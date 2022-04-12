Зачем женщины в СССР носили комбинации под платья, и почему не носят сейчас?

Сегодня в таком наряде — атласном или шёлковом платье в бельевом стиле — вполне можно выйти на прогулку или отправиться в кафе. А прежде это называлось «комбинацией». Тонкая сорочка на узких бретельках надевалась под платье или блузку, и редкая женщина позволяла себе без неё обходиться. Почему же в Советском Союзе комбинации были так популярны?
Без комбинации советская женщина не позволяла себе выйти из дома. В шкафу хранились целые стопки самых разных сорочек — начиная от простеньких хлопчатобумажных «на каждый день» и заканчивая роскошными прибалтийскими или импортными, из нежного шёлка, с нарядной вышивкой и нежными кружевами.
Это было модно
Начнём с того, что комбинация — вовсе не изобретение советских модельеров: их носили и в других странах. Причём импортные «комбинашки» отличались в лучшую сторону. Их шили из шёлка или атласа, украшали кружевами и вышивкой, они лучше садились по фигуре. Отечественные изделия выглядели намного скромнее: они обычно были из простого хлопка или сатина, без особого декора. Но это действительно было модно! Если же удавалось раздобыть импортную комбинацию — их покупали у спекулянтов, заказывали тем, кто едет в Польшу, ГДР или Югославию, — то носили с гордостью.Не видно под платьем? Ну и что! При желании можно было как бы нечаянно приподнять подол, чтобы мелькнула полоска кружева: продемонстрировать окружающим, что ты в тренде. Мы уже рассказывали, как советские женщины старались подражать Брижит Бардо и другим звёздам.
Это было практично
Сегодня вряд ли кто-то задумывается о том, чтобы продлить срок носки одежды: к каждому сезону мы покупаем обновки, никто не носит платья по 5-6 лет. Советским женщинам приходилось «заморачиваться» и беречь свои платья, — они не имели возможности так часто приобретать новую одежду.
Комбинация служила своеобразной «прослойкой» между телом и одеждой: она впитывала пот, так что платья можно было стирать не так часто, продлевая им «жизнь».
Добавьте сюда ещё один момент: 40-50 лет назад большинство советских людей жили в коммуналках или в домах без удобств. О ежедневном душе не приходилось и мечтать: все ходили раз в неделю в баню. А вот комбинации можно было менять каждый день: надела свежую — и вроде как всё нормально.
Это было комфортно
Платья в то время часто шились из синтетических тканей, а это значит — сильно электризовались, некрасиво прилипали к ногам. А зимние свитера часто бывали колючими. Проблема решалась с помощью комбинаций: они выступали «антистатическим барьером», принимая всё накопившееся электричество на себя, и защищали от неприятных ощущений. Сегодня мы просто покупаем флакон антистатика и распыляем его, но 40 лет назад такие средства были большой редкостью.
Это было эстетично и «прилично»
Да, наши мамы и бабушки одевались достаточно скромно, но женщины всегда остаются женщинами: им хочется выглядеть привлекательно и соблазнительно. Чтобы добиться баланса между соблазнительностью и приличиями, под прозрачные блузки надевали комбинации. К такому наряду были прикованы взгляды всех мужчин, и в то же время модницу не могли упрекнуть поборники морали: она же надела «комбинашку»! Особенно любили этот предмет гардероба дамы постарше: для них комбинация была неким символом «пристойности», барьером, защищающим женщину от неприличных взглядов. Такие дамы упорно продолжали носить комбинации даже в летнюю жару, даже в 80-х годах, когда большинство уже начало от них отказываться.
Помогали визуально улучшить фигуру
На облегающую комбинацию из скользкого шёлка или атласа идеально садились узкие юбки и платья из плотных тяжёлых тканей.
Под широкие юбки часто надевали комбинации со складками и оборками. Это помогало скрадывать недостатки фигуры, маскировать то, что не хотелось показывать. Были и комбинации без бретелек — их носили с декольтированными вечерними нарядами.
Доставляли удовольствие
Наконец, удачная шёлковая комбинация любимого цвета, украшенная кружевами, облегавшая фигуру, доставляла женщинам особое удовольствие, как любое красивое бельё. Пусть даже она была скрыта под платьем. А ещё многие девочки любили наряжаться в мамины комбинации, представляя себя принцессами или невестами, кружась в них перед зеркалом. И это тоже было огромное удовольствие!
Сегодня о комбинациях прочно забыли: не носить же их с брюками и джинсами! Да и в остальном наша жизнь сильно изменилась.
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