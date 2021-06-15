Как отец пытался сделать из дочери сверхчеловека: история Мод Жульен

Социальная изоляция, ночи в подвале с крысами, разряды тока — это немногое из того, что делал со своей дочерью Луи Дидье, чтобы сделать из нее супер-человека.

К сожалению, в мире полно примеров жестоких экспериментов. За полученные знания человечество, порой, платило неоправданно высокую цену. Однако истории девочки Мод Жульен стоит немного особняком в череде экспериментов над человеком — она стала подопытной для собственного отца. Ее детство было настоящим кошмаром ради одной эгоистичной цели — создать сверхчеловека.





Все началось в 1936 году, когда французский бизнесмен Луи Дидье купил у пары бедных шахтеров их младшую дочь. Он заверил их, что у девочки будет все, в том числе и хорошее образование и она будет расти в прекрасных условиях. Но с одним «но»: родители никогда больше не встретятся со своей дочерью.



Семья жила практически в нищете, а Дидье был богат, владел собственным автомобильным салоном, так что поколебавшись, они продали свою дочь.

Жанин оказалась под опекой Луи и его план был в том, чтобы воспитать из нее сверхчеловека. Но ей было уже шесть лет и она не совсем подходила для воплощения «великого» замысла.



Луи моментально изменил планы. Жанин окончила университет, Дидье заботился о ней и… растил для себя идеальную жену — покорную, тихую и на все согласную.

В 28 лет, в 1957 году, Жанин родила светленькую девочку, которую назвали Мод. Это был проект всей жизни Луи. Ради ее воспитания он купил небольшое поместье на севере Франции, перевез туда всю семью. Для переезда было две причины: оградить дочь от влияния внешнего «разрушительного» мира, а во-вторых, для закалки характера девочки не нужно было лишнее внимание.



Первые годы жизни Мод ей еще можно было играть с матерью в саду (после того, как заканчивались занятия), но с пяти лет она была лишена свободного времени.

Дидье хотел вырастить женщину, которая могла бы вывести человечество на новую ступень развития. Она должна была, по мнению экспериментатора, преодолевать любые сложности и справляться с любой опасностью. Луи разработал свою стратегию, он тренировал Мод на выносливость и эмоциональную стойкость, а мать занималась обучением девочки. Малейшее проявление чувств — опасная слабость, это нужно искоренять, заявлял Луи. Мод спала в неотапливаемой комнате, без матраса, а ванну принимать только раз в неделю, причем по очереди: сначала мылся отец, за ним, в той же воде, мать, а уж потом девочка мылась грязной водой, оставшейся после них.



Комфорт, по мнению Дидье, мешал развитию сверхчеловеческих способностей. У Мод не было друзей, не было игрушек, в ее рационе не было фруктов, свежего хлеба, молочных продуктов. Она ела безвкусное месиво, с низким содержанием питательных веществ. Ее организм, по задумке отца, должен был справляться с дефицитом витаминов сам. Ей было строго запрещено использовать больше одного квадратика туалетной бумаги, их пересчитывали после того, как Мод посещала уборную.



«Они [родители] сняли с моего учебного велосипеда дополнительные колесики. Мать заставила меня сесть на неустойчивую конструкцию и с силой толкнула велосипед вниз по наклонной дороге. Я упала, разодрала колено и заплакала, но увидев их непоколебимые лица, я замолчала. Мать молча подошла ко мне и вновь усадила на велосипед — обучение продолжалось весь день, пока я, наконец, не научилась держать равновесие».

Когда Мод исполнилось семь лет, то каждый прием пищи шел вприкуску с виски или коньяком. Разумеется это сказывалось на печени ребенка.

«Отец говорил, что умение справляться с опьянением — полезный инструмент. С его помощью можно узнать любые вражеские секреты» — говорила Мод в своих воспоминаниях. Отец растил из нее супершпиона, видимо. Он заявлял, что Мод сможет стать президентом Франции, повелительницей мира, «достичь величия».

Периодически девочку в легкой одежде и без обуви оставляли в темном и холодном подвале, в котором кишели крысы. Мать пришила к ее свитерку специальный колокольчики, чтобы Мод стояла абсолютно неподвижно, ведь звук колокольчиков привлек бы грызунов. Мод не могла даже плакать. Она рассказывала, что именно там, в подвале, она мечтала только об одном — умереть.

