Для чего Запад развязал войну России на Украине

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него войну, мор, чуму и прочие напасти. Однако народ Украины Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бандеровскую профашистскую элиту (вроде всадников апокалипсиса), которая является универсальным бедствием, несоизмеримым с любыми напастями вместе взятым!

Именно эту бандеровскую шваль подло и садистски используют для противостояния с Матушкой-Россией прозападные якобы борцы за демократию !Однозначно единственное, кому выгодна сегодняшняя война на Украине, чтобы превратить её жителей в послушных рабов для противостояния с Россией, является Запад.

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США, а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!

Даже Емельян Пугачев был «засланным казачком» Франции и Османской империи для организации смуты в России.

Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку этим колониальным державам. Екатерина II была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!

При Петре I Россия попыталась сблизиться с западным миром (достаточно вспомнить традиционный образ прорубленного Петром I окна в Европу), тем не менее отношение Запада к ней не изменилось. Исторически Запад всегда стремился изолировать Россию от остального мира и выстроить вокруг неё кордон враждебных государств.

Великая Россия всегда считалась Западом «страной-изгоем» и не потому, что она якобы стремилась завоевать другие страны и т.д., а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые» друзья всегда стремились её покорить и разграбить, но,увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё. Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами, а также её великий и непобедимый народ–весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»!

Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая продолжается и сейчас. И разве после всего вышесказанного можно было считать Матушку-Россию «варварской страной» или «страной-изгоем»?

Исходя из всего вышесказанного, сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением колониальной политики Запада , особенно же США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этого пророчества и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов!

Однозначно только они , а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна, способная разместить на своей территории базы НАТО! Теоретически, как якобы независимая страна, она может это сделать, однако непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!

Любопытно, например, как сегодня отреагировала бы администрация Белого дома на размещение Россией военной базы, например, на Кубе, в ответ на равноценное продвижение США на Восток? К сожалению, многие украинцы , как и мои соотечественники из Грузии, уже забыли «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР в целях своей же безопасности был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну с большими усилиями удалось приостановить!

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это и стало основной причиной драматических событий на Украине и в Грузии и потери этим странами части своих территорий.

К сожалению, недальновидные политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!

Наглядным примером являются события, происходящие в 2008 г. в Грузии, которые наглядно продемонстрировали виртуальный миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от якобы угрозы со стороны России! Как известно, во время российско-грузинской войны 2008 , президент Джордж Буш – младший категорически отказал , дрожащему и валяющемуся от испуга в кустах, и жующего свой галстук президенту Саакашвили, разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии.

Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой и памперсами ( видимо, для слабонервных ). Важно также отметить, что в 2008 году мир опять стоял на грани ядерной войны, поскольку на попытку НАТО 3 сентября 2008 года ввести в Черное море эсминец «Масон» в дополнение к трем военным кораблям, Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной ядерной комплектацией. В результате натовские корабли спешно и трусливо покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции , а не в том , что предлагала Кондолиза Райс.

Таким образом, в этом противостоянии НАТО не смогло защитить свою ,по сути , рабскую колонию и остановить продвижение российских войск ,что стало одной из причин потери Грузией части своей территории, поскольку,согласно уставу НАТО, страны с неразрешенными территориальными проблемами не могут стать полноценными членами этого военного альянса!

Исходя из этого, полагаю , нетрудно догадаться, кто на самом деле устранил реальную угрозу размещения ядерных боеголовок вблизи от своей границы и тем самым вышел победителем, а кто в результате своей необдуманной попытке разместить базы НАТО на свей территории пострадал, потеряв из-за этого часть своей территории ?Думаю, этот пример довольно поучителен и украинцы сделают соответствующие выводы и не допустят, чтобы их территория в случае войны превратилась бы в радиоактивный пепел!

Не надо также забывать , что исторически именно Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи. Кроме того, европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей. Причём, каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому, господа бандеровцы, сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские воны и кому сейчас выгодно прибрать к рукам Украину?

