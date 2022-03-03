Астрология и предсказания

Ну что ж, друзья мои, наши мнения об именах немного разошлись: одни говорят, что имя не важно, а важно воспитание; другие утверждают, что в имени заложена чуть ли не судьба человека. В общем, однозначный вывод сделать сложно. По-моему, как воспитание играет большую роль, так и само имя накладывает свой небольшой отпечаток на судьбу человека.

А как у вас обстоят дела с астрологией? верите ли вы в астрологические прогнозы, гороскопы, в гадания по звездам и в предсказания вообще?

Я всегда считал, что гороскопы - это промывание мозгов людям. Возможность спихнуть свои ошибки и просчеты на звезды, планеты, календарь и т.д. Собственно, я и сейчас так считаю. А вот с гаданием все сложнее. В основном, гадалки хорошие психологи, которые ловко и незаметно вытягивают у вас дополнительную информацию для свох предсказаний. Сообщают какие то вещи, которые есть в любой семье, например: "у тебя в семье кто то болен". Ну, разумеется, во всех семьях есть какой то хворающий родственник. Ну то есть большинство из предсказателей - просто шарлатаны, зарабатывающие на людских слабостях и страхах. Но есть и такие, которые действительно предсказывают вещи, которые сбываются. Я в этом убедился два раза. Причем, я человек абсолютно далекий от гаданий, предсказаний и других "магий".

А вы читаете гороскопы? ходите к гадалкам? Давайте послушаем ваши истории об астрологии и предсказаниях?