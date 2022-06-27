9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

А вы знали об этом?

Из-за фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на родине Барбары Брыльской от нее отвернулись многие поклонники, а режиссеры стали давать, в основном, небольшие роли. Как оказалось, народная любовь соотечественников ушла навсегда. Барбаре поляки- русофобы так и не простили «предательства».

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43352438542/ )

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