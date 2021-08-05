5 самых мощных грузовиков в мире, рядом с которыми любые машины кажутся букашками

«Мы заставляем Землю вращаться» – любят шутить водители большегрузных авто. В этом есть доля правды. На них действительно ежедневно полагается весь мир. Их машины бывают разных размеров, конфигураций и грузоподъемности, но служат одной цели – надежно выполнять поставленные задачи независимо от температуры и погодных условий, зачастую вдали от любой инфраструктуры.

Scania vs Volvo

Автостроители в последние годы выпустили немало дальнобойных тяжеловесов с мощностью, способной посрамить даже суперкары. Среди них Scania и Volvo – их детища издавна сражаются за звание самого мощного грузовика в мире. Оба конкурента производят грузовики долгое время, но настоящая битва началась в 2009-м, когда Volvo достался титул победителя благодаря FH16, способному производить 700 л. с. мощности. Scania немедленно отреагировала на это выпуском R730, который, как было заявлено, генерировал на 30 л. с. больше. Вскоре после этого Volvo вернула себе титул с FH16 750, увеличив количество л. с. до 750.

Противоборство продолжается. Но мощь – это не только «лошади» под капотом. Это грандиозные размеры, немыслимая грузоподъемность и фантастическая выносливость.

Самые экстремальные грузовики мира

Детище компании Caterpillar

Тягачи, полуприцепы и автопоезда – идеальные инструменты логистических компаний, стремящихся максимизировать свою эффективность.

Поддерживая важнейшие цепочки поставок, некоторые из этих машин работают на двигателях, сравнимых с гипертрофированными агрегатами Porsche, Lamborghini и McLarens. Носиться по дорогам со скоростью молнии им мешает лишь вес – они перемещают десятки тонн на тысячи километров за поездку.

Но наиболее впечатляющая техника используются в горнодобывающей промышленности. Назвать эти грузовики большими и мощными – значит, ничего не сказать. Это настоящие монстры. Эволюция самосвалов привела к увеличению их размеров и сил до поистине ошеломляющих. Все дело в стремлении к большей эффективности: когда дело доходит до перевозки сырья в горнодобывающей промышленности, чем мощнее и крупнее самосвал, тем эффективнее процесс.

Гигантский грузовик Liebherr

Гигантские машины, используемые для вывоза тяжелой руды из карьеров, весят до 500 тонн и могут перевозить практически столько же материала в кузове. Если Honda Fit имеет 117 л. с., а Jaguar XF – 300, то в распоряжении этих карьерных чудовищ более 3 000 л. с. В высоту они выше 6 метров (водитель может залезть из своей кабины в открытое окно на втором этаже обычного здания), а в длину примерно такие же, как взрослый горбатый кит.

В этом кратком обзоре мы рассмотрим лишь малую часть претендентов, демонстрирующих высочайшие показатели производительности, когда-либо существовавшие в автомобильно-грузовой отрасли. Все они стремятся к титулу самого мощного грузовика на планете. Критерии отбора просты: высота (от грунта до самой высокой точки), длина и вес «тела», допустимая масса перевозимого в кузове груза и, наконец, двигатель (доступная мощность, оцениваемая в л. с.ах).

1. Горное дело: БелАЗ 75710

БелАЗ 75710, способный перевозить 450 тонн груза за один рейс

Самый крутой грузовик-самосвал, способный перемещать 450 и более тонн за один заход.

Вместимость топливного резервуара грузовика – 5,6 тыс. литров. Вернее, двух дизельных баков, делящихся поровну. Такое количество дизтоплива кажется чересчур огромным, но в сравнении с массой самой машины и рабочим расходом (5,6 т ДТ за 12-часовую смену) это просто пустяк.

У БелАЗа 32 цилиндра от двух силовых агрегатов и моторный отсек с жилую комнату. Исполина, способного работать при температурах от -50 до 50 градусов и на высоте до 5 км, питает пара 2330-сильных V16 вкупе с несколькими электромоторами и дуэтом 1700-киловаттных генераторов Siemens. При надобности может быть активным лишь один главный двигатель – в условиях незначительных нагрузок машина становится более экономичной, а при отказе второго мотора способна самостоятельно добраться до мастерских. Естественно, такие агрегаты нуждаются в обширном пространстве, поэтому их отсек тоже грандиозный по размеру.

Удивляющий своими размерами грузовой автомобиль производства БелАЗ

Неудивительно, что 75710-й поражает внешними габаритами: 20 метров вдоль, 10 поперек, и 8 вверх. Если припарковать его у жилого дома, верх достигнет четвертого этажа – как поставленные друг на дружку 4 пикапа-тяжеловеса.

Грузовик рассчитан на постоянную работу. Из 24 часов в сутки на «расслабление» отводится лишь 1 час, и тот для дозаправки. Производитель утверждает, что 75710-й способен в таком режиме служить в среднем 15 лет: водители сменяются, а машина трудится. Бегая туда-обратно, она проходит ежегодно порядка 100 тыс. км – в сумме за 10 лет почти миллион км.

