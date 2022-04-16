Вербное воскресенье: сколько нужно хранить веточки

Вербное воскресенье – один из самых важных праздников в православии. Именно поэтому в этот день в храмах собирается большое количество прихожан. Главным же атрибутом торжества является верба, поэтому обращаться с освященными веточками необходимо соответствующим образом.

Краткая история праздника

Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье празднуется за неделю до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста. Этот праздник, который входит в число важнейших двунадесятых праздников, всегда отмечается в разные числа, поскольку Пасха – также подвижная дата календаря. Однако на какую бы дату ни пришлось Вербное Воскресенье, православные верующие спешат накануне этого дня в церковь с ветками вербы, которые заменяют пальмовые.

Дело в том, что именно пальмовыми ветвями встречали Иисуса Христа при входе в Иерусалим. Христос въехал в город на следующий день после знаменательного воскрешения Лазаря. Люди, помня об этом, восторженно и торжественно приветствовали его, восклицая: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! Осанна в вышних!». И это при том, что Иисус прибыл в Иерусалим на ослике в знак своего унижения и добровольного пути на смерть.

Условия и срок хранения вербы

Поэтому у христиан этот праздник называется еще и Пальмовым Воскресеньем.

А вот православные верующие используют ветви вербы, которые принято срезать еще в субботу, в так называемое Лазарево воскресенье. Недаром раньше говорили: «Святой Лазарь за вербой лазил». Мало того, как указано в издании «Православные праздники» (составитель Татьяна Терещенко), вербу и освящают в храме в канун праздника на всенощном бдении после чтения Евангелия.

Освященную вербу хранят дома в течение года, до следующего Вербного Воскресенья, как знак проникающей благодати Божией. Ветви вербы помещают, как и в старину, в переднем углу за иконами. Оставшиеся же с прошлого года ветки чаще всего сжигают. Некоторые пускают старые ветки по воде, которая не должна быть стоячей. Это обусловлено благоговейным отношением к святыням, которые ни в ком случае не должны попираться ногами.

Использование на Руси

Примечательно, что, как написано в издании «Словарь русских чудес и суеверий» (составитель Елена Арсеньева), в прежние времена наши предки хранили освященную вербу даже в коровниках, и на первую пастьбу скот выгоняли именно этими ветками. Это объясняется тем, что вербные веточки считались на Руси одним из самых сильных оберегов от болезней, нечистой силы и даже стихийных бедствий. Не зря для того, чтобы очистить избу от зловредных духов, пол подметали именно ветками вербы.

А вот старая сухая верба воспринималась как символ глухоты, немоты, смерти. Так что неудивительно, что такая верба являлась в древности местом обитания нечистой силы, чертей и водяных. К старой вербе «отсылали» знахари болезни, которые снимали с людей. Молодая же верба, напротив, обладала, по мнению русских, целебными свойствами. Ею хлестали детей, приговаривая: «Верба бьет – силы дает». С корой вербы заваривали чай, а вербные сережки запекали в хлеб на счастье.

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