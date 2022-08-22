Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

-Изя, вы верите в успех реформ?

– Сёмочка, мой дедушка держал бордель в Одессе.

-И таки, когда не шли дела, он менял шлюх, а не переставлял кровати!

-Пришел муж домой от любовницы под утро. Разделся в прихожей, прошел в спальню, подошел к постели, на которой спит жена, поднял одеяло, смотрит и бормочет:

«Красавица! Была бы чужая — цены бы не было»!

Пассажир на теплоходе:— Капитан, мне не хотелось бы лишний раз вас беспокоить, но час назад моя жена упала за борт!

Парень у кассы :- Девушка, дайте мне одну шоколадку и десять презервативов!

Касирша:-За одну шоколадку столько раз не дадут…

На одесском привозе:

— Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?

— Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара!

Плывет мужик по реке в лодке и спасает тонущую Му-Му. Собака отряхнулась в лодке и говорит с собой:

— Слава богу, жива осталась.

Мужик, обалдевший орет:

— В первый раз вижу говорящую собаку!

Му-Му ,не менее обалдевшая :

— В первый раз вижу говорящего Герасима !

На экзамене студент берёт один билет - не знает. Берёт другой - тоже. Третий - та же беда... Так четвёртый, пятый... Профессор берёт зачётку, ставит ему "3".

Другие студенты возмущаются:

- За что?

- Как за что, - отвечает препод, - если что-то ищет, значит что-то знает.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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