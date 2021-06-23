Кого Сталин называл «кутилами и безобразниками», и почему его отношения с земляками не были радушными

Не секрет, что даже во времена советского равенства уровень жизни в республиках несколько отличался. Если говорить о Грузии, то тамошнее население точно обделенным не выглядело. Принято было считать, что преференции достались Тбилиси благодаря общему происхождению с вождем. Но справедливости ради нужно помнить и те времена, когда взаимоотношения Сталина с земляками выглядели не так уж и радужно.

Грузия меньшевиков

Правительство меньшевистской Грузии, 1918 год. /Фото: regnum.ru

С приходом в Россию революции центром политэмиграции бывшей империи стал Париж. На уютных парижских улочках встречались представители царского режима с белогвардейцами и меньшевики с махновцами, еще вчера боровшиеся с царской властью. Грузинские меньшевики создали во французской эмиграции сообщество по борьбе с советской властью. В центр, названный «Заграничным бюро», стекалось правительство в изгнании. В поисках финансирования решено было перейти от красивых тостов к действиям. Первым делом взялись за пропаганду. Перед мирной конференцией в Генуе, на которую пригласили представителей новой непризнанной миром Советской России, грузинские меньшевики всеми силами создавали негативный фон не в пользу русских.



Следующим шагом меньшевистские представители перешли к решительным действиям в самой Грузии, создавая множественные подпольные ячейки. И если на всероссийском уровне меньшевики битву проиграли, то в Грузии им удалось сформировать государство, просуществовавшее до 1921 года. Несмотря на массовые аресты меньшевистского руководства, в августе 1924-го снова вспыхнуло вооруженное восстание. Беспорядки перешли в создание временного правительства под патронатом князя Церетели. Но советская власть быстро подавила мятеж, после чего начались репрессии.

Небиблейский Авель

Енукидзе, Сталин и Горький. /Фото: upload.wikimedia.org

В составе СССР Закавказье с самого начла было дотационным регионом. И грузины ели из общего с армянами и азербайджанцами котла самой большой ложкой. В Москве даже имелось представительство горсовета Тифлиса, открыто лоббировавшее грузинские проекты. Представители грузинских ведомств в лучших ресторанах столицы были зрелищем привычным. Единственное, чего не могут подтвердить никакие архивные документы, – прямое участие Иосифа Виссарионовича в решении важных грузинских вопросов. Отмашку для всех скользких моментов давал любитель покутить Авель Енукидзе – секретарь ЦИК.



На общесоюзном фоне Грузия процветала. Туда за вином и шашлыком приезжали иностранные гости. Горные пейзажи, чистый воздух и кавказское гостеприимство создавали вокруг России нужный ореол. Даже с приходом в страну режима колхозов грузины ощутили нововведения слабее остальных, сумев перестроиться в направлении потребительской кооперации. Перелом наступил летом 1933-го, отчасти нося личный характер.

Европейские надежды Какабадзе

Тифлис 1930-х. /Фото: syl.ru

Одним из двигателей грузинской кооперации был Кирилл Какабадзе, повадившийся командироваться в Европу по хозяйственным делам. На протяжении нескольких лет он занимал ответственные должности от председателя сельхозбанка до зампреда СНК Грузии. Строча доносы на коллег-руководителей, он клепал собственное безбедное будущее. В 1933-м Какабадзе отправился в длительную заграничную командировку, из которой решил уже не возвращаться. Объявив себя невозвращенцем и последователем буржуазного режима, он даже возбудил в Берлине суд против Торгпредства. По мнению историков, Какабадзе банально прокручивал в теневых сделках советские госфинансы и, крупно проворовавшись, решил скрыться от потенциального наказания.



Лучшим средством перебежчик выбрал классические сталинские разоблачения. Какабадзе выступил перед заморскими СМИ с сенсационными политическими откровениями. Он заявил, что не олицетворяет себя с СССР, являясь лишь сыном свободной Грузии. Последнюю, по его мнению, насильно поработили Советы, а виной всем бедам на Родине является кровопийца Сталин. В цикле «разгромных» антисталинских статей, опубликованных в «Санди таймс», ничего серьезного об СССР не разглашалось. Какабадзе все годы у власти был занят вовсе не сбором конфиденциальной информации. Поэтому все его свидетельства касались описания образа жизни Сталина, его «грубого обращения с подчиненными» и «оргий в личных имениях». Советской стороне даже не было необходимости выступать с опровержениями.

Жестокий урок

Сталинские репрессии всерьез потрясли Грузию. /Фото: cdni.rt.com

Несмотря на неудавшиеся попытки международного ажиотажа, Сталин за Грузию взялся лично. Первым делом волна репрессий коснулась московских и ленинградских лоббистов, которых вождь обозвал кутилами и безобразниками. Затем, в письме первому закавказскому секретарю Берии, Иосиф Виссарионович, угрожая самым строгим судом, настоятельно призвал ликвидировать безобразия в рядах грузинских хозорганизаций. Лаврентий Павлович взялся за исполнение с присущим ему рвением. В 1935-м в Москве инициировали «кремлевское дело», обличая антисоветских лиц в правительственных креслах. Самое большое гнездо обнаружилось среди кадров, рекомендованных грузином Енукидзе. Вскоре в столицу поползли сводки о растущих в компартии Грузии антисталинских и националистических настроениях. Берия рапортовал, что в кавказских кругах популяризуются лозунги типа «Грузия для грузин» и «армянам в Грузии не место».



К концу 1936-го Закавказскую Федерацию распустили, переподчинив три отдельных республики напрямую Москве. Сталин поручил Берии, поставленному у грузинского руля, вычистить родину от оппозиции. По этой причине репрессии 1937-38-го взбудоражили Грузию едва ли не больше остальных республик. Сталин преподал грузинской элите хороший урок, а прошедший экзамен на преданность Берия отправился на повышение вместо главного чекиста Ежова. Принявший эстафету Чарквиани, руководивший грузинами 14 лет, работал тихо и не высовывался. А лоббисты-хозяйственники еще долго не спешили в Москву с визитами.

Источник : https://kulturologia.ru/blogs/140621/50113/

Да, действительно, Сталин преподал грузинской элите "хороший урок", в результате чего передовая грузинская интеллигенция до сих пор ненавидит палача народов Сталина" и поэтому сегодня у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

Что касается "кутил" и "безобразников", то то таковым в первую очередь был сам величайший злодей и авантюрист современности Сталин!Любопытно , что в одно время масштабы пьяного разгула Сталина и Орджоникидзе в Кремле смутили даже Ленина и он был вынужден часто отчитывать соратников и писать им записки: «С кем сегодня пили и гуляли? Откуда у вас бабы?»!

Что же касается «баб», то, начиная с 1932 года, президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей тайной женой Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты.

Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения !

И разве не позор, когда выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают обыкновенного вора и бандита, а что еще хуже человека, уличенного в изнасиловании несовершеннолетней! Последний довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией.

Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына ! Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет.

Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе.

Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле .

Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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