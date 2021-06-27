Как выглядели «дорожные судна» для дам и другие факты о гигиене русских дворян

Когда говорят о российских аристократах 18-19 веков, перед мысленным взором возникают кавалеры и дамы, танцующие на балах. На них красивые одежды, роскошные прически и украшения, и выглядят они чисто и аккуратно. Такими мы видим их в кинофильмах и на картинах.

А как было на самом деле? Ведь центральная канализация отсутствовала, не было санузлов с горячей водой, душевыми кабинами и унитазами. Как люди обходились в те времена и поддерживали чистоту тела? Читайте в материале про гигиену в старые времена.

Немытая Россия? А как насчет смены перчаток 6 раз в день?

Аристократы должны были уметь себя вести и выглядеть опрятно.

К аристократии предъявлялись достаточно строгие требования. Они должны были уметь вести себя на людях, выглядеть стильно, уметь танцевать и красиво говорить. Этикет для представителей высшего сословия состоял из правил, которые были взяты из европейского опыта. Фаворитом этикета по праву считалась Франция.

Кроме достойного поведения, дворяне должны были уделять максимум внимания личной гигиене. Женщинам и мужчинам следовало иметь безупречный вид, а неприятные запахи считались дурным тоном. Например, чего только стоило правило о смене перчаток: аристократы были обязаны менять их каждый раз после того, как посетили туалет.

Можно понять, что в день требовалось примерно шесть пар перчаток.

Немало внимания уделялось и состоянию зубов. Чтобы отбить неприятный запах изо рта, в десны втирали соль, а также жевали пчелиный воск. Царь Петр Великий вывел этот вопрос на государственный уровень и приказал боярам ежедневно жевать древесный уголь или мел, а также использовать для протирания зубов влажную тряпочку.

Появление ватерклозетов как альтернативы выгребным ямам

Первый туалет с проточным сливом был построен в Летнем дворце а Санкт-Петербурге.

Туалеты — это отдельная история. Долгое время об устройствах, имеющих проточный слив и речи не шло. Впервые такая конструкция была установлена в Летнем дворце Санкт-Петербурга, и произошло это историческое событие в 1710 году. Первый личный ватерклозет принадлежал Александру Меншикову, соратнику царя Петра I. В работе историка Зимина «Зимний дворец. Люди и стены» указывается, что эта императорская резиденция была оснащена канализацией лишь в 1826 году. Для нее архитектором Росси были выделены специальные места для так называемых «ватерклосетов», и находились они недалеко от Георгиевского зала.

Но это в столичном дворце. А что же делали дворяне в провинциях? Им повезло не так, как аристократам из Санкт-Петербурга и Москвы. До начала 20 века жители провинциальных городов использовали допотопные строения со зловонными выгребными ямами. В некоторых городских домах делали стационарные туалеты, носящие название нужные чуланы. Обычно существовало две такие каморки, она для господ, другая для слуг. И находились они у входа. Недостатком был неприятный запах, который доносился из прихожей.

Некоторые историки считают, что самым прогрессивным городом России в смысле гигиены был Новгород — есть упоминания о том, что во время раскопок были обнаружены части городского водопровода и канализации. И системы эти были построены еще в 11 веке. Кстати, если сравнить с Францией: в то время в романтичном Париже граждане выливали нечистоты из окон. Поэтому французы носили широкополые шляпы. Кому хочется попасть под такой, мягко скажем, неприятный душ?

Ночные горшки как произведения искусства

Ретирадное кресло из дерева.

Существовали и ночные горшки. Однако если крестьяне использовали примитивные емкости из металла, то в ходу у дворян были красивые вазы из фаянса. Для хранения этих сосудов предназначались специальные шкафчики, которые устанавливали в дворянских спальнях. По утрам специально назначенный слуга должен был вынести ночные вазы, опорожнить, тщательно вымыть и установить обратно.

В упомянутой уже книге историка Зимина есть описание различных предметов мебели, которые находились в Зимнем дворце. Кроме роскошных диванов, кресел, комодов и прочей утвари, он описывает любопытную конструкцию как ночной стул, оснащенный мягкой подушкой из натуральной кожи и емкостью (горшком) из фаянса. Комфорт превыше всего! Аристократы усаживались на специальный предмет мебели, а фаянсовая ваза принимала отходы жизнедеятельности. Забавно, что изделие, которое сегодня бы назвали «переносной унитаз», а раньше называли «ретирадное кресло» могло стоить очень дорого. Их изготовление поручали известным мастерам, которые старались сделать настоящее произведение искусства, достойное восхищения и хвастовства.

Дорожные судна для дам: путешествия с комфортом

Бурдалю делали из фаянса или фарфора и красиво расписывали.

Аристократы достаточно часто путешествовали. Мужчинам при этом было не так сложно, как дамам: путешественник мог просто-напросто отъехать на коне в сторону, подальше от дороги, ближе к густому кустарнику и сделать все необходимые дела. А что же оставалось представительницам прекрасного пола? Для них был придуман бурдалю, который обязательно находился в каждой карете. Этим словом называли аналог ночной вазы, который делали в виде судна удобной продолговатой, но обязательно изысканной формы. Бурдалю делали из фаянса или фарфора, расписывали красивыми картинками, порой весьма фривольного содержания. Такая ваза имела небольшие размеры, и женщина могла без проблем спрятать ее под пышной юбкой.

Тот же Зимин писал о том, что при исследовании архивов Николая I, нашел интересную запись. Он просматривал бухгалтерские отчеты и нашел упоминание о том, что за изготовление женского «дорожного судна» было уплачено восемнадцать рублей. Использовали бурдалю не только в поездках, но и во время длительных мероприятий. Все происходило стоя, ведь предмет был оснащен удобной ручкой. Справиться с пышной юбкой госпоже помогали служанки.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

9 немыслимых экспериментов над животными на грани этики и норм морали (https://otari.mirtesen.ru/blog/43613869502/)

Какие иконы поставить в доме: защита жилищ (https://otari.mirtesen.ru/blog/43776226853/)

9 нетривиальных фактов о Древнем Египте, которые вас удивят (https://otari.mirtesen.ru/blog/43924332182/)