Иисус Христос и его народ

Время от времени я сталкиваюсь с вопросом — почему Господь Иисус пришел к евреям, а не к другим народам?

В самом вопросе кроется ошибка — Иисус пришел ко всем народам. К евреям и грекам, русским и американцам, немцам и вьетнамцам.

Но воплотился он в среде еврейского народа, и по плоти Господь Иисус является евреем.

Открывая Евангелие от Матфея, мы видим длинный список Его еврейских предков. Иногда людям это кажется странным — разве у Бога может быть национальность?

Говорить о национальности Бога, в самом деле, бессмысленно. Но Церковь учит, что Господь наш Иисус Христос обладает двумя природами — Он целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. Все возникавшие в истории ереси, которые отрицали полноту либо Его Божества, либо Его человечества, были отвергнуты Церковью.

Господь Иисус целиком и полностью человек, из плоти и крови, Он принадлежит к человеческому роду, у Него есть совершенно определенные черты лица, Он родился от Жены, в среде определенного народа, Он воспринял от Матери родной язык, вырос среди одного из народов Земли. Любой из нас, людей, имеет предков, родной язык, наша личная история всегда вплетена в историю нашего народа. Это верно и в отношении Господа Иисуса.

Он — Еврей, родившийся от Еврейской Матери, и выросший среди еврейского народа. Более того, Он в большей степени Еврей, чем все остальные.Почему это так важно? По множеству причин.Во-первых, Господь Иисус не инопланетянин. Древние еретики, конечно, не знали про инопланетян (вся эта научно-фантастическая мифология очень поздняя), но они верили в нечто похожее — в некоего не-человеческого спасителя, чисто духовное существо, которое только выглядело как человек, только принимало человеческий облик для того, чтобы открыть людям какие-то тайны. Такой «спаситель» мог еще выступать с проповедями, но вот искупить человеческий род от греха и смерти он не мог в принципе — потому, что он сам не принадлежал к этому роду.Чтобы стать нашим Искупителем, Ходатаем, Первосвященником, необходимо быть человеком — одним из нас. В грехопадении люди выбрали — для себя и своих потомков — жить и умирать без Бога. Человеческий род обратился в закрытую, даже замурованную мятежную крепость — к угрюмым стенам которой каждый человеческий грех добавлял новый кирпич. Эту стену нельзя просто сломать снаружи — потому что Бог наделил человека неотъемлемым даром свободной воли, и именно свободная воля человека должна найти дорогу обратно.

Но даже лучшие (или, иначе сказать, наименее испорченные) из нас, не годятся для этой задачи — мы все, без исключения, поражены грехом. Тогда предвечный Сын Божий сам становится Человеком, Он рождается внутри мятежной крепости, чтобы, как человек, совершить выбор, обратный падению, обратный всем нашим грехам — прожить полностью безгрешную человеческую жизнь, в совершенном послушании Отцу, и, как предел этого послушания — принять искупительную смерть за всех нас. Он воскресает из мертвых как глава нового, обновленного человеческого рода, для того, чтобы воспринять нас в это новое человечество и приобщить той вечной жизни, которой обладает Он сам.

Поэтому (хотя не только поэтому) искупление может быть совершено только изнутри человеческого рода. А принадлежать к человеческому роду можно только принадлежа к одному из народов земли.

Но древний Израиль — не просто один из народов земли. Это избранный народ. В современном языке слово «избранный» звучит не очень хорошо — как будто одних избрали, приблизили, а другим — отказали, оставили за дверью, как будто одни лучше, а другие — хуже. Когда люди провозглашают сами себя «избранными», они всегда делают это за счет кого-то «неизбранного», возвышение одних всегда покупается ценой уничижения других.

Но не так избирает Бог; библейский Израиль избран не за счет других народов, но ради них. На него возложена миссия ко всем народам. Как Бог говорит устами ветхозаветного Пророка, «Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис.49:6) Конечно, древние евреи — грешные люди, как и все остальные (всякий, кто читал Ветхий Завет, хорошо об этом знает), они нарушают завет с Богом или вовсе отпадают от него, но Бог всегда сохраняет Себе верный остаток, через который Он действует в мире. Долгие века ветхозаветной истории готовят народ к принятию Спасителя. Пророки открывают, утверждают и отстаивают истину о Боге, который Один только достоин поклонения. Бог Израилев открывается как Творец Неба и Земли, источник нравственного закона, Тот, кто будет судить все народы по правде. И Он открывает, что пошлет на землю Спасителя.

И вот наступает момент, ради которого и разворачивается вся ветхозаветная история, ради которого и избран Израиль. В избранном народе является Дева, которой предстоит сказать Богу «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лук.1:38) и стать Матерью Господа. Израиль, по пророчеству, становится светом и спасением всех народов — в лице Иисуса Христа.

Апостолы и первые ученики Господа также происходят из еврейского народа. Когда большая часть народа отказывается принять Евангелие, Апостолы выходят на проповедь язычникам — и так созидается новый народ Божий, Церковь, включающий в себя людей из всех народов земли.

Хотя большинство соплеменников Господа не уверовали в Него, святой Апостол Павел предостерегает нас от любой заносчивости и высокомерия по отношению к ним. Как пишет он послании к Римлянам, «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим.11:25,26)

Хотя в Православной Церкви всегда были святые еврейского происхождения, массовое обращение еврейского народа будет знамением приближающегося финала истории — как мы ее знаем. Как предвещает Пророк, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10).

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