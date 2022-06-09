Мало кто из исторических личностей оставил после себя такое количество легенд и мифов, как гуннский вождь Аттила.

«Повелитель всех гуннов и правитель, – единственный в мире, – племен чуть ли не всей Скифии, достойный удивления по баснословной славе своей среди варваров», – так называет его Иордан.

Аттила мог выглядеть примерно так.... Источник: http://attila.nedir.org/

Коварно умертвив брата Бледу, Аттила объединил под своей властью всех гуннов, собрал под своей рукою множество других племен – и задумал покорить первенствующие народы мира, римлян и визиготов.

«Был он мужем, рожденным на свет для потрясения народов, ужасом всех стран, который, неведомо по какому жребию, наводил на всех трепет... Он был горделив поступью, метал взоры туда и сюда... Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень силен здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды доверился. По внешнему виду низкорослый, с широкой грудью, с крупной головой и маленькими глазами, с редкой бородой, тронутый сединою, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом кожи, он являл все признаки своего происхождения...» – пишет про него Иордан.

...а, возможно, так. Источник: https://www.quora.com

Когда, приезжая к себе в селение, Аттила останавливался перед дворцом, его тут же обступали просители, которые вели между собой тяжбы.

Аттила решал их споры и выносил решения: по-своему даже справедливо.

...или даже так. https://www.quora.com

Любопытно, что Аттила свято соблюдал древние обычаи жизни скотоводов. На пирах его приближенные ели всевозможные лакомства с серебряных блюд, похищенных в разграбленных городах. Сам же Аттила вкушал только мясо, причем из деревянной посуды. Чаша его тоже была из дерева, а не из серебра и золота, как у всех прочих. Обувь его не сверкала и не искрилась драгоценными каменьями, как у других вождей, и он единственный являлся на пир без меча. Аттила словно презирал роскошь и излишества, довольствуясь малым.

Не были ему чужды и простые человеческие чувства. Приск рассказывает о том, как во время пира в зал вошел младший из сыновей Аттилы, Эрнак. Взгляд Аттилы смягчился, он обернулся к юноше и погладил его по щеке. Римские гости очень удивились: ведь с прочими сыновьями Аттила обращался презрительно и равнодушно. Выяснилось, что предсказатели нагадали вождю, будто весь его род впадет в ничтожество, и только этот юноша, Эрнак, возродит былое величие отца.

Первые шаги полководца

В 435 г. соправители Бледа и Аттила заключили с Восточной империей мирный договор в городе Маргус. Бледа и Аттила встретили посольство за пределами городских стен и на протяжении всей беседы даже не подумали спешиться. Римляне, полагая, что недостойно им стоять на земле и глядеть на гуннов снизу вверх, тоже остались в седлах. Но к согласию обе стороны все-таки пришли. Римляне дали слово не принимать новых беженцев с территории гуннов, возвратить тех, кого уже пустили к себе, отсылать назад бежавших из плена римлян либо платить за каждого по 8 солидов, и удвоить ежегодную дань.

Аттила. Фрагмент фрески Эжена Делакруа (ок. 1840 года). Web Gallery of Art: Image Info about artwork, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5965258

Император Феодосий договор признал, однако соблюдать условия, похоже, не собирался. Для видимости римляне выдали гуннам нескольких беглецов, укрывшихся в империи, в том числе двух мальчиков из рода Аттилы по имени Мама и Атакам. Аттила и Бледа тут же распяли детей: соперники были им ни к чему. А вот с данью в 700 фунтов римляне расставались менее охотно. Не хотелось им также отсылать от себя чужие варварские племена: ведь из них набирали столь ценных для империи солдат. Так что в 441 г. гунны вновь обрушились на дунайскую границу Римской империи, и дошли почти до Константинополя. Феодосий запросил мира, Аттила утроил дань и поднял цену за пленных римлян до 12 солидов с головы.

Аттила. Художник Mór Than (1870). https://www.behindthename.com

После того Атилла то и дело отправлял к римлянам послов с требованием выдавать перебежчиков. Зачем Аттила так упорно требовал назад тех, кто бежал из-под его власти? Для него это был вопрос принципа.

«Я не позволю, чтобы мои рабы действовали в войне против меня, хотя они и не могут принести никакой пользы тем, кто вверяет им охранение страны своей», – объявлял вождь гуннов.

С 445 г., после смерти Бледы, Атилла, прозванный «бичом Божиим», стал единовластным вождем гуннских племен. А в 447 г. он снова атаковал Восточную Римскую империю. Зачем? Непонятно. Но только не по вине римлян: на сей раз Феодосий честно соблюдал условия договора. Накануне выступления гуннских полчищ на римлян обрушились небывалые стихийные бедствия. Одно землетрясение за другим сотрясали Восточную империю почти четыре месяца, земля поглотила целые деревни, а с небес обрушились потоки воды, сровняв холмы с землей.

Но гунны оказались страшнее разгула стихий. Как написал один из более поздних авторов: «Аттила стёр в пыль почти что всю Европу».

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А вы знали об этом?

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