Дорогие мои украинцы ,неужели вы , как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии , верите в то, что американцы ночами не спят , думая чем помочь нам? Кому мы нужны – нищие и полностью порабощенные Западом?!Неужели трудно понять, что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой украинцев для противостояния и войны с Матушкой-Россией? Неужели вы не видите, что эту войну затеял Запад, который еще не отказался от подлой колониальной политики своих варварских предков, устроивших геноцид многим народам! И поверьте, эти кровожадные колонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца !

В этом отношении меня удивляют и настораживают протестные митинги русофобов по всему миру , которые одурманенные лживой западной пропагандой, считают , что эту войну затеял Путин! Любопытно, а почему эти "миролюбивые" патриоты молчали, когда американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т.? Хотелось спросить их: " Неужели хаос гражданской войны, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у вас протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс Вас?! Неужели Вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики?!".

А может вам напомнить, что США – самое агрессивное и милитаризованное государство в мире. За 242 года существования страны только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают бешеные деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы.

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.ьДело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты », «финансовым интернационалом», и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита.

Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны и цветные революции, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва»,однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

Исходя из всего вышесказанного трудно назвать США и некоторые европейские страны демократичными ! Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире. Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек - это более четверти всех заключённых на планете! Даже полуторамиллиардный Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

Всё это напоминает мне Францию, в которой также гордятся одной из старейших демократий в Европе, несмотря на то, что последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году. Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймёте - насколько Францию можно считать образцом демократии - кстати, как и Америку, для которой неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах, как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь - гуманный сервис!).

Таким образом, дорогие украинцы, главным вашим врагом , как ,кстати, и грузин, является не Россия, а амбициозный Запад, который и втянул вас в эту войну ! Спрашивается, какой смысл России, вообще, покорять Украину или другие страны, если она имеет самую большую территорию в мире с богатейшими природными ресурсами и одновременно довольно низкую плотность населения?

Кроме того, не надо забывать , что если бы не Россия, то Украины, как государства ,вообще, бы не было бы на карте мира !Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению, некоторые украинцы уже забыли этих деятелей и , видимо, вспомнят это только тогда, когда их государство благодаря агрессивной политики Запада распадется на несколько частей и они опять начнут с того незначительного, с чего начинали !

Однозначно приоритетным направлением сегодняшней российской политики является предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами , готовыми в любой момент для нанесения глобального удара! Именно поэтому , безусловно, были своевременными и дальновидными действия Путина, предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова: «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!

Таким образом, США не удалось реализовать свою заветную мечту превратить Крым в «непотопляемый авианосец» , контролирующий всю акваторию Чёрного моря .Трудно даже представить, какая опасность грозила бы безопасности России, если бы это произошло ! Одновременно с этим вызывает возмущение оголтелая пропаганда русофобов всех мастей, которые осуждают эти шаги Путина, считая это аннексией Крыма . Конечно, их можно «понять», поскольку им и их заокеанским покровителям не удалось разместить военно-морские базы НАТО в этой части акватории Черного моря. К сожалению, этого не могут понять майданутыебандеровцы !

Именно поэтому я считаю, что в новейшей истории России , пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Путин ! На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки. Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует).

Если бы не целеустремленная и последовательная политика президента Путина, этот план давно уже осуществился бы. Именно поэтому с презрением и недоверием отношусь к прозападным недальновидным оппозиционерам Путина! Всем этим оголтелым русофобам трудно понять, что Путин — уже дано стал исторической фигурой и после того, что он сделал для России , любые нападки со стороны политических противников смотрятся просто жалко.

Заслуживают также внимания слова главы Чечни Рамзана Кадырова к украинским властям :

Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова. В связи с этим, Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!

В заключение , я искренне верю, что украинский народ в скором времени откажется от бандеровской идеологии и докажет всему миру своё истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Война в Южной Осетии 2008 года: зачем на самом деле её начала Грузия(https://otari.mirtesen.ru/blog/43881820206/)

«МИФ О НЕЗАВИСИМОСТИ ГРУЗИИ» http://www.ru.gruzinform.ge/news/31446/-mif-o-nezavisimosti-...

«ОБРАЩЕНИЕ К АМЕРИКАНСКИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ» (СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГРУЗИНФОРМ)http://ru.saqinform.ge/news/29155/