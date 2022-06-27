9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

Искать отличия в паре одинаковых картинок — одно из самых популярных развлечений в мире.
Это не только увлекательная, но и полезная игра.
Исследование коры головного мозга, которая задействуется во время поиска отличий, показало, что это занятие развивает концентрацию внимания.
Для разминки начнем с рисунков, на которых нужно найти 8 отличий
9.
8.
7.
Усложним задачу: на этих рисунках нужно найти 9 отличий
6.
5.
4.
А теперь самое сложное: на каждом рисунке нужно найти 10 отличий
Искать отличия в паре одинаковых картинок — одно из самых популярных развлечений в мире.
Это не только увлекательная, но и полезная игра.
Исследование коры головного мозга, которая задействуется во время поиска отличий, показало, что это занятие развивает концентрацию внимания.
Для разминки начнем с рисунков, на которых нужно найти 8 отличий
9.
8.
7.
Усложним задачу: на этих рисунках нужно найти 9 отличий
6.
5.
4.
А теперь самое сложное: на каждом рисунке нужно найти 10 отличий
3.
2.
1.
А вы знали об этом?
Из-за фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на родине Барбары Брыльской от нее отвернулись многие поклонники, а режиссеры стали давать, в основном, небольшие роли. Как оказалось, народная любовь соотечественников ушла навсегда. Барбаре поляки- русофобы так и не простили «предательства».
Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43352438542/ )
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