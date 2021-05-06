Что такое боевой транс и как он повлиял на развитие искусства

Что может быть общего между исступленными плясками африканских племен и торжественным маршем под оркестр во время праздничного парада?

А как связаны музыкальные инструменты и избавление от страха и боли, а заодно и от собственного «я»?

Куда сильнее, чем можно было бы подумать – объединяет все это любопытный феномен под названием «боевой транс».

Боевой транс людей древности

Казалось бы, сначала добиваешься того, чтобы жилось безопасно, да пищи было вдоволь, а потом уже поешь и танцуешь – но нет. Существует теория, сформулированная относительно недавно ученым-этнографом грузинского происхождения Иосифом Жорданией – о том, что некоторые виды искусства появились благодаря способности человеческого сознания переходить в особое состояние – трансу, да еще и боевому. Явление это было открыто еще в доисторические времена, больше того – им вовсю пользовались, а свой след боевой транс оставил, пожалуй, и на истоках появления разных видов искусства.

Боевой транс был хорошо знаком античным цивилизациям

Невозможно сказать точно, когда наши предки открыли у себя эту особенность и когда начали ее использовать. Оказалось, что при наличии определенных условий можно становиться бесстрашным, не чувствующим боли, при этом полностью растворенным в группе себе подобных, как одна из частей большого и сложного живого организма.

Человек, который находится в этом состоянии, ощущает эйфорию, он практически не восприимчив к боли и даже серьезные ранения ощущает лишь как дискомфорт – до определенной поры. Пропадает страх, это приводит либо к способности сражаться без устали во время боя, либо к готовности пожертвовать собой ради общей цели. Важная черта боевого транса – исчезновение своего «я» и замена его на «мы» или на большое, коллективное «я». Такое «боевое безумие» на протяжении всей человеческой истории наблюдалось во время войн, на поле боя, но появилось оно, как считается, гораздо раньше.

Ритуалы и обряды африканских - и не только - племен уходят корнями в глубокую древность, когда все это было способом выживать во враждебной среде

По мнению профессора Жордании, с расселением по территории Африки в эпоху палеолита перед людьми вставала серьезная опасность со стороны крупных хищников. Тогда и начали практиковать намеренное, осознанное вхождение в боевой транс – через синхронные крики – громкие, странные и пугающие – и синхронные движения: так и львов прогоняли, и себя избавляли от страха. И потому «дикие» пляски и своеобразные ритуалы африканских племен, да и не только африканских, можно воспринимать как отголоски того периода развития человечества.

Как вызывали состояние боевого транса

Боевой транс возникает сам по себе в тот момент, когда на кону оказывается собственная жизнь, - с ощущением большой, смертельной опасности. Но уже тысячи лет назад применялись приемы, с помощью которых можно было погрузить в это состояние целое племя – например, перед охотой или накануне боя. Среди простых способов добиться этого - ритмичные движения головой, специфическая частота дыхания – это вызывает определенный гипнотический эффект. Несколько сложнее – подчиненные какому-то ритуалу выкрики, песни, использование ударных музыкальных инструментов – все это хором, синхронно. Перед проведением обряда на тело стали наносить краску, совершать танцевальные движения, которые за счет своей синхронности вводили участников в состояние транса.

Первыми среди музыкальных инструментов были ударные, их создавали для ритуальных целей

Благодаря такому положению вещей – когда справиться с опасностью можно было выйдя на другой уровень сознания – и появились разные виды искусства. Возможно даже, что некоторые из них и по сей день находят отклик у зрителей и слушателей благодаря этой отсылке к древним инстинктам. Все же в состоянии боевого транса много привлекательного: стать бесстрашным и, по сути, неуязвимым для противника, защитить свое «я», растворив его в коллективном «мы» - такой древний и естественный опыт не мог пройти бесследно за относительно короткий период развития цивилизации. Гармония в танце, синхронные движения танцоров в такт музыке имеют не просто эстетическую ценность, но и несут в себе отголоски древних практик, которые в те времена не могли быть объяснены иначе как воздействием высших божественных сил.

Л. Альма-Тадема. Пиррический танец

Как появился военный марш и боевой клич

Силу музыки в контексте сражений с неприятелем ценили еще спартанцы в эпоху существования древнегреческих государств. Воины отмеряли шаг в такт мелодии флейты, что сопровождала шествие. Во времена античности хорошо знали, что такое боевой транс, это состояние в греческой мифологии называлось «лисса», оно завладевало человеком как какое-то неумолимое божество и делало неуязвимым, яростным, даже безумным.

Марш как музыкальный жанр тоже возник благодаря боевому трансу

Римским воинам приписывают изобретение правила ходить в ногу, строевым шагом, что переняли спустя полтора тысячелетия и европейцы Нового времени. Появился музыкальный жанр под названием марш, который нес на себе функцию звукового сопровождения «ходьбы в ногу». Чтобы подчеркивать ритм, использовались главным образом барабаны. Идущие бок о бок воины, шагающие синхронно, и в остальном приобретали черты некоего одного сложного организма. Оказалось, что и это все влияет на возможности армии во время сражения – боевой транс или близкое к нему состояние испытывали и военные новой эры.

Особое значение в феномене боевого транса приобрел клич. В разные эпохи и в разных государствах он звучал по-разному: «Алам!» у эллинов, Nobiscum Deus («С нами Бог!») – в Византийской империи, боевой клич по-японски звучал «Банзай!», что в буквальном переводе означает «Десять тысяч».

«Банзай» когда-то означало пожелание долгой жизни императору, а потом превратилось в японский эквивалент русского «Ура!»

Боевой транс получил освещение в мифологии разных народов. У греков изображение такого исступленного состояния можно найти в жизнеописаниях Геракла. А среди персонажей древнескандинавских мифов встречаются воины берсерки – неистовые в боях, не чувствующие боли, очень агрессивные. Якобы после сражения берсерки падали без сил, охваченные глубоким сном.

Другим вариантом или же вспомогательным способом достижения нужного состоянии было опьянение психотропными веществами – от алкоголя до галлюциногенных грибов, что тоже влияло на самоощущение готовящихся к бою или к охоте. Все это тоже становилось – и становится до сих пор – частью разных культов и инициаций, некоторые из которых прошли сквозь века и тысячелетия.

Л. Альма-Тадема. Пиррический танец

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