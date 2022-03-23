10 современных идей, до которых додумались в древности

Десятки повседневных мелочей мы ошибочно принимаем за достижения современности или недалекого прошлого. Что неудивительно,поскольку эти вещи либо ассоциируются с высокими технологиями, либо вошли в повседневный обиход уже в XX веке.

Но, как ни странно это звучит, многие из так называемых «современных» идей на самом деле появились и использовались тысячи лет тому назад. Воздадим должное изобретательности и интеллекту представителей древних цивилизаций.

Первые известные науке протезы появились в Древнем Египте. Периодом между 950 и 710 годами до н. э. датируется искусственный палец ноги из дерева и кожи, который, видимо, заменял часть тела, утерянную в результате гангрены.

Презервативы обрели особую актуальность в 1980-х в связи с угрозой СПИДа. Но еще за 1000 лет до нашей эры люди пользовались кондомами из кожи, промасленной шелковой бумаги или рога животных. В XV веке итальянский доктор Габриэль Фаллопиус предложил использвать льняные «ножны» для защиты от сифилиса.

Лавры изобретателя унитаза нередко присуждаются лондонскому водопроводчику XIX века Томасу Крэпперу. Хотя смывным туалетом люди пользовались за 3000 лет до нашей эрыв. Например, это современное удобство было обычным явлением в домах представителей древнейшей Хараппской (Индской) цивилизации.

Уже в VI веке китайцы пользовались туалетной бумагой в целях гигиены. Правда, сначала приятная очистительная процедура была доступна лишь при дворе императора и в домах местных олигархов.

В 1800 году Алессандро Вольта создал батарею из медной и цинковой пластин. Но первенство в этом вопросе, возможно, принадлежит парфянам, обосновавшимся в 256 году до н. э. на территории современного Ирака. «Парфянская батарейка» представляла собой заполненный уксусом глиняный кувшин с железным прутом и медным цилиндром внутри.

В 1924 году в Германии выдали патент на технологию хромирования металлических изделий. 50 лет спустя археологи обнаружили могилу императора Цинь Шихуанди, а в ней — не тронутые ржавчиной топоры, стрелы и пики. Выяснилось, что китайцы знали об антикоррозийных свойствах хрома и применяли его при производстве оружия более 2000 лет назад.

Почище нашего заботились о гигиене полости рта древние египтяне. Им принадлежит авторство освежающей дыхание жвачки и зубной пасты. Зубы подданные фараона чистили смесью измельченных копыт, золы, пемзы и сгоревшей яичной скорлупы.

За восемь столетий до рождения Христа индусские доктора уже умели делать пластические операции. Основными пациентами были воины, испортившие в боях нос, который в индийской культуре считается символом достоинства. Также эскулапы восстанавливали поврежденные ушные мочки.

Первый торговый автомат распространял не шоколадные батончики и не газировку, а святую воду. Изобретатель чудо-машины, Герон Александрийский, живший в I веке н. э., стремился пресечь воровство целительной жидкости в храме. Автомат отмерял порцию воды исходя из количества монет — и не каплей больше.

В 2005 году в пещере в Германии обнаружили древнейший известный истории фаллоимитатор. Материал — камень, длина — 20 см, ширина — 3 см, возраст — примерно 28 тысяч лет! Некоторые эксперты предполагают, что сей предмет использовался не только для утех, но и как орудие труда вроде долота.

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