Чайки: как работали «подводные лодки» запорожских казаков

Побеждать врага можно числом, можно умением, а можно и хитростью. Известные своим военным искусством, запорожские казаки сочетали в себе все эти таланты. Некоторые их приемы до сих пор могут удивить своей изобретательностью, особенно если учесть, что применялись они в Средневековье.

На волнах и под волнами

Казачьи лодки назывались весьма поэтично — «чайки». Есть несколько версий происхождения названия, по одной из них — это турецкое слово, означавшее «лодка». Так или иначе, чайка XVI-XVII веков представляла из себя плоскодонную лодку без палубы, с веслами и парусом на складной мачте, вмещавшую до 70 бойцов и несколько пушек-фальконетов. Свою славу «подводной лодки» чайка приобрела благодаря уникальному элементу конструкции корпуса: снаружи лодка обшивалась фашинами. Эти фашины изготавливались из камыша и использовались как понтоны.

Аналогичные приспособления использовались разными армиями периода для штурма крепостей через ров. Благодаря камышу, лодка могла быть утоплена, но не отправлялась ко дну, а оседала у самой кромки воды. В статье французского историка Монжери, опубликованной в журнале «Славянин» в 1827 году, описывается способ применения данной тактической особенности. При необходимости уйти от преследования или подготовить засаду у берега, казаки прятали лодку прямо под водой и ныряли рядом. При помощи камышовых трубок диверсанты могли определенное время дышать, не всплывая, а также тащить лодку за собой, ступая по дну. В нужный момент они выныривали и либо уходили незамеченными, либо нападали на неподготовленного противника.

Подводная война

Существует множество упоминаний использования «чаек» в диверсионных операциях. Так, в 1559 году, во время известного похода на крымскую Кафу (ныне Феодосия), казакам удалось застать врасплох и захватить два турецких корабля. Подойдя к порту и высадившись на берег, казаки перебили охрану рабовладельческого рынка и освободили захваченных христиан. Уже после упразднения Запорожской сечи, Суворов тоже оценил и использовал этот замечательный метод в 1788 году: казакам-подводникам удалось подплыть к острову Березань и отбить его у турок, создав опорный пункт для охраны устья Днепра.

Запорожцы были не только отчаянными рубаками, но и прекрасными мореходами. Зная особенности местности, хитростью и находчивостью они побеждали врагов, намного превосходивших их числом, захватывали боевые суда и брали вражеские крепости.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160496-chayki-kak-rabotali-pod...

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