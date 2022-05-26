Иван Грозный: сам себе стоматолог

Мы знаем, что Иван Грозный умер по нынешним меркам в самом расцвете лет, ему было всего 53 года. Но вот, если судить по историческим источникам, выглядел он к этим своим годам как почтенный старец. Весь согнувшийся, очень худой, с кожей желтоватого цвета, практически без волос на голове и с реденькой бородкой.

На фоне таких описаний очень странно выглядит описание зубов царя – все источники утверждали, что зубы царя были в отличном состоянии, не у всех молодых людей в то время были такие зубы.

И это с учетом практически никакой гигиены и стоматологии в средневековье? Лечением зубов в то время никто не занимался, максимум стоматологических услуг – вырвать зуб клещами.

Летописи впервые упоминают зубы Грозного еще описывая его рождение. Будущий царь родился уже с зубами, причем с полным комплектом, немало исторических источников упоминают это. И по тем же источникам некоторые молочные зубы выпали у царя только к сорока годам, а незадолго до смерти у него еще выросли постоянные резцы.

Таким образом, свой полувековой юбилей Иван Васильевич встретил со всем набором зубов. При изучении останков царя стало понятно, что, действительно, его зубы находились в отличном состоянии и выглядели как зубы молодого человека.

Фото останков Ивана Грозного, на котором хорошо видны зубы

Этому вскоре нашлось логичное объяснение – царь еще со своего детства сильно боялся зубной боли. Поэтому старательно ухаживал за зубами и полостью рта. Не ленился полоскать рот травными настоями, каждый день чистил зубы щеткой.

Зубная щетка царя состояла из деревянной ручки и свиной щетины, которая бал вставлен в ручку. Правд по форме эта щетка напоминала больше ершик для бутылок. Надо сказать, что и приближенные к царю люди также следили за гигиеной рта – они во всем подражали Ивану Грозному.

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А вы знали об этом?

Во время войны с монгольским кланом Тайчигуд в лошадь Чингисхана попала стрела, убив животное на месте. Упавшая лошадь придавила Чингисхана, но он смог спастись. Войско Чингисхана выиграло битву, а он потребовал выстроить перед ним всех пленных и спросил, кто выпустил эту стрелу.Неожиданно для него вперед вышел лучник Джебе, который признался, что стрелял он и хотел убить Чингисхана. Знаменитый военачальник был так поражен храбростью Джебе, что сделал его командиром в своей армии (впоследствии Джебе стал генералом и одним из самых преданных друзей Чингисхана).

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43654840533)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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