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Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

В нашем мире, густо заселенном преступностью, корыстью, ссорами и другими негативными качествами, невозможно представить, что может быть иначе. Но есть одна страна, жизнь в которой можно считать утопией.

Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

Такая страна называется Исландией. Она малоизвестна и, возможно, не так популярна, как остальные государства. Но она, определенно, заслуживает более пристального внимания и вот почему.

Вместе с кризисом в 2008 году в Исландии произошла революция. В то время как во всех странах банкам, создавшим этот кризис, помогали, здесь заняли иную позицию. Все банки стали национализированы, а организаторы кризиса арестованы.

Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

Была написана новая конституция, полностью нацеленная на благо людей. В этот момент европейские страны пытались оказать влияние на Исландию и заставить её жить по тем правилам, которые диктуют они. Так Великобритания и Голландия грозили ей экономическими санкциями и даже полной изоляцией. МВФ обещал лишить это государство своей помощи. Но Исландия стояла на своем. И теперь жителям этой страны позавидует любой европеец.

В Исландии численность населения составляет всего 332 529 человек. Все граждане хорошо знают друг друга, поэтому нет необходимости, уходя закрывать двери дома на замок, или вынимать в машине ключи из зажигания.

Детей здесь легко оставляют у входа в кафе или магазин без присмотра.

Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

После расставания или развода бывшие возлюбленные остаются в хороших отношениях и продолжают общаться, ведь всех их друзья или приятели – общие. В Исландии нет ни одного ресторана быстрого питания «Макдональс», последний из них был закрыт в 2008 году.

Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

Предпочтения в еде у исландцев отличаются от наших. Например, от их любимого деликатеса у европейцев сводит желудок. Это блюдо называется «хаукарль» — протухшее акулье мясо. Звучит аппетитно, правда?

Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

И вот еще несколько интересных фактов об Исландии:

1. Исландцы очень любят читать и считаются самым читающим народом в мире.

2. Если в кафе или ресторане попросить воды, за нее не придется платить. В ваш стакан нальют её из водопровода, но не стоит пугаться. Она абсолютно безвредна и даже полезна. В водопроводный кран вода поступает из местных термальных источников.

Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

3. При устройстве на работу здесь не нужно рекомендательное письмо с прежнего места работы. Исландцы просто верят друг другу на слово и никоим образом не станут проверять сказанную им информацию.

4. Исландия – это единственная в мире страна, где жители голосуют в онлайн-режиме.

5. Эта страна считается очень консервативной, местные жители серьезно относятся к институту брака и семейным традициями. Но в то же время они толерантны и уважительны, поэтому легализация однополых браков здесь была воспринята абсолютно спокойно.

Страна, в которой образование и медицина бесплатны, нет ни одного Макдональдса, а дома не закрывают на замок

6. В настоящий момент в этой стране хорошо развит туристический бизнес, численность туристов с каждым годом растет и в 2 раза превышает численность населения.

7. В Исландии нет армии. Если кто-то из граждан захочет пойти на военную службу, он может присоединиться к армии Норвегии в рамках договора между этими странами.

8. Все школы и другие образовательные учреждения здесь бесплатны.

9. В Исландии нет частных клиник, так как в них просто нет необходимости. Государственные больницы оказывают населению медицинские услуги на высшем уровне.

10. В этой стране используется централизованное теплоснабжение, но что самое главное – оно предоставляется жителям бесплатно.

Исландия каждый год входит в десятку стран с самым высоким уровнем жизни!

Вот такая маленькая, удивительная страна Исландия. Делитесь своим мнением о ней в комментариях!

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Товарищи коммуняки! Обратите внимание, что всех этих благ умные и трудолюбивые исландцы достигли в небогатой природными ресурсами стране и ,что самое главное , эволюционным путем и без кровавых революций и геноцида своих соотечественников !

И после всего этого разве не кощунство слушать некоторых бездарных и слабоумных коммуняк, которые утверждают, что капитализм загнивает и рабочий класс находится в угнетенном положении!Нет, дорогие мои! Это ваши рабочие и крестьяне находились и ,пожалуй, сегодня находятся в рабском и угнетенном состоянии!

Все вы настолько отупели, что, устроив геноцид своему народу, вы улучшили положение не своему рабочему классу, а в первую очередь рабочему классу капиталистических стран, поскольку класс имущих, предвидя революционные события, стал более лояльно относится к своим служащим!

Поймите же ,наконец-то ,придурки,что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и в социализм. Да, только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, в Исландии и т. д., ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Именно этой концепции придерживался умеренный марксист Э. Бернштейн, убедительно доказавший , что ,одержав политические и экономические победы, капитализм сам непосредственно трансформируется в социализм! Поскольку концепция Бернштейна сегодня однозначно подтвердилась, то именно его надо считать величайший философом и мыслителем современности, а не  лжеученых и бездарных революционеров Маркса, Энгельса и Ленина, философская концепция которых предполагала кровавую пролетарскую революцию!

К сожалению, Россия эволюционным путем развития смогла дойти только до начальных форм капитализма, а далее, чтобы приостановить её дальнейшее развитие и процветание, Запад с помощью большевиков спланировал и осуществил октябрьский переворот, результатом которого стала неслыханная братоубийственная гражданская война, развал экономики, в результате чего страна оказалась в тупике.

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и многих слабоумных россиян, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию.

И разве не большевики виноваты, что старая довольно унизительная советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ !» до сих пор не утратила свою актуальность! Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития, как это было во многих прогрессивных странах? По сути, большевизм это страшная месть мировой буржуазии народу России !

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно.Поймите ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке! Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Немаловажно, что теперь в России не социализм, не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени, чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм, минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету. Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям, населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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