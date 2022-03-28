С какого царя правители России стали не истинно русскими?

Петр Великий был последним царем всея Руси. Он же стал первым императором Всероссийским. С его правлением можно связать медленное, но стабильное подавление русской национальности. Проследить это совсем не сложно.

Его женой стала Марта Скавронская – будущая российская императрица Екатерина I Алексеевна. Стоит отметить, что ее впервые в России короновал Петр I в качестве императрицы. Однако по национальности русской она не была. Родилась в Лифляндии (значит – «лифляндка»). В этом браке родились две дочери, которые наполовину потеряли русские корни.

Одна из них (Анна) становится женой немецкого герцога. Рожденный в этом союзе сын (будущий император Петр III) теряет еще четверть русской крови.

Далее этот император женится. В жены берет немецкую принцессу, которая также впоследствии взойдет на Российский трон (Екатерина II). В итоге состоялся брак наполовину немца с полнокровной немкой. Их сын становится уже менее, чем на четверть русским. И вновь он (практически немец) женится на немке. И чем дальше, тем все тоньше связующая нить с русской кровью. Сыновья Павла – императоры России, также повели под венец немок.

И наконец-то очередь дошла до Александра II, который через огромное количество времени женится на русской княжне.

А так как данный брак был признан неравным, то и права на престол достались детям от его первого брака (с немкой!). В жилах их сына уже практически не было русской крови. Его женой стала дочь короля Дании. В семье появляется последний русский император Николай II. Какой же процент русской крови заставлял биться его сердце?

Как по-Вашему, кто имеет право считаться истинно русским человеком?

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