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Зачем женщины в СССР носили комбинации под платья, и почему не носят сейчас?

Сегодня в таком наряде — атласном или шёлковом платье в бельевом стиле — вполне можно выйти на прогулку или отправиться в кафе. А прежде это называлось «комбинацией». Тонкая сорочка на узких бретельках надевалась под платье или блузку, и редкая женщина позволяла себе без неё обходиться. Почему же в Советском Союзе комбинации были так популярны?

Зачем женщины в СССР носили комбинации под платья, и почему не носят сейчас?

Без комбинации советская женщина не позволяла себе выйти из дома. В шкафу хранились целые стопки самых разных сорочек — начиная от простеньких хлопчатобумажных «на каждый день» и заканчивая роскошными прибалтийскими или импортными, из нежного шёлка, с нарядной вышивкой и нежными кружевами.

Это было модно

Начнём с того, что комбинация — вовсе не изобретение советских модельеров: их носили и в других странах. Причём импортные «комбинашки» отличались в лучшую сторону. Их шили из шёлка или атласа, украшали кружевами и вышивкой, они лучше садились по фигуре. Отечественные изделия выглядели намного скромнее: они обычно были из простого хлопка или сатина, без особого декора. Но это действительно было модно! Если же удавалось раздобыть импортную комбинацию — их покупали у спекулянтов, заказывали тем, кто едет в Польшу, ГДР или Югославию, — то носили с гордостью.

Не видно под платьем? Ну и что! При желании можно было как бы нечаянно приподнять подол, чтобы мелькнула полоска кружева: продемонстрировать окружающим, что ты в тренде. Мы уже рассказывали, как советские женщины старались подражать Брижит Бардо и другим звёздам.

Зачем женщины в СССР носили комбинации под платья, и почему не носят сейчас?

Это было практично

Сегодня вряд ли кто-то задумывается о том, чтобы продлить срок носки одежды: к каждому сезону мы покупаем обновки, никто не носит платья по 5-6 лет. Советским женщинам приходилось «заморачиваться» и беречь свои платья, — они не имели возможности так часто приобретать новую одежду. 

Комбинация служила своеобразной «прослойкой» между телом и одеждой: она впитывала пот, так что платья можно было стирать не так часто, продлевая им «жизнь».

Добавьте сюда ещё один момент: 40-50 лет назад большинство советских людей жили в коммуналках или в домах без удобств. О ежедневном душе не приходилось и мечтать: все ходили раз в неделю в баню. А вот комбинации можно было менять каждый день: надела свежую — и вроде как всё нормально.

Это было комфортно

Платья в то время часто шились из синтетических тканей, а это значит — сильно электризовались, некрасиво прилипали к ногам. А зимние свитера часто бывали колючими. Проблема решалась с помощью комбинаций: они выступали «антистатическим барьером», принимая всё накопившееся электричество на себя, и защищали от неприятных ощущений. Сегодня мы просто покупаем флакон антистатика и распыляем его, но 40 лет назад такие средства были большой редкостью.

Зачем женщины в СССР носили комбинации под платья, и почему не носят сейчас?
ГЕРОИНЯ ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ ИЗ СОВЕТСКОГО КИНОФИЛЬМА "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"

Это было эстетично и «прилично»

Да, наши мамы и бабушки одевались достаточно скромно, но женщины всегда остаются женщинами: им хочется выглядеть привлекательно и соблазнительно. Чтобы добиться баланса между соблазнительностью и приличиями, под прозрачные блузки надевали комбинации. К такому наряду были прикованы взгляды всех мужчин, и в то же время модницу не могли  упрекнуть поборники морали: она же надела «комбинашку»! Особенно любили этот предмет гардероба дамы постарше: для них комбинация была неким символом «пристойности», барьером, защищающим женщину от неприличных взглядов. Такие дамы упорно продолжали носить комбинации даже в летнюю жару, даже в 80-х годах, когда большинство уже начало от них отказываться.

Помогали визуально улучшить фигуру

На облегающую комбинацию из скользкого шёлка или атласа идеально садились узкие юбки и платья из плотных тяжёлых тканей. 

Под широкие юбки часто надевали комбинации со складками и оборками. Это помогало скрадывать недостатки фигуры, маскировать то, что не хотелось показывать. Были и комбинации без бретелек — их носили с декольтированными вечерними нарядами.

Зачем женщины в СССР носили комбинации под платья, и почему не носят сейчас?

Доставляли удовольствие

Наконец, удачная шёлковая комбинация любимого цвета, украшенная кружевами, облегавшая фигуру, доставляла женщинам особое удовольствие, как любое красивое бельё. Пусть даже она была скрыта под платьем. А ещё многие девочки любили наряжаться в мамины комбинации, представляя себя принцессами или невестами, кружась в них перед зеркалом. И это тоже было огромное удовольствие! 

Сегодня о комбинациях прочно забыли: не носить же их с брюками и джинсами! Да и в остальном наша жизнь сильно изменилась.

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