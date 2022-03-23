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10 современных идей, до которых додумались в древности

Десятки повседневных мелочей мы ошибочно принимаем за достижения современности или недалекого прошлого. Что неудивительно,поскольку эти вещи либо ассоциируются с высокими технологиями, либо вошли в повседневный обиход уже в XX веке.

Но, как ни странно это звучит, многие из так называемых «современных» идей на самом деле появились и использовались тысячи лет тому назад. Воздадим должное изобретательности и интеллекту представителей древних цивилизаций.

10 современных идей, до которых додумались в древности

Первые известные науке протезы появились в Древнем Египте. Периодом между 950 и 710 годами до н. э. датируется искусственный палец ноги из дерева и кожи, который, видимо, заменял часть тела, утерянную в результате гангрены.

10 современных идей, до которых додумались в древности

Презервативы обрели особую актуальность в 1980-х в связи с угрозой СПИДа. Но еще за 1000 лет до нашей эры люди пользовались кондомами из кожи, промасленной шелковой бумаги или рога животных. В XV веке итальянский доктор Габриэль Фаллопиус предложил использвать льняные «ножны» для защиты от сифилиса.

10 современных идей, до которых додумались в древности

Лавры изобретателя унитаза нередко присуждаются лондонскому водопроводчику XIX века Томасу Крэпперу. Хотя смывным туалетом люди пользовались за 3000 лет до нашей эрыв. Например, это современное удобство было обычным явлением в домах представителей древнейшей Хараппской (Индской) цивилизации.

10 современных идей, до которых додумались в древности

Уже в VI веке китайцы пользовались туалетной бумагой в целях гигиены. Правда, сначала приятная очистительная процедура была доступна лишь при дворе императора и в домах местных олигархов.

10 современных идей, до которых додумались в древности

В 1800 году Алессандро Вольта создал батарею из медной и цинковой пластин. Но первенство в этом вопросе, возможно, принадлежит парфянам, обосновавшимся в 256 году до н. э. на территории современного Ирака. «Парфянская батарейка» представляла собой заполненный уксусом глиняный кувшин с железным прутом и медным цилиндром внутри.

10 современных идей, до которых додумались в древности

В 1924 году в Германии выдали патент на технологию хромирования металлических изделий. 50 лет спустя археологи обнаружили могилу императора Цинь Шихуанди, а в ней — не тронутые ржавчиной топоры, стрелы и пики. Выяснилось, что китайцы знали об антикоррозийных свойствах хрома и применяли его при производстве оружия более 2000 лет назад.

10 современных идей, до которых додумались в древности

Почище нашего заботились о гигиене полости рта древние египтяне. Им принадлежит авторство освежающей дыхание жвачки и зубной пасты. Зубы подданные фараона чистили смесью измельченных копыт, золы, пемзы и сгоревшей яичной скорлупы.

10 современных идей, до которых додумались в древности

За восемь столетий до рождения Христа индусские доктора уже умели делать пластические операции. Основными пациентами были воины, испортившие в боях нос, который в индийской культуре считается символом достоинства. Также эскулапы восстанавливали поврежденные ушные мочки.

10 современных идей, до которых додумались в древности

Первый торговый автомат распространял не шоколадные батончики и не газировку, а святую воду. Изобретатель чудо-машины, Герон Александрийский, живший в I веке н. э., стремился пресечь воровство целительной жидкости в храме. Автомат отмерял порцию воды исходя из количества монет — и не каплей больше.

10 современных идей, до которых додумались в древности

В 2005 году в пещере в Германии обнаружили древнейший известный истории фаллоимитатор. Материал — камень, длина — 20 см, ширина — 3 см, возраст — примерно 28 тысяч лет! Некоторые эксперты предполагают, что сей предмет использовался не только для утех, но и как орудие труда вроде долота.

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