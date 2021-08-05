7 важных вещей, которым обязательно нужно научить свою дочь

Когда у тебя подрастает девочка, хочется дать ей все наилучшее. Родители желают, чтобы наследница росла в достатке, учитывала опыт своей мамы и советы, которые помогут ей стать счастливой. В нашей подборке мы расскажем о том, чему каждый родитель должен научить свою красавицу-дочь.

Люби себя

Фото Legion Media

Это тот самый совет, который не давали родители еще десяток лет назад. Сейчас о любви к себе рассказывают все самые модные гуру психологии. Поскольку современные девушки зачастую сильно самокритично относятся к своей внешности, телу и характеру. Они готовы терпеть унижения и не умеют расставлять личные границы. А ведь именно это один из факторов того, насколько девушка сможет стать счастливой.

Поэтому с самого детства стоит осыпать малышку комплиментами, учить ее принимать себя такой, какая есть, и любить безусловно. Особенно в раннем возрасте для девочки важна любовь отца. Если папа будет души не чаять в своей наследнице, она поймет, что именно так к ней должен будет относиться и избранник.

Не сравнивай себя с другими

Этот совет вытекает из предыдущего. Сейчас в соцсетях модно любоваться «причесанной и вылизанной» жизнью блогеров: их отфотошопленными телами и красивыми картинками.

Важно с самого детства объяснить дочери, что ей не стоит оглядываться на других людей. Нужно прислушиваться только к себе и никогда не предаваться сравнениям. Фото Legion Media

Выучи слово «нет»

Многие девушки, глядя на них с экрана телефона, начинают испытывать комплексы относительно собственной внешности. Они обращаются к пластическим хирургам, диетологам, изнуряют себя мучительными тренировками в погоне за идеалом.

Когда девушка разменивает себя по пустякам, она может остаться не в ресурсном состоянии. Это воспитание, которое позволяет испытывать стыд при отказе людям, лишь мешает жить. С самого детства девочка должна понимать, что ей вовсе не обязательно угождать всем и каждому. Умение говорить «нет» всегда пригодится в жизни, особенно если учиться этому навыку с раннего возраста.

Научись принимать комплименты

Девочке очень важно не только получать похвалу, но и правильно ее принимать. Наверняка вы не раз слышали такую беседу подруг. «Какое у тебя красивое платье, шикарно смотрится», — говорит одна. «Да ему уже лет 10, от бабушки досталось, выцвело совсем», — отвечает ей другая, обесценивая свой внешний вид. А если такой ответ дать на мужской комплимент, реакция будет неоднозначной. Девочка должна принимать похвалу с благодарностью. Достаточно просто сказать «спасибо» и широко улыбнуться.

Фото Legion Media

Носи платья

Раньше наши бабушки любили откладывать праздничные вещи на потом. Иногда случалось так, что самый дорогой накрахмаленный костюм так и не пришлось надеть. Девочке важно объяснить, что платья — отличный способ раскрыть свою женственность. Если у вас в шкафу висит потрясающий предмет гардероба, не стоит откладывать его для особого случая, смело надевайте — живем только раз.

Плачь, когда хочется

Девочке очень важно уметь выражать свои эмоции. Если она будет замалчивать обиды, таить злость и скрывать чувства, это может стать причиной серьезных болезней. Поэтому девочка должна смело рассказывать о том, что думает, чего хочет и о чем мечтает. А вы знали о том, что, согласно статистике, мужчины должны произносить в день до 5 тысяч слов, а женщины — до 15 тысяч?

Фото Legion Media

Живи в моменте

Никогда не стоит жалеть о прошлом или слишком много размышлять о будущем. Так, вся жизнь утекает сквозь пальцы. А иногда ведь так важно просто остановиться, оглядеться вокруг: полюбоваться природой, насладиться времяпрепровождением с близким человеком. Важно вовсе не то, сколько вдохов и выходов мы делаем в жизни. Важно то, на скольких из них нам хотелось бы задержать дыхание.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2272499087153826226/

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