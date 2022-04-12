Зачем женщины в СССР носили комбинации под платья, и почему не носят сейчас?

Это было практично

Сегодня вряд ли кто-то задумывается о том, чтобы продлить срок носки одежды: к каждому сезону мы покупаем обновки, никто не носит платья по 5-6 лет. Советским женщинам приходилось «заморачиваться» и беречь свои платья, — они не имели возможности так часто приобретать новую одежду.

Комбинация служила своеобразной «прослойкой» между телом и одеждой: она впитывала пот, так что платья можно было стирать не так часто, продлевая им «жизнь».

Добавьте сюда ещё один момент: 40-50 лет назад большинство советских людей жили в коммуналках или в домах без удобств. О ежедневном душе не приходилось и мечтать: все ходили раз в неделю в баню. А вот комбинации можно было менять каждый день: надела свежую — и вроде как всё нормально.

Это было комфортно

Платья в то время часто шились из синтетических тканей, а это значит — сильно электризовались, некрасиво прилипали к ногам. А зимние свитера часто бывали колючими. Проблема решалась с помощью комбинаций: они выступали «антистатическим барьером», принимая всё накопившееся электричество на себя, и защищали от неприятных ощущений. Сегодня мы просто покупаем флакон антистатика и распыляем его, но 40 лет назад такие средства были большой редкостью.