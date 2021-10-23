Сегодня молодые люди нередко сталкиваются с такой проблемой: парень заводит знакомство с барышней, они обмениваются телефонами, после чего представитель сильного пола ожидает звонка от девушки, а в ответ – тишина. Ему остается только догадываться, почему девушки не пишут первыми.

Конечно же, в нашем обществе уже давно сложилось так, что мужчина – это глава в отношениях, поскольку он добытчик и кормилец в семье. С этой точки зрения вполне понятно, почему девушки не пишут первыми. Если сильный пол – это лидер в отношениях, значит и инициатором тоже должен быть он.

Однако среди экспертов в этом вопросе существуют разногласия. Одни полагают, что именно мужчина должен подходить к даме и завязывать с нею разговор, поскольку от природы он сильнее женщины. Другие же, напротив, недоумевают, почему девушки не пишут первыми своим парням. Они уверены, что первый шаг должны делать именно дамы, потому что из-за своей неопытности молодой человек боится не понравиться представительнице слабого пола, и отказ от дальнейшего общения для него станет настоящей катастрофой. В итоге его мужское самолюбие сильно пострадает. Для юноши, который обделен женским вниманием, вопрос о том, почему девушки не пишут первыми, является ключевым, поскольку ответ на него он может искать бесконечно долго.

Причины того, что женщина не проявляет инициативу сама

А между тем... Женщина в классическом понимании этого слова – нежное и беззащитное создание, поэтому ее удел – ждать своего завоевателя. И неважно, нравится это кому-то или нет. Так уж повелось...

Существует множество причин, которые объясняют, почему представительница слабого пола не звонит и не пишет своему новому знакомому.

Конечно же, огромному количеству молодых людей будет интересно узнать о том, что побуждает девушку придерживаться такой тактики поведения. Рассмотрим этот аспект более подробно.

Некогда

Девушка ведет активный образ жизни: у нее учеба, работа, она ходит на занятия в фитнес-клуб. Времени на общение у нее зачастую не хватает. Естественно, если она не дает о себе знать, это не повод думать, что интерес к парню с ее стороны потерян. В этом случае нужно вдвоем подумать над тем, как выкроить время для встреч, чтобы всем было удобно.

Стереотипы

Нередко ответ на вопрос о том, по какой причине барышня не пишет первой молодому человеку, лежит на поверхности. В российском обществе устои воспитания таковы, что девочкам с самого детства навязывают мысль о том, что именно мальчики должны доминировать в отношениях, о чем упоминалось выше. Они первыми должны поздороваться, подойти познакомиться, пригласить на танец или предложить руку и сердце... Ибо они - мужчины!

Безусловно, для сторонников консервативного воспитания ответ на вопрос "писать ли девушке первым" очевиден. Конечно же, да. Естественно, практически все родители девочек и девушек беспокоятся за то, чтобы их «кровинушку» не обвинили в свободных нравах. Никто не удивляется тому, что именно молодой человек первым знакомится с барышней, первым назначает ей романтическую встречу, первым целует ее и делает пылкие признания в любви.

А как трактовать ситуацию, если девушка первая пишет парню?

Привлечение внимания к собственной персоне

Зачастую происходит так, что представительница слабого пола не пишет парню только потому, что хочет привлечь к себе максимум внимания с его стороны. Таким поведением она намеревается завладеть его сердцем полностью, по ее сценарию молодой человек должен думать о ней все 24 часа в сутки. А чтобы добиться этого, он должен слегка понервничать из-за того, что на его звонки не отвечают. Следует признать, что подобный способ обольщения немного грубоват. Он имеет смысл, когда новый знакомый длительное время не дает о себе знать, а потом вдруг неожиданно начинает названивать.

Конечно же, каждая женщина хочет быть в центре мужского внимания, и ради этого она готова пойти на многое.

Чрезмерная навязчивость молодого человека

Некоторые молодые люди порой проявляют излишнюю настойчивость к объекту своей страсти, постоянно названивая девушке и постоянно интересуясь, чем она занимается и где находится. Конечно же, такое поведение молодого человека не может не пугать молодую леди, поэтому вряд ли она предпримет попытку первой написать ему. Такому парню можно только посоветовать изменить тактику поведения и не быть чрезмерно назойливым.

Девушка берет инициативу в свои руки

А как трактовать ситуацию, если девушка первая пишет парню? Зачастую парней это пугает, поскольку все считают, что сначала мужчина должен проявить интерес к даме и написать ей, например, смс–сообщение. Именно сильный пол должен добиваться женской любви. Безусловно, дама вправе слегка обратить внимание мужчины на то, что она рада продолжить с ним общение. И только. Самой же делать первый шаг в отношениях ей следует в очень редких случаях. Таким образом, ответ на вопрос о том, стоит ли девушке писать первой, очевиден.

В любом случае молодой человек должен уметь преодолевать свой страх перед девушкой, первым подойти к молодой леди или написать ей. Ведь на то он и мужчина!

Как уже подчеркивалось, девушке нравится, когда парень думает о ней, поэтому своим молчанием она пытается привлечь его внимание к своей персоне.

Что же предпринять, если девушка не дает о себе знать?

Многие парни теряются в догадках, почему их барышни не спешат им отправлять смс-ки или звонить. Конечно же, им хочется как-то повлиять на ситуацию. А между тем ничего делать не нужно. Принудить ее написать вам никто не вправе. Да в этом и нет никакого смысла. Лучше сами сделайте первый шаг и после непродолжительного общения не исключено, что потом она первая о себе напомнит. Возможно, таким поведением красавица просто намекает, что нужно не просто развалиться на кровати и, потягивая пивко, беседовать по телефону. Она вам интересна? Так будьте добры, оторвите пятую точку от мягкого и удобного кресла или дивана и отправляйтесь на личную встречу, конечно, обо всем предварительно договорившись. Однако этого может и не произойти, и винить ее в этом не нужно. В любом случае контролировать ситуацию должен молодой человек.

Общение в социальных сетях

Современная молодежь сегодня предпочитает знакомиться во всемирной паутине и зависать целыми днями в социальных сетях. Безусловно, для многих это очень удобно.

Многих парней интересует вопрос о том, почему девушка пишет первой "ВКонтакте". Да, и такое бывает. Чтобы добиться такого успеха, нужно придерживаться определенных правил общения, например, написать оригинальный комментарий к ее фото.

Вообще, если парень хочет не остаться без внимания противоположного пола, он не должен забывать замечательные слова классика: «Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей». Главное - не переусердствовать. Успехов с прекрасными дамами!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2330679199904565393/

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