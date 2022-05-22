О поминовении усопших: вопросы и ответы

В какие дни поминают умерших? Можно ли отпевать самоубийц?

Как молиться об усопших родителях?

Протоиерей Игорь Фомин ответил на самые распространенные вопросы о том, как правильно поминать усопших.

Какой молитвой поминать усопших? Как часто поминать усопших?

Умерших христиане поминают каждый день. В каждом молитвослове вы можете найти молитву об усопших, она — неотъемлемая часть домашнего молитвенного правила. Также усопших можно поминать, читая Псалтирь. Ежедневно христиане читают по одной кафизме из Псалтири. И в одной из глав мы поминаем наших сродников (родных), друзей, которые отошли ко Господу.

Зачем поминать усопших?

Дело в том, что жизнь продолжается и после смерти. Причем окончательная участь человека решается не после смерти, а по втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, которое мы все ждем. Поэтому до второго пришествия мы еще можем изменить эту участь. Когда живы — мы можем сделать это сами, делая добрые дела и веруя во Христа. Умерев, мы уже не можем повлиять на собственное посмертие, но это могут сделать люди, которые о нас помнят, болеют сердцем. Лучший способ изменить посмертную участь усопшего — это молитва о нем.

Как поминают на 9 дней? Как поминают на 40 дней? Как поминать на полгода? Как поминать на год?

Девятый и сороковой дни со дня смерти — особые вехи на пути от жизни земной в жизнь вечную. Этот переход происходит не сразу, а постепенно. В этот период (до сорокового дня) умерший человек дает ответ перед Господом. Этот момент чрезвычайно важен для усопшего, он сродни родам, появлению на свет маленького человечка. Поэтому в этот период почившему требуется наша помощь. Молитвой, добрыми делами, изменением себя в лучшую сторону в честь и память близкого нам.

Полгода — такого церковного поминовения не существует. Но не будет ничего плохого, если вы помяните и на полгода, например, прийдя в храм помолиться.

Годовщина — это день памяти, когда мы — те, кто любил человека, — собираемся все вместе. Господь завещал нам: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф.18 20). И совместное поминовение, когда мы читаем молитву о родственниках и друзьях, которые уже не с нами, — это яркое, звучное свидетельство перед Господом о том, что умершие не забыты, что их любят.

Надо ли поминать в день рождения?

Да, я считаю, что на день рождения человека поминать нужно. Момент рождения — один из значимых, великих этапов в жизни каждого, поэтому будет хорошо, если вы сходите в храм, помолитесь дома, съездите на кладбище, чтобы помянуть человека.

Можно ли отпевать самоубийц? Как поминать самоубийц?

Вопрос по поводу отпевания и церковного поминовения самоубийц — очень неоднозначный. Дело в том, что грех самоубийства — один из тяжких. Это знак недоверия человека к Богу.

Каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно, потому что самоубийства бывают разные — осознанные или неосознанные, то есть в состоянии тяжелого психического расстройства. Вопрос, можно ли отпевать и поминать в храме крещеного человека, который покончил с собой, целиком лежит на ответственности правящего архиерея. Если трагедия случилась с кем-то из ваших близких, вам необходимо прийти к правящему архиерею той области, где жил почивший, и попросить разрешение на отпевание. Архиерей рассмотрит этот вопрос и даст вам ответ.

Что касается домашней молитвы, то вы, безусловно, можете поминать человека, который покончил с собой. Но самое важное — в его честь и память творить добрые дела.

Чем можно помянуть? Можно ли помянуть водкой? Почему поминают блинами?

Тризны, поминальные трапезы, пришли к нам из глубины веков. Но в древности они выглядели по-другому. Это было угощение, застолье не для родственников умершего, а для нищих, калек, сирот, то есть тех, кто нуждается в помощи и никогда сам себе не сможет устроить подобную трапезу.

К сожалению, со временем тризна превратилась из дела милосердия в обычное домашнее застолье, причем часто с обильным употреблением алкоголя…

Разумеется, такие возлияния никакого отношения к настоящему христианскому поминовению не имеют и никак на посмертную судьбу покойного повлиять не могут.

Как помянуть некрещеного?

Человек, который не захотел соединить себя с Церковью Христовой, естественно, в храме поминаться не может. Его посмертная участь остается на усмотрение Господа, и мы здесь повлиять на ситуацию никак не можем.

Некрещеных родственников можно поминать, молясь о них дома и творя добрые дела в их честь и память. Стараться изменить свою жизнь к лучшему, быть верными Христу, вспоминая все хорошее, что сделал за свою жизнь тот, кто умер некрещеным.

