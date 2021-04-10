Почему женщины живут дольше мужчин

Тема продолжительности жизни волнует каждого из нас. Вот только здесь наблюдается одна интересная закономерность, которая не дает покоя представителям сильного пола.

Не секрет, что женщины живут дольше мужчин, но почему так происходит, ответить не может никто. Все будто бы смирились с мыслью о том, что появившись на свет, мужчина заранее обречен прожить минимум на 3 года меньше женщины! А в нашей стране разница в продолжительности жизни и вовсе катастрофична – 13 лет! Что это, проклятие рода, или существуют объективные причины ранней смертности у мужчин? Давайте попробуем разобраться в причинах этого явления.

О чем говорит статистика

Для начала взглянем на статистические данные, которые красноречиво свидетельствуют о том, что женщины живут дольше:

ишемической болезнью сердца (самым распространенным заболеванием, приводящим к ранней смертности), в 3 раза чаще страдают мужчины;

убийства входят в тройку самых распространенных причин смертности у мужчин от 15 до 40 лет;

мужчины в 2 раза чаще женщин совершают самоубийства в каждой из возрастных групп;

к 85 годам количество женщин по отношению к мужчинам составляет 2:1;

и в начале XIX и на заре XXI века продолжительность жизни женщин стабильно превышает мужскую продолжительность жизни на 5%;

в 2000 году на Земле было 6 стран, в которых мужчины жили дольше женщин. К 2017 году таких стран не осталось; К 2017 году таких стран не осталось;

в животном мире самки живут дольше самцов примерно на 7–10%.

А теперь взглянем на еще более красноречивую статистику.

1. Мужские зародыши

На сегодняшний день установлено, что оплодотворенные яйцеклетки, содержащие мужской ген (из которых должен появиться мальчик), погибают гораздо чаще, чем яйцеклетки, из которых появляются девочки. Процент выкидышей у яйцеклеток с мужским зародышем в 1,5 раза выше, чем с женским, а значит, можно сделать вывод об их меньшей жизнеспособности.

2. Появление на свет

Статистика по мертворожденным детям, а также умершим в первый год жизни показывает, что представителей сильного пола погибает на 25% больше. И, что еще удивительнее, в животном мире все происходит точно так же.

3. Детский и юношеский возраст

Если взять показатели смертности детей до 5 лет, то уровень выживаемости мальчиков и девочек разнится на целых 30%! Причинами этого становятся несчастные случаи из-за излишней подвижности и непредусмотрительности мальчиков. Еще больше статистика усугубляется к юношескому возрасту. В этом возрасте мужская смертность превышает смертность среди женщин практически на 50%. Причем, все это по-прежнему объясняется мужской импульсивностью и беспечностью.

4. Взрослый возраст

По статистике, мужчин старше 25 лет губят в основном патологии сердечно-сосудистой системы. Причем пика смертности представители сильной половины человечества достигают к 55 годам. Если же говорить о женщинах, то они сталкиваются с тяжелыми заболеваниями примерно на 10 лет позже мужчин. Именно поэтому показатели смертности среди полов в возрасте 50–60 лет так сильно отличаются.

Почему мужчины живут меньше женщин?

Принято было считать, что на раннюю смертность мужчин влияет три фактора: непосильный труд, войны и мужская психология.

Тяжелая работа

Действительно, сегодня, как и несколько веков назад, работа в тяжелых условиях, на шахтах и рудниках, является мужской прерогативой. Мужчины занимаются добычей полезных ископаемых, работают в сталеплавильных цехах, в общем, составляют основную массу в тех профессиях, которые связаны с риском для жизни и здоровья. Немудрено, что с профессиональными заболеваниями от тяжелого труда мужчины сталкиваются гораздо чаще женщин, что отчасти объясняет статистические данные.

Военные конфликты

Еще один немаловажный фактор – войны. Наши предки воевали практически постоянно, а потому статистика по продолжительности жизни в прошлые века легко объяснима. В современном мире людей вовлеченных в военные конфликты значительно меньше. Тем не менее, войны на планете не прекращаются ни на минуту, а потому не стоит удивляться, что в горячих точках погибают молодые и здоровые мужчины. И в этом плане у женщины гораздо больше шансов прожить дольше мужчины.

Психологический фактор

Женщины живут дольше мужчин потому, что они более выносливы и менее уязвимы в психологическом плане. Сильные физически, храбрые и отважные, мужчины очень тяжело переносят психологические удары и чаще сталкиваются с заболеваниями на почве стрессов. Более того, такая психологическая неустойчивость мужчин дополняется беспечностью по отношению к собственному здоровью. Редкий мужчина может похвастаться тем, что добросовестно относится к своему здоровью и регулярно проходит осмотры у врача. Чаще этим отличаются представительницы прекрасного пола, в то время как мужчины пропускают обследования и пренебрегают рекомендациями врачей, обращаясь к медикам лишь в случае серьезного ухудшения состояния, когда болезнь уже укоренилась в организме.