Чтобы научить ее подавлять собственные эмоции ее вынуждали по 10 минут держать электрическую изгородь. Порой, неделями ей запрещалось разговаривать, морил голодом и жестоко наказывал за любое нарушение правил. Когда у нее было «свободное» от тренировок время, то у нее были уроки, спорт (фехтование, плавание в холодной воде, гимнастика, верховая езда) и музыка. «Только музыканты выживают в концлагерях» заявил отец семейства и ее учили играть на саксофоне, аккордеоне, контрабасе, фортепиано, скрипке, трубе. Отец давал ей на чтение Достоевского, Ницше, Кафку, убеждая, что мир за пределами поместья — ужасен.

А что же мать?

Однако, казалось бы, безупречная схема отца дала сбой

А мать девочки во всем молча поддерживала своего мужа: «Мать считает меня изворотливой тварью, бездонным колодцем дурной воли. Я явно нарочно разбрызгиваю по бумаге чернила, и так же нарочно я отколола кусочек у стеклянной столешницы большого обеденного стола. Я нарочно оступаюсь или сдираю кожу, когда выпалываю в саду сорняки. Падаю и получаю царапины тоже нарочно. Я „обманщица“ и „притворщица“. Я всегда стараюсь привлечь к себе внимание.»По словам Мод Жульен, музыка, книги и домашние животные помогли ей сохранить остатки человечности. У нее были утка, пони и немецкая овчарка. Девочка применяла полученные таким жестоким образом навыки, чтобы обманывать отца. У нее иногда получалось, невзирая не беспрестанный контроль, вылезти в окно и побродить по саду, отрывать второй кусочек туалетной бумаги и даже съесть строго запрещенную сладость.Жизнь девочки просто перевернулась в 1973 году, когда в ее жизни появился учитель музыки. У родителей не было достаточных навыков в этой области и они рискнули впустить в дом человека со стороны. Мсье Молин не мог не обратить внимание на истощенность, порезы и синяки на теле напуганной воспитанницы и стал догадываться, что же происходит в поместье. Он решил уговорить родителей, чтобы Мод позанималась пару раз у него — профессиональные инструменты, творческая атмосфера… Странно, как Дидье на это согласился, скорее всего он был уверен, что дочь полностью находится в его власти и никогда не пойдет против его воли. Когда Мод оказалась с учителем наедине, то он разговорил ее и убедился в правильности своих подозрений.Мод у дома своих родителейМод была уже достаточно взрослой, чтобы учитель мог устроить ее на работу, где девушка встретила свою первую любовь. Вот только отец уже нашел для нее «подходящую» партию — 50-летнего старика. Мсье Молин и тут смог убедить Дидье, что Мод уже влюблена в молодого студента Ришара и что стоит разрешить девушке выйти за него. Отец Мод был уж точно не рад такому повороту событий, долго думал и так уж и быть, выдал свое благословение, но с одним условием: дочь должна будет вернуться домой по первому же требованию Дидье и заботиться о нем до конца его дней.После 18 лет домашней тюрьмы Мод даже не собиралась возвращаться домой. Для человека, которого жестоко подавляли с самого рождения — это действительно серьезное решение, сложно представить, насколько ей было страшно. Ведь Мод пришлось восстанавливать подорванное здоровье (печень, убитая алкоголем, испорченные зубы), годами посещать психотерапевтов, чтобы справиться с беспрестанным чувством вины и паническими атаками. Ей пришлось учиться общаться с людьми.Историю Мод долгое время не знал даже ее муж. Он узнал все только в 1981 году, после смерти Луи Дидье. Незадолго до смерти дочь навестила своего тирана-отца, который не сказал ей ни слова.Только после длительного и полного курса реабилитации Мод смогла начать новую жизнь. Эта стойкая женщина, которая с детства жила в заточении и жестоких условиях жизни, не сломалась, получила образование, родила двоих дочерей и стала успешным психотерапевтом.Для того, чтобы подготовить себя к материнству она буквально подглядывала в парке за тем, как общаются матери со своими детьми. Самым страшным для нее было — экстраполировать свои фобии и страхи на собственного ребенка.Сейчас Мод живет в Париже и помогает людям справляться с тяжелыми психологическими потрясениями и несколько лет назад написала книгу о своей жизни «Единственная девочка в мире». Она отправила экземпляр своей матери, которая, прочитав книгу, была очень недовольна и заявила, что дочь таки не поняла великие идеи отца. Даже после смерти мужа Жанин не переставала быть его купленной собственностью, полностью подчиняясь и не противореча Луи Дидье.