Примерная стоимость такого красавца – до 6 млн долларов. Основная причина высокой цены – уникальность. Этот БелАЗ не в состоянии принимать иные виды шасси, трансмиссии, колёс и многих других компонентов из-за своих исполинских габаритов. Только представьте: одна шина весит 6 тонн, причем давление в ней свыше 710 тыс. паскалей (если объяснить просто – при ее взрыве в земле образуется яма, а ущерб сопоставляется со взрывом 3-х гранат). Практически каждый элемент этого монстра исключительный. Однако горнопромышленники отмечают, что при всей его дороговизне в содержании такой грузовик значительно дешевле, чем пара полуразмерных аналогов.

Колесо БелАЗ 75710

75710-й благодаря чрезвычайной совокупной тяговой мощности дизельных и электрических моторов способен перемещать столько, сколько весит сам: в обычном режиме 450 т, на пределе – 500. Еще больше впечатляет, что этот гигант, весящий как 300 легковушек, способен разбегаться до 65 км/ч. И радиус поворота сжат до менее 20 метров, так что машина очень маневренна для 20-метрового колосса. Кроме того, 75710-й способен подниматься на склоны с 18% уклоном. Цифра вроде бы незначительная, но даже обычному велосипедисту сложновато преодолевать такие спуски, а когда 450-тонная махина успешно с этим справляется, поневоле задумаешься, какая сверхъестественная мощь в ней скрыта.

2. Горнопромышленный транспортер Caterpillar 797F

Грузовой «Катерпиллар»

Еще один карьерный работяга ультра-класса, один из сильнейших в мире. Запущенный в эксплуатацию 13 лет назад, он способен перемещать одномоментно 400 тонн груза – ненамного, но больше по сравнению со своими предшественниками 797B и 797 1-го поколения, чья грузоподъемность соответственно ограничивалась 380 и 360 тоннами. Впрочем, это не мешает им продолжать пользоваться популярностью, особенно 3370-сильному 797B.

3. Terex MT-6300AC

Terex MT-6300AC – грузовик-монстр высотой в 8 метров

Представленный американским производителем Terex на MinEXPO 2008, этот 14,6-метровый грузовик весом 660 тонн возвышается на 8 метров над землей. Гигант питается от четырехтактного дизельного двадцатицилиндровика, подающим энергию на электромоторы с обеих сторон задней оси посредством электрогенератора.

Обладая номинальными 3750 л. с. и перевозя до 4 сотен тонн груза, внедорожный самосвал способен передвигаться со скоростью 64 км/ч. Его близкий родственник, Terex MT 5500 (360 т/2700 л. с.), тоже входит в число мощнейших карьерных грузовиков, и не только в линейке Terex. У обоих есть менее сильные версии, рассчитанные на перевозку от 200 до 300 тонн.

Стоят такие грузовики, в зависимости от выбранных клиентами опций, от 4 до 5 миллионов долларов за единицу, однако производитель предлагает ощутимые скидки при покупке нескольких сразу. Надо отметить, что Terex 6300AC – не то же самое, что Terex Titan, легенды о котором живут благодаря интернету. Titan был единственным в своем роде карьерным самосвалом, построенным в начале 1970-х годов, когда компания Terex принадлежала General Motors. Взглянуть на него сегодня можно в Канаде, в музее Британской Колумбии.

4. Liebherr TI 274

Liebherr TI 274 грузоподъемностью около 320 тонн

Этот карьерный самосвал мощностью 3000 л. с. и грузоподъемностью около 320 тонн – не единственная гордость Liebherr Group. 652-тонный Liebherr T 282 B, к примеру, тоже вошел в число лучших «выпускников» компании. Высокий (7,4 метра) и длинный (14,5 м), он может перемещать больше груза – до 396 тонн, хотя обладает меньшей мощностью (2700 л. с.).

Еще более впечатляющи 15,7-метровые вариации T282C/T284, таскающие при собственном среднем весе 650-665 т по 400 тонн груза. В этом им помогают 20-цилиндровые дизельные супердвигатели, вырабатывающие до 3750 л. с. Помимо сверхмощных агрегатов, в работе задействованы передовые системы электропривода собственной разработки Liebherr. При надобности эти колоссы могут быть удивительно шустрыми, развивая свыше 60 км/ч.

5. Komatsu 930E

Комацу 930E

Недалеко от предыдущих героев ушел и 553-тонный дизельный внедорожный самосвал-двухосник 930E - гордость Komatsu America Corporation. У него тоже много впечатляющих способностей, включая внушительную грузоподъемность (320 тонн) и мощность (2700-3500 л. с.).

Имеются и другие разновидности – к примеру, Komatsu 960E-1 и 960E-1K с четырехтактными 18-цилиндровыми дизелями V-образного типа. Стандартная мощь и скорость передвижения обоих доходит до 3500 л. с. и 60 км/ч соответственно.

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