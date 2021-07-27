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8 типичных ошибок на первом свидании

Чтобы произвести хорошее впечатление и расположить к себе собеседника, не совершайте этих досадных ошибок.

1. Слишком серьёзные ожидания

Естественно, вы предвкушаете знакомство с приятным человеком. Но не ждите, что вы сразу начнёте строить общее будущее. Не шутите о вашей совместной жизни в самом начале вечера. Не делайте громких заявлений о характере собеседника, когда вы почти ничего о нём не знаете. «Мне кажется, ты будешь хорошим отцом/хорошей матерью» — точно не та фраза, которую хочется услышать на первом свидании.

8 типичных ошибок на первом свидании

2. Упоминание о старых обидах

У каждого за плечами есть неприятный опыт. Но не стоит рассказывать о старых обидах на первых свиданиях. О них можно поговорить с психотерапевтом, но не с потенциальным партнёром. Если все разговоры вращаются только вокруг того, какая любовь коварная штука, собеседник насторожится и закроется.

3. Разговоры о политике

Обстановка в мире сейчас сильно накалена. Но не углубляйтесь сразу же в политические дебаты. Подумайте, сможете ли вы говорить об этом спокойно. Если вам важно отсеять людей с противоположными политическими взглядами, подождите до второго свидания. Если совсем не терпится об этом поговорить, дайте собеседнику хотя бы спокойно допить первый бокал.

8 типичных ошибок на первом свидании

4. Зацикленность на себе

Хороший разговор подразумевает, что вы оба слушаете друг друга, задаёте вопросы и делитесь чем-то о себе. Но часто кто-то один настолько увлекается собственным рассказом, что забывает задавать вопросы. Может, он хочет произвести впечатление, перечислив свои достижения. Может, не считает чужое мнение достойным внимания.

Не повторяйте такую ошибку. Спрашивайте собеседника и прислушивайтесь к его ответам. Так вы произведёте хорошее впечатление и больше узнаете о новом знакомом.

5. Замкнутость

Некоторым сложно говорить о себе, но без этого разговор будет односторонним. Обязательно поделитесь чем-то. Кто-то сразу же переведёт беседу обратно на себя. А кто-то обрадуется, что не нужно искать тему для разговора. Например, когда возникла неловкая пауза, расскажите о своих интересах и увлечениях.

6. Излишняя настойчивость

Если вы готовы к сексу уже после первого свидания, не давите на собеседника. Никому не будет комфортно с тем, кто не понимает слово «нет». Будьте уверенным в себе, но спокойно воспринимайте отказ. Такое поведение и кажется наиболее привлекательным.

8 типичных ошибок на первом свидании

7. Нечёткие намерения

Каждый ждёт от свидания чего-то своего. В результате часто возникают недоразумения. Скажите, чего вы хотите, в начале знакомства. Необязательно заявлять об этом вместо приветствия, но не стоит тянуть. Честно признайтесь, что вы сейчас ищете: секс без обязательств, серьёзные отношения или секс по дружбе.

8. Навязчивость

Допустим, вы понравились друг другу и решили встретиться снова. Ведите себя естественно. Договоритесь о времени и дождитесь назначенного дня. Не пишите по сто сообщений в день, не добавляйтесь в друзья во всех соцсетях и не отправляйте свои пикантные фотографии. Такое поведение закончится отказом нового знакомого от второго свидания.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2266742652479736255/

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