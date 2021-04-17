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Православные четки - символ веры и украшение

На сегодняшний день четки – это и вспомогательный элемент при прочтении молитв или мантр, и просто украшение. Возникновение их не имеет какой-либо даты, различные источники указывают различные периоды. Однако все изыскания сводятся к одному мнению : своим появлением они обязаны индийским традициям и верованиям. Четки используются в различных религиях: буддизме, исламе, индуизме, христианстве, которое имеет множество течений.
Основными являются православие и католичество. Они имеют различие в оформлении храмов, ведении служб, одеяниях священнослужителей. И, конечно, православные четки отличаются от тех, которые используются в католичестве. Считается, что использоваться они начали приблизительно в IV веке, связывают их с именем Святого Пахомия.
Православные четки - символ веры и украшение
 
Изначально православные четки служили монахам для подсчета количества молитв в течение дня или службы. Согласно канонам церкви, инок должен постоянно находиться в молитве, которая должна идти из глубины сердца. А в послушники и в монахи приходило очень много людей, которые не умели ни читать, ни писать, ни считать. Всем им выдавалась веревочка, на которой после каждой молитвы необходимо было завязать узелок. Таким образом, изначально четки в православии не имели форму замкнутого кольца, как в современном мире.
В более поздний период на нитку или шнур стали нанизывать бусины различной формы из самых разнообразных материалов и закреплять их в форме круга. В католической церкви четки называют «розариум» - венец, а в православии – «лествица» (лестница к Богу). Из материалов используются лески или прочные шнуры, круглые или овальные бусины, бусины в виде объемных геометрических фигур. Изначально выполняли четки из деревянных элементов. Но с течением времени их стали использовать не только священнослужители и монахи, но и прихожане. И богатые семьи, чтобы выделиться, стали заказывать мастерам четки из драгоценных и полудрагоценных камней.
Вообще, православные четки в классическом исполнении – это прочная натуральная нить с нанизанными деревянными бусинами, в месте соединения – деревянный крест и прикрепленная к нему кисточка. Количество бусин колеблется от 10 до 1000 штук, их диаметр индивидуален. Но наиболее часто распространены православные четки на 100, 12 и 24 бусины. Католические отличаются тем, что после замкнутого круга на крестике изображено объемное распятие Иисуса Христа со скрещенными ногами.
Православные четки - символ веры и украшение
 
 
Нефритовые четки попали в наш мир из буддизма и индуизма. Кроме других догм и постулатов, составляющих основу верований, в них еще и придавалось значение камням. Поэтому минералы, которые приносят счастье и удачу одному человеку, по учению, могут принести несчастья и проблемы другому. Нефритовые четки не только помогают концентрировать внимание, развивать моторику пальцев и успокаивать нервную систему, но и изменяют судьбу человека, пробуждая в нем чувство справедливости, отвагу, любовь, изгоняя негативные мысли, ведущие к различным недостойным поступкам. Но православные четки из нефрита не принесут удачи семейным людям. Этот камень требует отрешения от мира и общения с людьми, поэтому он больше подходит для послушников или адептов веры.

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