Тайны одного из первых фараонов Египта

До выхода на экраны приключенческого исторического остросюжетного боевика «Мумия возвращается» в 2001 году лишь египтологи да фанаты книг Уильяма Голдинга знали о существовании такого исторического персонажа, как Царь Скорпион. При этом личность этого фараона подавалась таким образом, что походил он скорее на какое-то вымышленное мистическое существо, нежели на реально существовавшего правителя египетского государства.

Тем не менее Царь Скорпион существовал на самом деле. Более того, в египетской истории было целых два фараона с таким именем: первый из них правил Верхним Египтом более 5 тысяч лет назад. А второй был его правнуком.

Находка гробницы Царя Скорпиона

О том, что в истории Египта существовал фараон, носящий имя Скорпион, египтологи узнали ещё в конце XIX века. Тогда, во время археологических раскопок в Иераконполе была обнаружена очень древняя гробница. Несмотря на то, что, как и большинство египетских усыпальниц, эта тоже была разграблена – учёные всё же нашли ряд довольно ценных с археологической точки зрения предметов: украшения, керамику, фрагмент булавы правителя. На большинстве этих находок значилось имя “Скорпион”.

Раскопки гробницы фараона в Иераконполе

Таким образом, в пантеон египетских фараонов и был включён новый правитель – Скорпион.

Как первый Царь Скорпион стал вторым

И целое столетие он единолично носил имя ядовитого членистоногого жителя пустыни. До самого 1988 года, когда египтологам пришлось несколько подправить список правителей Египта.

Во второй половине XX века археологические экспедиции, которые занимались раскопками в Тархане и Абидосе, довольно часто находили различные предметы из слоновой кости с рисунками скорпионов. При этом изображения недвусмысленно указывали на некую “царственность” этих ядовитых членистоногих. И самое главное – все находки датировались более ранними годами, чем правление фараона Скорпиона.

На многих находках было изображение скорпиона

Это обстоятельство наводило на справедливые размышления: как египтяне могли вспоминать фараона за более чем столетие до его царствования? Или может быть Древним Египтом правила целая династия Скорпионов? Ответ на все эти вопросы дала археологическая находка в Ум-эль-Каабе, недалеко от Абидоса.

Немецкий египтолог Гюнтер Дрейер (Günter Dreyer) во время раскопок наткнулся на очень древнюю усыпальницу с серехами – геральдическими символами первого из Скорпионов. В разграбленной гробнице также нашли символ царской власти – жезл. И на нём тоже был изображён скорпион. Все эти предметы являлись подтверждением того, что археологи нашли усыпальницу одного из первых правителей египетского царства – фараона Скорпиона I.

Почему древние египетские летописцы скрывали существование первого Скорпиона

За тысячелетия существования государства в дельте Нила древние египтяне так и не удосужились основательно заняться упорядочиванием своей истории. Впервые проделать такой титанический научный труд взялся жрец Манефон из Гелиополя в III веке до н. э. Именно он создал для последних фараонов из династии Птолемеев легендарное сочинение “Египтика”, а также упорядочил так называемые “списки царей”.

Египтяне не придавали большого значения истории

В этих списках первыми правителями Египта Манефон, как и подобало египетскому жрецу, обозначил богов – Геба, Маат, Осириса, Птаха, Ра, Сета, Тота, Хора и Шу. Сразу же за ними шли обычные смертные. Первым из которых был фараон Менес, а последними – фараоны 30-й династии (правившие перед Птолемеями). Однако в этом “царственном списке” не было никаких упоминаний ни о Скорпионе, ни о других царях древнего Египта. В последующие века древние историки, в том числе и Иосиф Флавий, повторили в своих трудах “пробел” Манефона в перечне фараонов.

Вся эта неразбериха длилась до тех пор, пока египтологи не засели основательно за изучение истории правителей Египта. И не обнаружили, что между богами и реальным египетским фараоном Менесом на самом деле существовала целая плеяда неизвестных до этого царей. Чтобы как-то упорядочить этот момент, всех правителей данной эпохи историки назвали “фараонами додинастического Египта”. Или же царями династии “00”.

Между богами и первыми фараонами существовала целая династия неизвестных царей

Именно среди этих фараонов и были оба Скорпиона, правившие Египтом в IV тысячелетии до н. э. С разницей в более чем 100 лет. Таким образом, о существовании фараона Скорпиона I никто не знал на протяжении нескольких тысяч лет. Несмотря на то, что этот правитель в одном является поистине Первым фараоном в истории Египта.

Что же сделали фараоны Скорпионы для Египта

Древние изображения, найденные в гробнице Скорпиона, указывают на то, что в те времена фараона почитали, как бога на Земле. На одном из них изображен царь, идущий с мотыгой перед вспаханной почвой. В Древнем Египте все основные сельхозработы: возделывание земли, сев и сбор урожая, начинались с благословения фараонов. И даже с их непосредственным участием.

Фараоны принимали участие в начале сельскохозяйственных работ

А вот другая находка в гробнице Скорпиона I сделала его поистине Первым фараоном Египетского государства. В усыпальнице археологи обнаружили сосуды с вином и ларцы, в которых были собраны продукты со всех подконтрольных в то время Египту регионов. Это была дань фараону от его вассалов, однако не это стало одним из величайших открытий в египтологии.

На каждом кувшине, на каждом свитке или ларце была прикреплена бирка с иероглифом – наименованием “субъекта”, откуда этот предмет был доставлен. Ни в одной археологической находке, датированной более ранними годами, никто из египтологов и никогда не находил ничего подобного. Это могло означать только одно – первая письменность в Египте возникла и начала широко применяться именно во времена правления Скорпиона.

Все предметы в гробнице были подписаны

Однако потомок своего прадеда, Скорпион II, может считаться не менее великой и одиозной фигурой в плеяде древних правителей Египта. Большинство исследователей, опираясь на археологические находки, уверенны, что именно во времена правления Второго из Скорпионов Верхнее и Нижнее египетские царства были объединены в единое государство. А, значит, именно с времен правления Скорпиона II можно вести отсчёт эпохи Великого Египетского Царства.

Образ древнеегипетского фараона Скорпиона в современном поп-арте

Появившись впервые перед современной публикой в фильме «Мумия возвращается», Царь Скорпион получился у режиссёров настолько яркой и колоритной фигурой, что позже его сделали главным героем сиквелов киношной истории о древнем египетском фараоне.

Царь Скорпионов у кинорежиссёров вышел весьма колоритным

И если разобраться, то голливудские сценаристы (хотя основательно и пофантазировав над образом фараона) в одном остались правы – Царь Скорпион, точнее, оба фараона Скорпиона, были знаковыми личностями своих эпох. Изменив каждый в свое время историю Древнего Египта.

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