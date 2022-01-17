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4 признака того, что мужчина готов к браку, и 4, что он совсем не готов

Вы когда-нибудь думали о том, что нужно сделать, чтобы мужчина захотел жениться? Если вы пытаетесь заставить своего избранника взять на себя определенные обязательства, то у нас для вас есть хорошая новость и плохая.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете перестать манипулировать, уговаривать и навязывать ему брак. Плохая - вы ничего не сможете сделать, чтобы ускорить процесс женитьбы.

Это вовсе не значит, что он никогда не женится. Мужчины влюбляются и вступают в браки, но у них есть свои биологические часы. Когда они чувствуют, что готовы, тогда и решаются на этот шаг, но никак не раньше.

Так что не тратьте зря время на убеждения, что вы – лучшее, что случилось с ним в его жизни. Если хотите выйти замуж, то поищите того, кого не нужно уговаривать сесть на одно колено.

4 признака того, что мужчина готов к браку, и 4, что он совсем не готов

Эти четыре признака говорят о том, что мужчина готов к браку.

1. Наступает конец глупым поступкам

По словам Джона Маллоя, автора книги «Почему мужчины женятся на одних женщинах и не хотят жениться на других», свободная жизнь больше не привлекает мужчин. Он провел опрос среди 2 500 мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, которые собирались жениться, и выяснил, что у них пропал интерес посещать бары, бильярдные и танцевальные клубы, которые когда-то были их любимыми местами.

Их больше не интересуют различные глупости.

2. Его финансовое положение стабильно

Калифорнийский психотерапевт и кандидат наук Тина Тессина объясняет: «У мужчин действительно есть биологические часы, но их время отличается от женского. Большинство мужских приоритетов, как правило, сосредоточены на достижении финансового благополучия, прежде чем завести семью. Если у мужчины есть проблемы с деньгами, то он не готов обеспечивать жену».

Выходить замуж нужно за мужчину, на которого можно положиться. Он должен быть финансово стабилен и уметь содержать себя и свою семью.

4 признака того, что мужчина готов к браку, и 4, что он совсем не готов

3. Появляется желание быть отцом

Мужчина готов к браку, если он с грустью смотрит на детей и говорит, что у вас получились бы красивые дети. На самом деле большинство мужчин хотят быть еще достаточно молодыми, когда им придется учить своих сыновей ловить рыбу, играть в мяч и заниматься всякими мужскими делами.

Исследование Джона Маллоя показали, что возраст имеет большое влияние на отношение мужчин к семейной жизни. Многие не рассматривают брак до 26 лет. Только в возрасте от 28 до 33 лет они начинают об этом задумываться. Пик активности вступления в брак происходит с 30 до 36 лет. Но при этом Маллой говорит, что, как только мужчина достигает возраста 37 лет, шансы, что он жениться, начинают исчезать. И уже после его 43-го дня рождения он, вероятно, останется холостяком на всю жизнь.

4 признака того, что мужчина готов к браку, и 4, что он совсем не готов

4. Он ведет себя как муж

Когда мужчина готов стать вашим мужем, он начинает вести себя как муж. Например, он строит общие планы на будущее и знакомит вас со своими друзьями и семьей. Он честный и открытый, и, когда вы входите в комнату, он не выключает экран своего компьютера, чтобы вы вдруг не увидели, что он там делает.

Ключевой вывод в книге Маллоя о мужчинах и браке был следующим: «73 % замужних женщин говорили, что они оказывали давление на своих мужчин, чтобы получить предложение. В большинстве случаев это давление не было попыткой манипулировать своим мужчиной, чтобы он женился, а просто результат того, что они открыто говорили о своих чувствах и желаниях».

Если вы не уверены в намерениях своего избранника, обратите внимание на то, как он себя ведет и, что еще более важно, на то, как он говорит о вашем будущем. Если он дает обещания, но не выполняет их или если он против любых разговоров о совместном будущем, то перспективы рядом с ним довольно мрачные. Будьте откровенны и скажите напрямую всё, что чувствуете. Если он не готов жениться, то вы узнаете об этом и сами решите, что делать дальше: ждать или искать другого человека, который захочет вступить с вами в брак.

Признаки того, что мужчина не хочет на вас жениться.

1. Говорит, что он не заинтересован в браке. Не пытайтесь изменить его мнение, верьте ему и двигайтесь дальше.

2. Покупает новый автомобиль или другие дорогие вещи вместо того, чтобы копить на кольцо или будущее. Если он действует финансово незрело и безответственно и думает «я», а не «мы».

3. Называет своих женатых друзей «неудачниками». Если он хочет серьезных отношений, то считает, что мужчина и женщина в браке прекрасны и счастливы, а не ущербны.

4. Постоянно заставляет вас плакать. И это не слезы счастья. Если он ненадежный, оскорбляет и обманывает вас, то стоит прекратить эти отношения, пока он сам вас не бросил.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2392911845900421716/

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