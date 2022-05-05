ХИДИРБЕГИШВИЛИ - О «ЗАСЛУГАХ» ЗЕЛЕНСКОГО И СААКАШВИЛИ ПЕРЕД РОССИЕЙ

Мать и два брата по матери (но не сыновья, не бывшие супруги и любовницы, и ни отец, что примечательно), группа врачей - нацистов, несколько фанатов и послы США и ЕС предпринимают последнюю попытку вывести Саакашвили из Грузии. В совокупности, плюс находящийся под следствием бывший начальник личной охраны, это несколько десятков людей, больше никто помогать вызволить Саакашвили из тюрьмы не хочет, даже лидершип созданной им партии, ведь там наконец-то освободились от диктатора, как от шипа в заднице! В Вашингтоне и Лондоне испытывают кризис жанра - кадров, кроме Саакашвили, не осталось, а растить новые - долго и дорого. Кто будет продолжать провокации против России на Украине и в Грузии, если не Саакашвили?! Пусть - псих, трус, идиот и негодяй, но «наш негодяй», заблуждаются на Западе. Саакашвили реально разыгрывает истощение в надежде, что Запад вынудит премьера и президента Грузии выпустить его за рубеж, на реабилитацию, отстрочив исполнение наказания, или вовсе - помиловать. Такого удобного случая больше не представится - Украина скоро падёт и тогда вовсе никому не будет до Саакашвили дела! Но даже если он сегодня десять раз умрёт, ему не искупить своей вины перед тысячами убитых и казнённых в Грузии и на Украине, в Цхинвали и на Донбассе, по его приказу, или при его содействии!

Что касается «Саакашвили-2», то есть - Зеленского, про него сегодня не случайно говорят тоже самое, что про Саакашвили с 2008 года. Для тех, кто ещё не в теме - Грузии очень многие убеждены, что Саакашвили - «агент Кремля», потому что он насильно, несмотря на неоднократные предупреждения Путина, подсунул России Абхазию и Южную Осетию, с Кодорским ущельем и сотней грузинских сёл Шида Картли в придачу! Саакашвили продал российскому бизнесу все стратегические отрасли грузинской экономики, подарил России голос Грузии за её членство в ВТО и широко распахнул двери миллиону российских туристов. Много ли найдётся в Москве «патриотов», к примеру - российских министров, «ржавых», «кудрявых» да «трефовых», которые сделали для России столько же, сколько грузин Саакашвили, которого официальная Москва иначе, чем «Михаил Николаевич», не величала?! Саакашвили, прямо, или косвенно, сыграл огромную роль в возвращении Крыма и Донбасса России, потому что трудно переоценить его заслуги в делах Евромайдана и АТО, в создании батальона «Азов» и «Грузинского легиона»!

А про Зеленского говорят, что он - «агент Кремля», потому, что Зеленский отобрал у Запада те 300 миллиардов долларов и евро (и даже больше!), которые Запад украл у России (оплату за поставленный российский газ). Причём, деньги Западу никто не вернёт - государство, которое придёт на смену нынешней Украине, её обязательства по международным долгам на себя не возьмёт, новая власть за действия украинского ИГИЛ (киевского режима) отвечать не будет. Не спросишь и с Зеленского, который к тому времени разделит участь Саакашвили.

А ещё Зеленский, вольно, или невольно, сгубил Европу антироссийскими санкциями, оставив её без российского газа и сырья. Вот так маленький клоун всего за два месяца нанёс такой урон кичившемуся своей мощью коллективному Западу, какой не нанесли все противники Запада и их спецслужбы за десятилетия противостояния и диверсий! Очень трудно удержаться после этого от соблазна - назвать Зеленского «агентом Кремля»!

Деньги - ещё ладно, а сколько вооружений и боеприпасов списал у Запада Зеленский?! ПЗРК, танки, гаубицы и снаряды к ним уже в дефиците на военных складах стран НАТО. А на Украине Россия превращает это оружие в металлолом до того, как оно успевает выстрелить! Зато у российских бизнесменов будет много сырья на переплавку и много заказов, потому что благодаря Зеленскому, который 8 лет не выполнял Минские соглашения и вынудил Россию воевать, все иностранные предприниматели и инвесторы с Незалежной убежали сломя голову! Вот так Зеленский реанимировал ленивых русских промышленников, комфортно проспавших все эти годы в «Боингах» и «Мерседесах» - теперь появятся новые «Ил», «Ту», «Лады» и «Нивы» и мы опять будет спрашивать в магазинах российскую продукцию, которая ещё со времён СССР была эквивалентом надёжности и качества! Куда девать теперь свой товар американцам и европейцам, которые и без того не выдерживали конкуренции с Китаем, Кореей и Японией - компьютеры, автомобили, одежда - всего не перечислить?!

Путина Зеленский сделал святым при жизни, потому что он - единственный после Сталина поднял Россию на битву с нацизмом! Решать, конечно, Путину, но если по мне, то царской благодарности заслуживает человек, который сделал «деревянный» российский рубль конвертируемой валютой, что не удалось ни одному российскому министру-финансисту-экономисту, которые сегодня тикают из России. Отдельно должен быть благодарен Зеленскому российский народ за то, что Россию враз покинули и другие предатели - проститутки от «творческой интеллигенции», в основном - нетрадиционной сексуальной ориентации, жившие у нас на такую широкую ногу - английской королеве не снилось! Вернуть русскому народу всё их имущество, которые и так принадлежит ему по праву!

А ещё Зеленский вернул России половину её исторической территории - Киевскую Русь, русскую окраину, то бишь - Украину, которая, с «лёгкой руки» российских императоров и коммунистических правителей, попала во владение к нехорошим людям. А ещё Зеленский собрал сегодня всех этих нехороших людей в одну кучу, чтобы русские зажарили их в одном котле, а не бегали за нацистами по всей Украине!

И последнее - как карточный домик развален миф о военной мощи США и НАТО - весь, ещё вчера - однополярный мир сегодня вдруг обнаружил, что западный коллектив боится Россию и её президента, который может их уничтожить «быстрее, чем за пол часа»! Думаю, что только за это Россия должна отблагодарить Зеленского не менее щедро, чем Запад отблагодарил Горбачёва и Шеварднадзе!

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

5 мая 2022 года

Грузия, Тбилиси

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