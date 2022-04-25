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Зачем советские солдаты точили уголок бляхи ремня?

Служба в армии традиционно связана с многочисленными невзгодами, лишениями, сложностями и прямой угрозой для жизни и здоровья. Именно поэтому во все времена солдаты были хитры на выдумку. Советские военнослужащие тому лучшее подтверждение.

Зачем советские солдаты точили уголок бляхи ремня?

Советские ремни используют по сей день

Даже те, кто не служил в армии, должны быть прекрасно знакомы с армейским ремнем времен Советского Союза. Увидеть такие можно не только в музеях и фильмах, но даже на вооружении многих современных армий бывших республик СССР. Все потому, что в свое время таких ремней было произведено огромное количество. Более того, в России от советских ремней стали отказываться только в 2014 году, заменяя их на новые современные.

С армейским ремнем вообще связано очень много занятных вещей. Например, по тому, как носится ремень и как заправлена в него бляха с звездой в советской армии, можно было определить, к какой группе в неформальной иерархии относится военнослужащий. Помимо этого, бляха была еще и важным инструментом в распоряжении солдата. Особенно умелые бойцы даже умели зажигать о них спички!

Зачем советские солдаты точили уголок бляхи ремня?

Ремень использовали вместо ножа

Впрочем, сегодня речь пойдет о другой придумке советских военнослужащих. Так, многие солдаты большого и необъятного Отечества затачивали один из уголков металлической бляхи.

Делалось это не просто так, а исключительно из утилитарных соображений. Заточенная сторона превращалась в небольшой хозяйственный нож, который можно было использовать во время шитья, а также для открывания консервов во время выхода в поле. Вот уж действительно, все гениальное – просто! Тем более, что заточить бляху можно при желании даже об камень или асфальт.

 

Зачем советские солдаты точили уголок бляхи ремня?

Источник : https://back-in-ussr.com/2020/05/zachem-sovetskie-soldaty-to...

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