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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                     Смейтесь на здоровье ! 

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

-Изя, вы верите в успех реформ?
– Сёмочка, мой дедушка держал бордель в Одессе.
-И таки, когда не шли дела, он менял шлюх, а не переставлял кровати!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

-Пришел муж домой от любовницы под утро. Разделся в прихожей, прошел в спальню, подошел к постели, на которой спит жена, поднял одеяло, смотрит и бормочет:
«Красавица! Была бы чужая — цены бы не было»!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Пассажир на теплоходе:— Капитан, мне не хотелось бы лишний раз вас беспокоить, но час назад моя жена упала за борт!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Парень у кассы :- Девушка, дайте мне одну шоколадку и десять презервативов!

Касирша:-За одну  шоколадку столько раз не дадут…

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

На одесском привозе:
— Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?
— Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Плывет мужик по реке в лодке и спасает тонущую Му-Му.

Собака отряхнулась в лодке и говорит с собой:
— Слава богу, жива осталась.
Мужик, обалдевший орет:
— В первый раз вижу говорящую собаку!
Му-Му ,не менее обалдевшая :
— В первый раз вижу говорящего Герасима !

 

На экзамене студент берёт один билет - не знает. Берёт другой - тоже. Третий - та же беда... Так четвёртый, пятый... Профессор берёт зачётку, ставит ему "3".
Другие студенты возмущаются:
- За что?
- Как за что, - отвечает препод, - если что-то ищет, значит что-то знает.

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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