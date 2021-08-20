25 самых пушистых кошек в мире

За что люди любят кошек? Может быть, за то, что они считают нас своими рабами, и позволяют гладить себя только когда им этого захочется или может за, то, что они могут без видимой причины начать орать посреди ночи? Да уж у кошек и правда хватает недостатков, но, несмотря на всё это, мы очень их любим, ведь они наши маленькие, хоть и немного вредные друзья.

А ещё одной из приятных особенностей кошек является их пушистая шёрстка, куда так и хочется запустить свои руки, конечно только с позволения владелицы шубы.