Пастух: почему на Руси эта работа считалась проклятой

В старину на Руси ни одно поселение не могло обойтись без пастуха. Домашний скот был главным кормильцем, и доверять такую драгоценность можно было только особому человеку — пастуху. Несмотря на уважение среди народа, пастух всегда считался изгоем и вызывал у людей страх.

«Особая сила»

Надо сказать, что статус пастуха в русском селе или деревне был достаточно низок. «Крестьяне обыкновенно выбирают в пастухи человека безземельного, неспособного, по слабости здоровья, или по иным причинам, к полевым работам», - пишет этнограф Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила». Жалованье пастух обычно получал натурой: яйцами, картошкой, зерном. Кормили его по очереди все односельчане.

Но при этом, как утверждали поверья, пастух обладал «особой, необъяснимой и таинственной, силой, при помощи которой влияет на стадо и спасает его от всяких бед и напастей».

По словам исследователя, всем пастухам были известны особые пастушьи заговоры, оберегающие скотину от «лютого зверя черного, от широколапого медведя, от перехожего пакостника-волка, рыскуньи-волчицы, от рыси и россомахи, от змеи и всякого зверя, и гада, и от злого и лихого человека».

Договор с лешими

В лесных местностях верили, что пастухи знаются с лешими. Например, в Олонецкой губернии бытовало поверье о том, что пастух отдаёт лешему по одной-две коровы из каждого стада или молоко от них, чтобы тот не напускал на стадо волков или медведей. Этим объясняли иногда пропажи животных или плохие удои.

«В дополнение к этой жертве пастух ещё брал на себя некоторые обязательства (например, не есть в лесу ягод или не подавать никому своей руки), - сообщает Удалов в статье «Мужская магия в русской традиционной культуре. XIX - XX веков». - Взамен леший должен был всё лето помогать пасти остальное стадо, охранять его от зверя и прочих бедствий. В знак нерушимости договора пастух запирал ключом замок и прятал его в тайное место, где его никто не мог бы найти, обычно зарывал в корнях старой ели.

После этого обряда леший, по поверьям, всё лето сидел у пастуха на посохе, кнуте, в его шапке, трубе или сумке. Пошехонские пастухи, по поверьям, сажали лешего на одну из коров; эта корова потом водила за собою все стадо (считалось, что стадо пас леший)».

Там, где леса не было, а были поля, пастухи договаривались с «полевыми», и те помогали «приглядывать» за скотиной. Но «договора» с лешими встречались все же чаще – настолько часто, что леших называли «пастухами». Так, это было распространено в Казанском Поволжье. Говорили, что лешие сами могут перегонять скот с места на место.

Пастухи и бесы

Помогать пастухам могли и бесы или черти. «Иногда пастушья сила персонифицировалась в облике мелких бесов, числом от двух до 12 и более, которые в этом случае поступали к нему в услужение, - пишет Удалов. - Тихвинские пастухи использовали на пастбище неких рыжих чертенят, располагавшихся у них на ремне, на специальных костяных насечках.

На юге Архангельской области (в Вельском р-не) бесы-помощники принимали вид маленьких человечков в красных поясках или колпачках и больше никакой одеждой не отягощенных. У них были даже личные имена, известные только их владельцу и дававшие ему власть над ними: например, бесята, сидевшие на посохе одного местного пастуха, звались Сенька да Бренька».

Бесы-помощники могли принимать и облик лесных зверей, скажем, лисы или зайца, которые после совершения пастухом определённого ритуала пасли вместо него стадо.

С пастухом старались не вступать в конфликты, так как опасались его близкого знакомства с нечистой силой и того, что с её помощью он может навредить скотине. Иногда пастухи, помимо основной профессии, также оказывали односельчанам различные магические услуги, занимались знахарством.

От Велеса до Власия

В языческие времена покровителем рогатого скота считался бог Велес, к которому пастухи нередко обращались за помощью, например, чтобы отыскать потерянное животное. С приходом христианства Велес трансформировался в греческого мученика Власия.

И сейчас на окраинах некоторых городов, там, где когда-то располагались выгоны для скота, сохранились старинные церкви, освященные во имя великомученика Власия. Такие храмы можно встретить в Холмогорах, Вологде, Костроме, Ярославле, Пскове, Новгороде, а также в Москве и Подмосковье.

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