, не видящая, что жить в СССР простому человеку очень сложно. В предсмертной записке Никитина также значилось, что своим поступком он выражал протест от имени всех рабочих. «Довольно рабства, террора, голода…» — было написано в ней.

Следующее покушение на гроб Ленина в Мавзолее состоялось через 25 лет после первого. Тогда рядом с телом Владимира Ильича лежала и мумия Сталина. 20 марта 1959 в усыпальницу вождей зашёл мужчина. Встав рядом с гробом Ленина, он достал из кармана молоток и со всей силы швырнул его. Из-за сильного удара стекло гроба разбилось, но само тело Ленина не пострадало. Мотивы нападавшего выяснить не удалось, а на последующем суде его признали невменяемым и психически нездоровым.

Размахивающий ногами татарин

Спустя год после этого покушения на тело Владимира Ленина состоялось ещё одно. В июле в Мавзолее оказался выходец из города Фрунзе Минибаев. Он решил обойтись без каких-либо инструментов. Запрыгнув на окружавший гроб барьер, мужчина ударом ноги выбил стекло стеклянного гроба. Острые осколки разрезали кожу кистей рук и лица Владимира Ильича. Конечно же, нарушителя спокойствия в Мавзолее охрана тут же повязала.

Во время следствия Минибаев признался, что мысль о том, что он должен разрушить гроб ненавистного ему Ленина пришла ему ещё в 1949 году, но решился он на это только в 1960.

Камни в саркофаг вождя

В начале шестидесятых в Мавзолее стало совсем неспокойно, покушения на Ленина следовали одно за другим. В сентябре 1961 в гроб с телом прилетел камень от женщины, предварительно плюнувшей на стекло саркофага и выкрикнувшей: «На тебе, паскуда!» В 1962 пенсионер Лютиков тоже кинул камень в стеклянный гроб. Во время следствия над ним было обнаружено, что Лютиков слал в редакции газет антисоветские письма, в которых выражал недовольство советским строем, советскими учреждениями и властью Хрущёва.

Взрывы около Мавзолея и внутри него

В 1967 году у дверей усыпальницы Ленина прогремел страшный взрыв, погибло несколько человек. Годом позднее на адрес ЦК КПСС пришло письмо, в котором мужчина угрожал взорвать себя. Он писал, что хочет сделать это, чтобы «подлые коммунисты помнили, к чему приводит их подлость». Свои обещания неизвестный так и не выполнил. Но после этого тело Ленина поместили в пуленепробиваемый саркофаг.

И совершенно не зря. В 1973 году прямо первого сентября рядом с гробом Ленина неизвестный мужчина взорвал себя. Вместе с ним погибли трое человек и ещё несколько были ранены. Мужчина так и остался неопознанным, а у следствия была лишь версия, что, совершив страшный теракт, он решил прославить себя.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В принципе, после того как этот величайший злодей и авантюрист современности устроил фактически геноцид своему народу ,ничего странного в том, что на изувера Ленина покушались не только при жизни , но и после кончины палача народов !

Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек!

Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей.

Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями. Кроме того, в мавзолее лежит генетически неполноценный изувер , поскольку дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психику вождя мирового пролетариата(в этом отношении поучительна книга Василия Варга «Гений зла», в которой можно найти много подобных интересных фактов про кровавых вождей революции).

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.). Этот подлый изувер даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции.

Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести.

К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма. Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм". Безусловно , в 1917 г. было весьма не справедливо отнять у некоторых, чтобы отдать всем , также как и отнять у всех, чтобы опять отдать некоторым !

Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции , которая , к сожалению, закончилась полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру . Если же этого не сделать , то «призрак коммунизма» все еще будет витать во Вселенной.

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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