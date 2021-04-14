Как русские колонисты сражались против индейцев на Аляске

У нас в России любят упрекнуть американцев в том, что они выгнали коренных жителей - индейцев с их исконных земель. Но мало кто знает, что русские колонизаторы также сражались против индейцев на Аляске. Эти события также известны как Русско-тлинкитская война. Началось все еще в далеком 1792 году, когда русские мореплаватели столкнулись с племенем тлинкитов, которые оказались крайне не дружелюбны к ним.

Тлинкиты - индейская народность с юго-востока Аляски. Проживали в хижинах на берегу рек и бухт. Дома выстраивались фасадами к воде. Активно вели торговлю мехами, шкурами, одеждой. Занимались рыболовством и охотой. В военном деле использовали луки, палицы, кинжалы. В качестве защиты воинов применялись деревянные доспехи и шлемы. Активно использовали лодки - каноэ для быстрого перемещения по воде.

Первые русские поселенцы на Аляске заложили город Ситку. Вскоре на этом месте выросли укрепления, башни с пушками, казармы, баня и стена, защищающая строения. Начальником крепости был назначен Медведников. В целом на первых парах отношения с разными индейцами (в данной области проживали не только тлинкиты) были не особо напряженными. Велась торговля и налаживались связи.

Говорят, что к первому нападению на русскую крепость тлинкитов подговорили британцы. Капитан Генри Гарбер, чтобы завладеть бобровыми шкурами, в русской крепости подготовил индейский мятеж дав тлинкитам ружья и порох. Капитан Генри Гарбер, чтобы завладеть бобровыми шкурами, в русской крепости подготовил индейский мятеж дав тлинкитам ружья и порох.

Нападение на Михайловскую крепость состоялось в мая 1802 года, когда большинство жителей крепости вышли на промысел а охранять ее остались лишь 15 русских. Более 500 индейцев без особого труда захватили русское поселение и расправились с жителями. Затем внезапно были атакованы и возвращающиеся с промысла и ничего не подозревающие поселенцы. Мало кому удалось спастись.

Впрочем, тлинкитов предал все тот же британский капитан Генри Гарбер. Он потопил из пушек пару каноэ и отобрал у тлинкитов захваченных русских поселенцев и союзных им индейцев (за которых потребовал большой выкуп у русского правительства). В конечном итоге русские на тот момент были полностью изгнаны с Ситки и остров утрачен.

Однако на Аляске находилось еще несколько русских форпостов на которые индейцы периодически совершали набеги. Однако ближайший год русские солдаты только оборонялись. И лишь в 1804 году губернатор Аляски Баранов выдвинулся из крепости в Якутате на захват Ситки.

Доплыв на крепости индейцев на Ситке войска Баранова дали несколько залпов из пушек по деревянным укреплениям. Первая высадка десанта была отбита. Но залпы пушек не умолкали. Индейцы поняли, что удержать район не получится и отступили. Над крепостью был поднят русский флаг. Здесь был основан город Ново-Архангельск.

Однако на этом противостояние не закончилось. В 1805 году индейцы тлинкиты захватили Якутат. Ими командовал сильный и уверенный в себе вождь Танух. После захвата такого важного стратегического пункта его слава резко выросла и к нему присоединилось еще больше воинов. Индейцы решили хитростью взять Константиновскую крепость. Группа воинов во главе с вождем прибыла к коменданту якобы для празднеств и торговли. Однако комендант уже был предупрежден о коварстве вождя и принял меры. Индейцы были разбиты и обращены в бегство.

В дальнейшем было заключено перемирие. Однако отношения не наладились. Тлинкиты прибывали на места промысла, который вели русские поселенцы и пугали зверя мешая охоте. Позже отношения испортились еще хуже. Случались конфликты, индейцы продолжили набеги на что русские отвечали карательными экспедициями.

Уже в 2004 году (наше время) потомки индейцев и русских поселенцев попытались вновь подписать перемирие на территории исторического парка Ситки. Церемония прошла успешно и на этом вроде как историю противостояния можно считать законченной.