Пашка-Америка: почему знаменитый советский гангстер носил такое прозвище

Прототипом одного из героев фильма «Трактир на Пятницкой» был некто Павел Андреев. В отличие от своего киношного персонажа, Андреев не гнушался серьезными преступлениями. Однако прозвище у бандита было весьма безобидное. В криминальном мире его называли Пашка-Америка.

Серия грабежей и разбоев

Послевоенный период в СССР, как пишут авторы учебника «Криминология» Н. Ф. Кузнецова и В. В. Лунеев, характеризовался реанимацией коренных причин преступности (нищеты, беспризорности, бездомности) и связанных с ними имущественных преступлений. Во второй половине 1940-х годов произошла вспышка корыстно-насильственной преступности с использованием огнестрельного оружия. Именно поэтому серия ограблений продовольственных магазинов, совершенных в Москве в это время, никого не удивила. Следователей возмущала лишь наглость бандитов.

Особое место в истории преступности тех лет заняло ограбление, произошедшее в апреле 1949 года. Тогда в Московский финансовый институт кассиры Тимакова и Никитина привезли крупную сумму денег (258 тысяч рублей). Это была зарплата сотрудников учреждения. Едва Тимакова и Никитина перешагнули порог института, как к ним подбежал молодой человек. Он расстрелял кассиров почти в упор, взял деньги и скрылся на поджидавшей его автомашине «Победа». Среди уголовников ходили слухи о том, что этот и некоторые другие налеты были делом рук банды Пашки-Америки, состоявшей из 14 человек.



По прозвищу Америка

Что же касается случайных свидетелей ограблений, то следователь Иван Парфентьев, которому было поручено это дело, часто слышал от них о белом шарфе главаря. Действительно, Пашка-Америка или Павел Никитович Андреев предпочитал одеваться красиво. Он носил хорошие серые костюмы, пальто, кожаные плащи, обувь. Вообще, Америка жил на широкую ногу. Если у него появлялись большие деньги, он бывал в ресторане «Астория», более скромный куш приводил его в ресторан «Звездочка» в районе Преображенки, а если финансы были на исходе, Андреев наведывался в пивной бар, прозванный в народе «Есенинским».

Однако преступник вовсе не мечтал о ежедневном посещении «Астории». Он грезил о больших деньгах, которые позволили бы ему уехать в Соединенные Штаты. Об этом знали многие, поэтому Андреева так и называли Пашка-Америка. По этой причине он и наряжался, как американский гангстер, и вел почти аналогичный образ жизни. И потому клюнул на предложение неизвестного, который, как утверждает биограф Федор Раззаков, подсел к нему в том самом ресторане «Звездочка». После беседы с незнакомцем Андреев, не желавший делиться добычей с членами своей банды, и напал на кассиров Тимакову и Никитину.



Разоблачение бандита и приговор суда

Вот только мечте Павла Андреева не суждено было сбыться. В упомянутом автомобиле «Победа», брошенном на Башиловке, ранее судимый за хулиганство и воровство Америка оставил свои отпечатки пальцев. Однако поймать советского гангстера сразу не удалось. Дело в том, что Андреев проживал не в своей квартире, а в съемном жилье в Сокольниках. Мало того, при аренде комнаты бандит предъявил поддельные документы на имя Андрея Никитина. Вскоре личность Никитина, сорившего деньгами, привлекла внимание оперативников. Молодой человек был задержан.

Однако, если верить Андрею Колеснику, автору издания «Бандитский СССР», на допросе Андреев-Никитин, ничуть не смущаясь, заявил, что является представителем творческой интеллигенции и зарабатывает на жизнь вполне честным трудом. Действительно, Андрей Никитин официально числился художником-модельщиком в Производственном комбинате МОСХа. Только благодаря обнаружению подпольной типографии, занимавшейся изготовлением поддельных документов, удалось выяснить, что Никитин является тем самым Пашкой-Америкой. Согласно решению суда, за содеянные преступления Андреев был приговорен к 25 годам лишения свободы.



Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/pashka-amerika-pochemu-znamenityy-s...

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