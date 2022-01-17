4 признака того, что мужчина готов к браку, и 4, что он совсем не готов

Вы когда-нибудь думали о том, что нужно сделать, чтобы мужчина захотел жениться? Если вы пытаетесь заставить своего избранника взять на себя определенные обязательства, то у нас для вас есть хорошая новость и плохая.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете перестать манипулировать, уговаривать и навязывать ему брак. Плохая - вы ничего не сможете сделать, чтобы ускорить процесс женитьбы.

Это вовсе не значит, что он никогда не женится. Мужчины влюбляются и вступают в браки, но у них есть свои биологические часы. Когда они чувствуют, что готовы, тогда и решаются на этот шаг, но никак не раньше.

Так что не тратьте зря время на убеждения, что вы – лучшее, что случилось с ним в его жизни. Если хотите выйти замуж, то поищите того, кого не нужно уговаривать сесть на одно колено.

Эти четыре признака говорят о том, что мужчина готов к браку.

1. Наступает конец глупым поступкам

По словам Джона Маллоя, автора книги «Почему мужчины женятся на одних женщинах и не хотят жениться на других», свободная жизнь больше не привлекает мужчин. Он провел опрос среди 2 500 мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, которые собирались жениться, и выяснил, что у них пропал интерес посещать бары, бильярдные и танцевальные клубы, которые когда-то были их любимыми местами.

2. Его финансовое положение стабильно

Их больше не интересуют различные глупости.

Калифорнийский психотерапевт и кандидат наук Тина Тессина объясняет: «У мужчин действительно есть биологические часы, но их время отличается от женского. Большинство мужских приоритетов, как правило, сосредоточены на достижении финансового благополучия, прежде чем завести семью. Если у мужчины есть проблемы с деньгами, то он не готов обеспечивать жену».

Выходить замуж нужно за мужчину, на которого можно положиться. Он должен быть финансово стабилен и уметь содержать себя и свою семью.

3. Появляется желание быть отцом

Мужчина готов к браку, если он с грустью смотрит на детей и говорит, что у вас получились бы красивые дети. На самом деле большинство мужчин хотят быть еще достаточно молодыми, когда им придется учить своих сыновей ловить рыбу, играть в мяч и заниматься всякими мужскими делами.

Исследование Джона Маллоя показали, что возраст имеет большое влияние на отношение мужчин к семейной жизни. Многие не рассматривают брак до 26 лет. Только в возрасте от 28 до 33 лет они начинают об этом задумываться. Пик активности вступления в брак происходит с 30 до 36 лет. Но при этом Маллой говорит, что, как только мужчина достигает возраста 37 лет, шансы, что он жениться, начинают исчезать. И уже после его 43-го дня рождения он, вероятно, останется холостяком на всю жизнь.

4. Он ведет себя как муж

Когда мужчина готов стать вашим мужем, он начинает вести себя как муж. Например, он строит общие планы на будущее и знакомит вас со своими друзьями и семьей. Он честный и открытый, и, когда вы входите в комнату, он не выключает экран своего компьютера, чтобы вы вдруг не увидели, что он там делает.

Ключевой вывод в книге Маллоя о мужчинах и браке был следующим: «73 % замужних женщин говорили, что они оказывали давление на своих мужчин, чтобы получить предложение. В большинстве случаев это давление не было попыткой манипулировать своим мужчиной, чтобы он женился, а просто результат того, что они открыто говорили о своих чувствах и желаниях».

Если вы не уверены в намерениях своего избранника, обратите внимание на то, как он себя ведет и, что еще более важно, на то, как он говорит о вашем будущем. Если он дает обещания, но не выполняет их или если он против любых разговоров о совместном будущем, то перспективы рядом с ним довольно мрачные. Будьте откровенны и скажите напрямую всё, что чувствуете. Если он не готов жениться, то вы узнаете об этом и сами решите, что делать дальше: ждать или искать другого человека, который захочет вступить с вами в брак.

Признаки того, что мужчина не хочет на вас жениться.

1. Говорит, что он не заинтересован в браке. Не пытайтесь изменить его мнение, верьте ему и двигайтесь дальше.

2. Покупает новый автомобиль или другие дорогие вещи вместо того, чтобы копить на кольцо или будущее. Если он действует финансово незрело и безответственно и думает «я», а не «мы».

3. Называет своих женатых друзей «неудачниками». Если он хочет серьезных отношений, то считает, что мужчина и женщина в браке прекрасны и счастливы, а не ущербны.

4. Постоянно заставляет вас плакать. И это не слезы счастья. Если он ненадежный, оскорбляет и обманывает вас, то стоит прекратить эти отношения, пока он сам вас не бросил.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2392911845900421716/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

План «Д»: в каком случае Сталин готов был взорвать Ленинград (https://otari.mirtesen.ru/blog/43278304385/)

Александр Грин: за что автора повести «Алые паруса» считали убийцей https://otari.mirtesen.ru/blog/43645775153/

Позорный секрет: почему Гитлер боялся жениться https://otari.mirtesen.ru/blog/43221537118/