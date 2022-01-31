Советский «лайфхак»: зачем в сталинских квартирах пороги между комнатами                                                                                                                                                        

У многих из нас (причём не только представителей старшего поколения) так называемые «сталинки» (дома, которые были построены в 30-50-х годах прошлого века) ассоциируются с самым надёжным жильём. И не зря, ведь они строились, как говорится, «на века». Правда, не без интересных особенностей.

«Сталинки» славились не только выгодным месторасположением, просторностью и высокими потолками, такие дома всегда отличало высокое качество постройки (ещё бы: ведь строители отвечали за свою работу, без преувеличения, своей жизнью), они считались по-настоящему элитным жильём, где все было продумано до мелочей. Комнаты в таких домах (которые строились, в основном, для высоких чинов) были раздельными, а между ними находились пороги, которые зачастую удивляют тех, кто видит такое впервые.

«Зачем они нужны — спотыкаться?», — спросят несведущие (в основном, представители молодого поколения) люди. Однако это вовсе не какая-то неудачная выдумка строителей, решивших отыграться на будущих жильцах, а очень даже полезные с практической точки зрения (пусть даже и не совсем удобные) элементы. Для чего же они были нужны?

Прежде всего, вспомним, что «сталинки» — это действительно старые дома, которые строились, когда о центральном газоснабжении, даже в крупных городах, можно было только мечтать (это особенно касается домов постройки 30-40-х годов прошлого века: активная газификация столицы началась во второй половине 40-х, что нашло своё отражение и в документах Музея истории Мосэнерго).

Основным источником тепла в квартире служила печь, кое-где их до сих пор можно встретить в таких домах. Поэтому ненужный, на первый взгляд, порог служил, в первую очередь, для сохранения тепла в комнатах. Благодаря порогу дверь плотно прилегала к полу, что обеспечивало поддержание оптимальной температуры в помещениях.

Кроме того, порог выполнял функцию звукоизоляции (ведь зачастую межкомнатные перегородки в «сталинках» были довольно тонкими), а также обеспечивал запахоизоляцию (особенно это было актуально для домов, где мусоропровод находился прямо в квартире). Но и это не всё: благодаря порогам тяжёлые деревянные двери надёжно фиксировалась в проёме (иначе это было сделать довольно проблематично, ведь ни о какой монтажной пене речь тогда не шла), что предохраняло помещение от взлома.

Тем, кто ностальгирует по временам, когда всё делалось добротно и на совесть, совсем необязательно отказываться от межкомнатных порогов в «сталинском» доме. Несмотря на то, что сейчас они, казалось бы, утратили свою актуальность, с их помощью можно решить проблему плавного перехода от одного типа напольного покрытия ко второму в другой комнате, и особенно они будут актуальны, если у этих покрытий разная толщина. А для увеличения срока службы можно применить уплотнитель - и, кто знает, возможно, эти старые дома прослужат нам верой и правдой ещё не один десяток лет.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но во многих «сталинках» , в отличие от домов на Западе, двери открывались во внутрь , что было сделано по специальному распоряжению палача народов Сталина, чтобы во время ареста «врагов народа» оперативникам легко было бы ударом ноги взломать дверь!

Вместе с тем в многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры – «сталинки», которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам.

Разумеется, всё это один большой миф, поскольку «сталинки» строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них в основном советский «правящий класс» – сотрудников спецслужб и номенклатуру. Обычных же граждан бесплатно заселяли в коммунальные квартиры (в трехкомнатной квартире могло жить 12-15 человек, которые пользовались одной ванной и ютились на одной кухне)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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