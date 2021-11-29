Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Новый русский повел сына в зоопарк, а потом зашел к директору зоопарка. — Сколько стоит ваш зоопарк? Я бы купил его для своего сына. — У меня идея получше. Сколько стоит ваш сын? Я бы купил его для своего зоопарка.





— Мойша!, не одолжите ли мне пылесос? — Пожалуйста — но только пользоваться в моем доме!