Как поминают мусульман? Как поминают евреев? Как поминают католиков?

В этом вопросе нет разницы, мусульманин ли был умерший, католик или иудей. Они не находятся в лоне Православной Церкви, поэтому поминаются как некрещеные. Их имена нельзя писать в записках на проскомидию (проскомидия — часть Божественной Литургии, которая ее предваряет), но в их память можно творить добрые дела и молиться дома.

Как в храме поминать усопших?

В храме поминаются все те умершие, кто сочетал себя с Христовой Церковью в Таинстве Крещения. Даже если человек по каким-то причинам не ходил в храм в течении жизни, но крещен был, его можно и нужно поминать. Вы можете перед Божественной Литургией подать записочку «на проскомидию».

Проскомидия — часть Божественной Литургии, которая ее предваряет. На проскомидии заготавливаются хлеб и вино для будущего Таинства Причащения — преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. На ней не только приготавливаются будущее Тело Христово (Агнец — большая просфора) и будущая Кровь Христова для Таинства (вино), но и читается молитва за христиан — живых или умерших. За Матерь Божию, святых и нас, простых верующих, вынимаются частички из просфорок. Обратите внимание, когда вам дают маленькую просфорку после Причастия — из нее как будто «кто-то выковырял кусочек». Это священник вынимает частицы из просфор за каждое имя, написанное в записке «на проскомидию».

В конце Литургии кусочки хлеба, символизирующие души живых или умерших христиан, погружаются в чашу с Кровью Христовой. Священник в эту минуту читает молитву «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною молитвами святых Твоих».

Также в храмах проходят специальные поминальные службы — панихиды.Можно подать отдельно записку на панихиду. Но важно не только подать записку, но и постараться лично присутствовать на службе, где она будет читаться. О времени этой службы можно узнать у служителей храма, которым подается записка.

Как поминать усопших дома?

В каждом молитвослове вы можете найти молитву об усопших, она — неотъемлемая часть домашнего молитвенного правила. Также усопших можно поминать, читая Псалтирь. Ежедневно христиане читают по одной кафизме из Псалтири. И в одной из глав мы поминаем наших сродников (родных), друзей, которые отошли ко Господу.

Как поминать в пост?

Во время поста бывают особые дни поминовения усопших — Родительские субботы и воскресный день, когда служатся полные (в отличие от сокращенных в другие дни поста) Божественные Литургии. Во время этих богослужений совершается проскомидийное поминовение умерших, когда за каждого человека из большой просфоры вынимается частичка, символизирующая его душу.

Как поминать новопреставленного?

С первого дня упокоения человека над его телом читается Псалтирь. Если умерший — священник, то читается Евангелие. Псалтирь надо продолжать читать и после похорон — до сорокового дня.

Также новопреставленный поминается на отпевании. Отпевание положено совершать на третий день после смерти, и важно, чтобы проводилось оно не заочно, а над телом почившего. Дело в том, что на отпевание приходят все те, кто любил человека, и молитва их — особая, соборная.

Помянуть новопреставленного можно и жертвой. Например, раздать нуждающимся его хорошие, добротные вещи — одежду, предметы обихода. Делать это можно с первого дня после смерти человека.

Когда поминать родителей?

Особых дней, когда нужно поминать именно родителей, тех, кто дал нам жизнь, в Церкви нет. Родителей можно поминать всегда. И на Родительские субботы в храме, и ежедневно дома, и подавая записочки «на проскомидию». К Господу можно обращаться в любой день и час, Он обязательно вас услышит.

Как поминать животных?

Животных в христианстве поминать не принято. Учение Церкви говорит о том, что жизнь вечная уготована только человеку, так как душа, о которой мы молимся, есть лишь у человека.

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А вы знали об этом?

На Руси издавна ценились пышные женщины. У наших предков было несколько причин считать красивыми именно крупных и дородных дам.Во-первых, полнота означала богатство. Питание в те времена было не таким обильным, как сейчас, часто случались неурожаи, поэтому бедные люди обычно были худощавыми, а богатые отличались полнотой. И это не считалось зазорным, наоборот — свидетельствовало о достатке в доме.

Во-вторых, дородные женщины, как полагали на Руси, были здоровыми — могли без труда выносить и родить нескольких детей. В то время как миниатюрные девушки (опять же по мнению народа) с этой задачей справлялись гораздо хуже.Даже само слово «худой» имело негативный оттенок и означало «плохой», «дурной», «невзрачный». Естественно, никто, а прежде всего девушки, заботящиеся о своей красоте, худыми быть не хотели.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43735329783/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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