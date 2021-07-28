То, что люди нашли внутри питона заставит вздрогнуть !

Животный мир нашей планеты на редкость разнообразен. Просто диву даешься, каких только существ не создала природа! Впрочем, со многими из них нет ни малейшего желания сталкиваться в реальной жизни.

На днях фермеры одного поселения в Нигерии увидели возле своих домов гигантскую змею, брюхо которой буквально распирало от чего-то, что находилось внутри.

Люди подумали, что змея съела козу или теленка, и застрелили рептилию…

Убитая гадина оказалась огромным иероглифовым питоном. Представители этого вида являются одними из самых больших змей в мире. Их вес может достигать 100 килограммов, а длина — 6 метров!

Эти рептилии считаются очень агрессивными и уже неоднократно нападали на людей. В 2002 году даже был зафиксирован случай когда иероглифовый питон проглотил 10-летнего мальчика…

Вскрыв рептилию, люди увидели, что ее живот набит множеством яиц! Змея готовилась со дня на день привести новое потомство.

Фермеры, убившие змею, решили похвастаться снимком добычи в соцсетях. Фото вызвало большой резонанс и ожесточенные споры. Защитники животных опечалены произошедшем и называют фермеров живодерами, другие же радуются, что одной гигантской гадиной стало меньше.

Источник: menstois

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