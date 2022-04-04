«Палец Императора» или почему железную дорогу между Москвой и Петербургом построили с крюком?

Лучшая траектория для любого транспорта — прямая линия. Но на старой железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом в районе деревни Веребье в Новгородской области многие десятилетия существовал крюк в несколько километров. Его упорно называли Пальцем императора Николая.

Легенда рассказывала интересную историю про возникновение этого изгиба.

Но откуда, когда и почему в действительности появился крюк на идеально прямой железнодорожной линии?

Почему строители пренебрегли коротким прямым путем?

Правдива ли легенда о пальце императора?

Про загиб железной дороги около Веребье многие десятилетия ходил исторический анекдот.

Якобы Император Николай Павлович лично по линейке провел прямую линию между двумя столицами. И повелел строить дорогу строго по ней.

Но вот беда — примерно посередине карандаш наткнулся на палец императора, прижимающий линейку. И обвел его.

План Веребьинского объезда

Не смея ни спросить, ни поправить чертеж царя, строители якобы были вынуждены сделать в этом месте крюк.

Забавно, но уже в XX веке тот же анекдот рассказывали про отца народов и Трансибирскую магистраль.

А как было дело в реальности?

Откуда на дороге из Петербурга в Москву появился крюк?

А где же правда?

Николай действительно славился жесткостью, педантичностью и желанием все контролировать. Возражать ему никто бы не посмел. Но царь аккуратно нарисовал линию между столицами. И никакого крюка около Веребье не было. Дорога была прямой.

Именно в этом и была проблема.

Мост через Веребьинский овраг

На подходе к Веребье начинается резкий подъем на плоский холм. Перепад высот там очень большой. Одна станция находится на высоте 79 метров над уровнем моря, а следующая — уже почти 180.

Резкий подъем и не менее резкий спуск создавали поездам того времени нешуточную проблему.

На подъеме мощности паровоза не хватало. Приходилось заранее останавливаться, отцеплять половину вагонов. Затем паровоз с трудом затягивал половину состава наверх и возвращался за хвостом поезда.

На спуске дела были еще хуже — тормозные колодки просто сгорали.

Но император сказал прямо — значит прямо. Железнодорожники мучились, но штурмовали холм между станциями Мстинский мост и Торбино.

Пока не разразилась трагедия. В феврале 1852 года через три месяца после открытия движения на участке вагоны, затянутые паровозом на вершину холма, сорвались, когда он уже поднимался с остатком состава наверх. И врезались в него.

Крушение поезда

Но и после этого ничего не было предпринято.

Лишь в 1869 году после того, как Мстинский мост сгорел, специалисты обследовали весь участок и признали, что ездить по нему небезопасно.

Вот тогда и появился Палец императора.

Остатки старого моста снесли. Речку Веребью убрали в трубу под плотину. А пути проложили вокруг опасного холма. На маршруте добавилось две станции на изгибе.

Работы закончились к 1881 году.

Начало строительства Николаевской железной дороги

Так что крюк на реке Веребье никакого отношения к пальцу Николая Павловича иметь не мог. Хотя бы потому, что появился он, когда императора давно не было в живых.

Убрать палец

Сегодня путешественник уже не найдет изгиба железной дороги, называемой Пальцем императора.

В 2000 году при запуске скоростной линии изгиб в Новгородской области устранили. Перепад высот сгладили силами современной техники. И составы идут строго по прямой.

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