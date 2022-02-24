После падения Казани: как Иван Грозный спас татарский народ и сохранил Татарам будущее

" С Луговой стороны черемиса приехала бить челом и государь черемису пожаловал" (Летопись XVI века)

октябрь-ноябрь 1552 года: Казань пала и покорное Казанское ханство брошено к ногам Ивана Грозного. 200 лет смерти, татарских набегов и террора Руси. Неудачные походы русских, потери семей. Мир и новые войны. Теперь все кончено, у казанских татар нет армии, нет столицы и нет хана. Пришло время русской мести.

Казань пала к ногам царя Ивана. Пришло время русской мести...(художник П.Шамшин)

Иван Грозный сидел на Большом Совете и думал о своем. А князья и воеводы спорили, что делать с побежденными татарами дальше. Большая часть знати высказывалась за месть, особенно громко кричал князь Курбский:

"Надо до конца погубить бусурман и казанскую землю покорить навеки!!" Ему вторили московские дворяне: " Натерпелись от татар!! Немедленно крестить их, а кто откажется послать рать - жечь дома и людей сечь!"

Но царь слушал всех рассеянно. Перед его взором уже вырисовывалась новая Русь. Несмело и далеко, но все четче появлялись очертания новой, огромной страны от Литвы до Монгольского моря. Где живут сотни народов разной веры и за жизнь не долететь птице от края до края.

Можно ли построить дом на вражде и ненависти? Будет ли толк от страха перед русскими вместо уважения? Будет ли крепить рознь? Будет ли толк от страха перед русскими вместо уважения? Будет ли крепить рознь?

Молодой Иван видел печальную судьбу Тевтонского Ордена. Что крестил, истреблял пруссов, ливов и балтов на берегу Свейского моря. И потерял все, что приобрел за столетия. Сидят сейчас немцы за стенами замков в огне мятежей. Нет, не будет такой Россия....

Иван IV поднял руку и гомон мгновенно стих:

- Нет! Никакой мести. Что было то было. Татары и все поволжские люди теперь мой народ. Нам велено Богом строить новую Русь, где всем будет место. Оставим татарам как есть, но власть русскую закрепим!

строил новое государство царь Иван Грозный. государство множества народов...

Милосердие

Царь выбрал путь милосердия. По всем казанским улусам были разосланы гонцы и лояльные татары чтобы убеждать: "идите к государю на поклон беки и князья ничего не боитесь. А кто лихо чинил, им Бог будет судья. А московский царь сейчас их жалует".

Потянулись в Казань делегации казанских земель, даже непримиримые северные черемисы (марийцы) пришли к Ивану Грозному на поклон. И всех русский царь встретил ласково, одарил милостью своей и ясак наказал платить меньше, чем был.

Повышенные налоги введенные казанскими ханами в последние годы из-за безденежья, Иваном IV были снижены до уровня 60-летней давности. А Горной Стороне что выступила на стороне русских в походе, Иван Грозный назначил и того меньше.

Царь сохранил и казанскую систему управления местной знатью. За беками, признавшими власть царя сохранились земли, они допускались к власти на местах, вершили суды. Семьям знати сохранены привилегии и имущество. Татары могли служить в русской армии, делать карьеру. Жить как и весь русский народ.

Но повсюду посажены русские наместники с отрядами стрельцов. А в самой Казани оставлена крупная армия в 8000 штыков, ее дополнил отдельный гарнизон Свияжска неподалеку...

Своими решениями после падения Казанского ханства, царь Иван IV показал государеву мудрость. Еще никто не понимал, что Иван Грозный закладывал фундамент новой Руси - многонациональной России. Это был его наказ будущим поколениям российской власти.

Нижегородский Кремль встречал победителей плывущих от Казани по Волге

После грандиозного пира русской и поволжской знати огромная армия двинулась домой через 10 дней. Сам Иван Грозный с частью воинства поплыл на кораблях к Нижнему Новгороду, а кто не влез, следовал пешей дорогой. Сильные дожди и осенняя грязь тормозили русскую армию, лишь в ноябре все добрались до Нижнего Новгорода где уже ждал царь.

Здесь Иван наградил всех героев, раздал подарки, титулы и жалованные земли за казанский поход. Счастливое русское воинство разбрелось по городам со своими боярами. Встретилось со своими женами и детьми, занялось накопившимися делами мирных людей.

А через месяц заполыхала Волга беспощадным огнем. Глобальным восстанием поднялись ее народы, чтобы вернуть свободу и Казанское ханство.

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