Добавьте сюда и мужское воспитание. Мальчикам внушают с детства: «Терпи, будь мужчиной! Не жалуйся! Не показывай, что тебе больно! Не плачь – ведь мальчики и мужчины не плачут!». Во многом по этой причине мужчины до последнего терпят боль, вызванную заболеванием, и не соглашаются идти к врачу, пока состояние не станет критическим. А также, считается, что мужчинам нельзя показывать слабость, выражать свои эмоции, тогда когда это естественно (например, в моменты горя, сильной обиды и т.д.). В этом плане есть все основания говорить о том, что воспитание по-своему убивает мужчин.

Вредные привычки

В современном мире женщины стали чаще курить и употреблять алкоголь. Тем не менее, эти вредные привычки можно с уверенностью назвать «мужскими», так как на 1 курящую женщину в нашей стране приходится 4 курящих мужчины. С увлечением алкогольными напитками ситуация еще более пугающая. И та и другая зависимости существенно сокращают жизнь, а потому курящим и пьющим представителям сильного пола трудно прожить столько, сколько живет некурящая женщина.

А ведь для мужчин характерны и другие привычки, связанные с риском для здоровья и жизни. К ним относятся экстремальные виды спорта, увлечение гоночными автомобилями и мотоциклами. И это еще один повод задуматься о том, почему мужчины живут меньше женщин.

Как можно заметить, на продолжительность жизни мужчин серьезное влияние оказывают социальные факторы. Тем не менее, не только они несут ответственность за то, что мужчины живут меньше женщин. Данный феномен имеет более глубокие корни и, скорее всего, заложен в биологическом устройстве человека, что подтверждается многочисленными статистическими данными.

Как бы то ни было, на природу мы повлиять не в силах, а потому мужчинам остается лишь максимально заботиться о собственном здоровье и менять свои привычки для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

Как мужчине прожить дольше

Ниже приведем несколько советов для тех мужчин, которым небезразлично, сколько лет они проживут и насколько качественной будет такая жизнь.

1. Будьте откровенны с врачом

Если вы уж пришли к врачу со своей проблемой, оставьте смущение за дверью врачебного кабинета! Женщины, как правило, проще говорят о своих проблемах врачам, в то время как мужчины смущаются и утаивают некоторые симптомы, которые могут быть сигналами серьезных заболеваний. Взять, к примеру, отсутствие эрекции. Безусловно, мужчине трудно откровенно говорить об этом даже с врачом, но ведь это состояние может быть признаком сердечных заболеваний или развивающегося в организме сахарного диабета!

Кроме того, врачи настаивают на прохождении регулярных осмотров у врача-уролога. Конечно, осмотр и некоторые диагностические мероприятия вызывают массу неприятных ощущений, зато избавляют от многих тяжелых последствий, таких как простатит или рак простаты.

2. Следите за уровнем тестостерона

Врачи отмечают что, начиная с 30-летнего возраста, уровень гормона тестостерона у мужчин начинает снижаться на 1% ежегодно. А ведь низкий уровень тестостерона со временем снижает жизненный тонус, в частности, понижает способность мужчины переносить физические нагрузки, негативно влияет на память и половое влечение. Столкнувшись с такой проблемой, мужчина рискует впасть в депрессию, которая в свою очередь может спровоцировать развитие ишемической болезни сердца.

Особо подвержены снижению тестостерона «диабетики», а потому стоит хотя бы раз в год проверять уровень этого гормона и, при необходимости корректировать его с помощью пластырей, гелей, гормональных инъекций и других врачебных мероприятий.

3. Укрепляйте иммунитет

Оказывается иммунная система мужчин слабее, чем у женщин. Это подтверждено статистикой, согласно которой мужчины гораздо чаще умирают от десятка наиболее распространенных инфекций, включая венерические заболевания и туберкулез. Чтобы позаботиться о собственном здоровье и максимально продлить жизнь, важно пользоваться средствами контрацепции при половых контактах, а также прививаться, особенно отправляясь в экзотические страны.

Важнейшую роль в поддержании иммунитета играет и правильно питание. И здесь не стоит кивать на большую занятость и нехватку времени. Важно полноценно питаться три раза в день, позаботившись о том, чтобы в рационе была разнообразная и действительно полезная пища, а не привычный фаст-фуд из ресторанов быстрого питания. К тому же стоит задействовать всю свою силу воли, чтобы устоять перед соблазном питаться вкусной, но вредной пищей.

4. Не поддавайтесь депрессии

Мужская депрессия гораздо опаснее и тяжелее женской. Если женщине достаточно покричать, излить душу близкой подруге или купить себе обновку, чтобы на душе стало легче, то мужчина предпочитает держать проблему в себе, а порой и вовсе «глушить» ее алкоголем, днями лежать на диване или «погрузиться» в Интернет. Об обращении к психологу такой мужчина даже не помышляет, а значит, рискует нанести серьезный вред своему организму и столкнуться с заболеваниями, которые провоцирует длительная депрессия.

