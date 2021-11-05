Почему иностранцы посетившие Русь считали славянок продажными?

Примерно до 17-го века Русь была относительно изолирована от запада. Иван Грозный списывался с английской королевой, думал взять её в жены. Но иностранцев все же начали приглашать массово Романовы. Особенно преуспел в этом Петр Алексеевич.

Иностранные путешественники интересовались всем тем, что происходит в нашей стране. Как говорится, Восток – это Восток. Поэтому люди, которые впервые посещали Россию, Русь, сильно удивлялись тому, как вели себя люди, и женщины, в частности.

Что ж, «выслушаем» показания свидетелей. Точнее, изучим записки тех людей, которые приезжали на Русь, изучали, что происходит в стране, а потом фиксировали это в документах.

Начнем с Адама Олеария.

«Описание путешествия в Московию и в Персию»

Так называется труд Адама. В нем он несколько раз касается темы русских женщин. Во-первых, его удивило, что русские женщины практически не выходят из дома, если речь идет о молодых дамах. Замужние ходят в сопровождении мужа, брата или еще какого-то родственника мужского пола.

Отсюда и намек на то, что русские (славянские) женщины доступны, за ними постоянно нужно следить, чтобы не кинулись в объятья иностранца.

Олеарий писал еще, что женщин на Руси никуда не пускают. Они ходят исключительно в храмы и монастыри. Наверное, путешественник думал, что грехи замаливать.

Еще Адама удивило то, что русские женщины используют много косметики. Он там даже сравнение очень яркое использовал: дескать, будто им кто-то лицо вымазал мукой, а потом кистью ярко нарисовал щеки.

Вспоминается фильм-сказка, где любимой дочери натирали щеки свеклой. Не помню в деталях, как там было. Но смысл такой.

Вот как там делали «красавиц», и Олеарий таких же увидел. В общем, мужчина испытал шок. Он посчитал, что косметика на русских красавицах – это лишнее.

Да, естественная красота прекрасна, можно согласиться.

И еще Олеарий пришел к выводу, что русских женщин нужно постоянно контролировать Каждый шаг.

Вспомнилось еще. Адам писал, что торговки украшениями на площади сидят с кольцами во рту. Из-за этого он тоже сделал вывод о продажности наших женщин. Интересная логика.

Сигизмунд Герберштей

Вторил Адаму Олеарию в своих трудах и этот человек. Он на 100% был уверен, что русские мужчины не пускают никуда своих женщин, потому что те, почувствовав свободу, могут загулять.

Но, на самом деле, женщин никуда не пускали из-за русских мужчин, которые всегда были готовы… Ответственность для них была слабенькая. Максимум церковь грозила пальцем. Вот и пытались они охмурить молодых, невинных девушек, которые и белого света-то не видели.

Фуа де ла Невилль

Этот мужчина был французским послом. И он высказывал интересную мысль. Дескать, русские дамы очень падки на иностранцев и быстро соглашаются на близость. Вывод плохо соотносится с логикой, потому что Олеарий и Герберштейн указывали, что девушки сидят дома, никуда не выходят. Как они могли «падать» на иностранцев? Странное дело. Скорее всего де ла Невилль имел связь с какой-то женщиной, за которой никто не следил, и от частного перешел к общему. Впрочем, история циклична. А в 90-х у нас даже песню написали про «Америкэн Боя».

Ганс Мориц Айрман

Он у нас может выступить в качестве свидетеля защиты. Писал, что русские женщины очень высокие, статные и красивые. И, что самое главное, не пытаются привлечь к себе внимания дешевыми трюками.

Но тут как трактовать: красивая – значит, пользуется вниманием у мужчин. А раз так, то можно по-разному судить о нравах.

В общем, история типичная. Иностранцы мало общались с русскими женщинами, поэтому делали о них выводы по тому, что могли видеть. Не скажу, что это правильно. Славянскую женщину сложно понять, нужно хорошо с ней пообщаться, чтобы сделать какие-то верные выводы. К тому же, нельзя по нескольким дамам судить обо всех. Екатерина правила государством и устраивала перевороты по молодости. А какая-нибудь Марфа просидела всю жизнь в своем тереме. Как тут обобщать?

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