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25 самых пушистых кошек в мире

За что люди любят кошек? Может быть, за то, что они считают нас своими рабами, и позволяют гладить себя только когда им этого захочется или может за, то, что они могут без видимой причины начать орать посреди ночи? Да уж у кошек и правда хватает недостатков, но, несмотря на всё это, мы очень их любим, ведь они наши маленькие, хоть и немного вредные друзья. 

А ещё одной из приятных особенностей кошек является их пушистая шёрстка, куда так и хочется запустить свои руки, конечно только с позволения владелицы шубы.

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пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята
пушистые кошки, самые пушистые кошки, пушистые котята

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