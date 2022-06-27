Популярные статьи

Свежие комментарии

  • J2 YFull 13073
    ...Смешались, кони, люди...и ядрам пролететь мешала гора кровавых тел. Лермонтов М.Ю. Бородино. Эти строки поэта похо...Кавказ – это мест...
  • Вадим Белецкий
    Лишнее подтверждение тому, что все революции заканчиваются обычным террором - такое многократно повторялось и, в наше...Адские колонны ге...
  • Владимир Аверков
    правильно произносится имя ПантелеИмон(ударение на И)...а ПантелеймОн-это по-народному....но он простит искажение име...Молитва Пантелейм...

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

Искать отличия в паре одинаковых картинок — одно из самых популярных развлечений в мире. 

Это не только увлекательная, но и полезная игра.

Исследование коры головного мозга, которая задействуется во время поиска отличий, показало, что это занятие развивает концентрацию внимания.

Для разминки начнем с рисунков, на которых нужно найти 8 отличий

9.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

8.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

7.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

Усложним задачу: на этих рисунках нужно найти 9 отличий

6.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

5.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

4.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

А теперь самое сложное: на каждом рисунке нужно найти 10 отличий

Искать отличия в паре одинаковых картинок — одно из самых популярных развлечений в мире. 

Это не только увлекательная, но и полезная игра.

Исследование коры головного мозга, которая задействуется во время поиска отличий, показало, что это занятие развивает концентрацию внимания.

Для разминки начнем с рисунков, на которых нужно найти 8 отличий

9.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

8.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

7.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

Усложним задачу: на этих рисунках нужно найти 9 отличий

6.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

5.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

4.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

А теперь самое сложное: на каждом рисунке нужно найти 10 отличий

3.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

2.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

1.

9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется

А вы знали об  этом?

Из-за фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на родине Барбары Брыльской от нее отвернулись многие поклонники, а режиссеры стали давать, в основном, небольшие роли.

Как оказалось, народная любовь соотечественников ушла навсегда. Барбаре поляки- русофобы так и не простили «предательства».

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43352438542/ )  

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть: 

Василий Суворов: почему отца великого полководца боялись современники https://otari.mirtesen.ru/blog/43960209023/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

 

Обсудить

Картина дня

наверх