Кстати, мужчины переживают собственную «менопаузу», которая называется «андропаузой» и заключается в снижении выработки тестостерона. Именно в этот период мужчина рискует скатиться в тяжелую депрессию, выбраться из которой без посторонней помощи довольно затруднительно. Помните, душевное состояние человека не менее важно, чем физическое, а значит, такое состояние нельзя оставлять без внимания. И прием антидепрессантов в таких случаях спасает далеко не всегда. Порой разговор с психологом способен помочь гораздо больше, чем месяцы приема медикаментов.

5. Станьте ответственнее

Некоторые мужчины, став взрослыми, в душе остаются беспечными подростками, и все также подвергают свою жизнь опасности. Добавьте сюда бурлящий в организме тестостерон, и вы поймете, какой смертоносный коктейль таится в каждом из мужчин. Любой из них может вспомнить не одну историю своих «геройств», которая могла окончиться фатально. Возможно, таким мужчинам пора взять пример с женщин, став более рассудительными и ответственными за свою жизнь.

6. Держите под контролем ишемию сердца

Болезни сердца не щадят даже тех мужчин, которые находятся в расцвете сил. Именно поэтому всем представителям сильного пола, перешагнувшим 35-летний рубеж, следует регулярно посещать кардиолога и проверять здоровье сердечно-сосудистой системы. Особенно этот совет актуален для мужчин, чьи родственники не дожили до 60 лет из-за ишемической болезни сердца. Постоянно следите за уровнем холестерина в крови. А еще обращайте внимание на собственное дыхание. Не страдаете ли вы одышкой и не теряете ли сознание в жарком помещении? Все это сигналы говорят о заболеваниях сердца и сосудов, которые нельзя оставлять без внимания.

7. Правильно выражайте эмоции

Здесь основное слово – выражать. Не зря психологи говорят, что здоровая эмоция заканчивается действием. В нашем обществе негативные эмоции и чувства выражать не принято, считается, что мы должны быть вежливыми и хорошими, полит корректными, одним словом – удобными. Но, если глубоко прятать и не проявлять свои чувства, особенно негативно окрашенные, то они начнут разрушать организм изнутри, превращаясь в психосоматические блоки, которые со временем переходят в различные серьезные болезни. Конечно, не всегда время или место подходят для бурного выражения эмоций, тем более, что такое проявление может быть разрушающим, как для окружающих, так и для самого человека.

Эмоции – это энергия личности, которая может накапливаться и может вызвать бурю или взрыв. Чтобы вас «не разнесло на куски», ее надо научиться выражать мирными способами. Можно высказать свое неодобрение, обиду или гнев собеседнику прямо в глаза сразу же, только делать это нужно не обостряя конфликт, не унижая и не оскорбляя. Если ситуация чересчур накалена или высказать то, что накипело не представляется возможным (например, разговор с начальством), то первое, что надо сделать – успокоиться, сосчитав до ста. А потом, по возможности здраво, разложить ситуацию по полочкам и принять оптимальное решение.

Если же успокоиться не получается и напряжение накапливается день ото дня, можно в от души покричать в лесу, поле или пустой квартире, пойти в тренажерный зал и заняться активной тренировкой, а возможно поколотить боксерскую грушу (представив образ обидчика). Есть и такой способ – написать письмо обидчику (не стесняясь в выражениях), описав все свои чувства и мысли по поводу его поведения или отношения к вам. Если понадобится, написать несколько экземпляров, пока злость, агрессия или обида не улягутся. А потом все записи сжечь. Разобраться в себе и увидеть свои слабые места, научиться справляться со своими эмоциями, сможет помочь психолог. А когда страсти улягутся, эмоциональное напряжение спадет, можно мирно и спокойно поговорить с обидчиком и разрешить непростую ситуацию, если конечно, ваш визави адекватный человек. Говорить людям (особенно близким) о том, что вам неприятно нужно, ведь прочные отношения строятся на искренности. Негативные эмоции могут быть тяжелым грузом, а могут стать источником самопонимания и личностного роста, ведь речь идет об ответственности за собственную жизнь и здоровье, за свое душевное равновесие.

8. Занимайтесь тем, что вам интересно

Жизнь, посвященная только работе и/или интересам семьи, несомненно, очень важна. Но должно быть занятие по душе, которое нравится, и вы с удовольствием посвящаете ему свое свободное время, получая при этом большое удовольствие и удовлетворение. Речь идет о хобби, том занятии, которое даст возможность держаться на плаву и полностью реализоваться, получать положительные эмоции и поддерживать интерес к жизни. Умение радоваться мелочам, гармония с самим собой и окружающим миром не только помогает сохранить здоровье и продлевает годы жизни, но позволяет жить радостной и интересной жизнью до глубокой старости.

Факт остается фактом: женщины действительно живут дольше мужчин, и во многом эта особенность заложена в наших генах. Тем не менее, каждый мужчина может сделать все от него зависящее, чтобы продлить свою жизнь и сделать ее максимально качественной. Берегите свое здоровье!