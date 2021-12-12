Что Николай II ответил старушке, что просила выплатить за нее долг

Во время празднования юбилея 1812 и 1613 года одна старая женщина обратилась с письменным прошением к губернскому предводителю дворянства, князю Л.И. Дундукову-Изъединову. Дело обстояло вот в чем: имение этой женщины в Курской губернии выставили на торги за долги покойного мужа в размере девяти тысяч рублей. Сумма, по тем временам - внушительная.

Женщина просила ходатайствовать перед государем и как-то помочь ей выкупить имение. Дундуков действительно предстал перед Государем в Ялте. Но, окончив свой доклад, не посчитал нужным показать это прошение царю. Лишь когда князь начал складывать бумаги в портфель Николай II заметил оставшуюся бумагу и спросил что это.

Дундуков ответил, что это одно "незаконное" и "необоснованное" прошение. Государь очень удивился и потребовал дать ему лист. Когда он прочитал то сказал:

«Как незаконное?» – и, взяв бумагу пробежал ее. «Оставьте мне это. Но никому не говорите. Я запрещаю Вам. Я сделаю, что могу».("Государь Император Николай II Александрович" Сборник памяти 100-летия со дня рождения. Под редакцией Сергея Завалишина))

Семейное фото. Император Николай II

Через некоторое время Дундуков предстал перед Государем в Петербурге. Николай II не забыл о "незаконном прошении" и, на удивление Дундукова, велел передать женщине двенадцать тысяч рублей. Как он объяснил - девять на выкуп имения и еще три сверху, на покупку инвентаря.

Князь не выдержал и заплакал. На что Николай II обнял его, но повторил свой наказ, чтобы об этом случае тот никому не распространялся.

Вернувшись в Курск, князь Дундуков отправился к старушке, чтобы передать ей деньги от Государя. «Ну что, батюшка, отказано?» «Нет, матушка, не отказано. Его Величество посылает Вам 9.000 на выкуп имения и 3.000 на инвентарь». Старушка – в обморок. Затем написала письмо Государю на старом клочке бумаги, который нашелся в доме.( "Государь Император Николай II Александрович" Сборник памяти 100-летия со дня рождения. Под редакцией Сергея Завалишина))

Дундуков, когда представился случай, передал это письмо от старой женщины Государю. По его воспоминаниям Государь, когда читал его, то с трудом сдерживал слезы.

Случай этот был рассказан самим князем, служившим в Лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку, тогда как Николай Александрович, будучи Наследником, командовал в полку эскадроном.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

И вот этого доброго и отзывчего государя продажные и кровожадные большевистские нехристи расстреляли вместе с семьей!Кроме того,читая эту статью , лишний раз убеждаешься в подлости и коварстве Ленина и в великодушии последнего русского царя!

А ведь вместо того , чтобы вешать всех большевистских нехристей на столбах , Николай I создавал им все условия для отдыха от антигосударственной и подрывной деятельности. Мало того, что Ленин в ссылке жил как на курорте со своей женой Крупской , а ее мать помогала им по хозяйству, так царь-батюшка еще выплачивал этому продажному немецкому агенту 8 рублей , на которые тогда можно было купить корову , долго жить препеваючи и даже посещать на эти деньги публичные дома , где ,кстати, сексуальный плутишка Ленин и подхватил пикантную болезнь — сифилис!

Взамен на всю эту доброту палач и иуда Ленин изуверски уничтожил всю российскую царскую династию, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? И разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.

И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле, Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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