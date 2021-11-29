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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                             Смейтесь на здоровье !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Реклама --Одeссa. Объявлeниe нa двeри сaлонa крaсоты: «Нe пытaйтeсь познaкомиться с выходящeй от нaс крaсотулeй. Можeт-тaки случиться, что это вaшa бaбушкa!»
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Новый русский повел сына в зоопарк, а потом зашел к директору зоопарка. — Сколько стоит ваш зоопарк? Я бы купил его для своего сына. — У меня идея получше. Сколько стоит ваш сын? Я бы купил его для своего зоопарка.
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
— Мойша!, не одолжите ли мне пылесос? — Пожалуйста — но только пользоваться в моем доме!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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