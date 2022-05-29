5 простых истин о мужчинах, которые полезно знать каждой женщине

Мужчины и женщины – огонь и вода, земля и небо, Марс и Венера… Так мы привыкли думать. А ведь на самом деле, мы не так уж и отличаемся друг от друга – просто порой нам сложно друг друга понять.

Да, бывает, они выводят нас из себя, заставляют нас лить слезы, разрывают нас изнутри – но мы каждый раз к ним возвращаемся. Ведь мужчины и женщины не могут друг без друга.

Что делать? Что ж, я пишу об отношениях уже очень давно, и с каждым годом я все больше утверждаюсь во мнении, что мы, женщины – вне зависимости от возраста или национальности – чаще всего не понимаем, почему мужчины себя ведут так и никак иначе в этих пяти случаях. Признаться, я и сама попадала в эту категорию, когда от непонимания и обиды я готова была биться головой об стол. Но, к счастью, с тех пор, как я узнала эти пять простых истин о мужчинах, жить стало гораздо легче.

Итак, рассказываю.

Они не любят переписываться (так что последуйте их примеру)

Не знаю, о чем только волновались женщины во время стационарных телефонов, но знаю точно, что в наши дни самое большое их развлечение – писать сообщения своим возлюбленным и обижаться на то, что они не отвечают на каждое их смс. Классика.

«Почему он раньше писал мне так много, а теперь молчит?

», «почему он так долго отвечает?», «зачем он пишет такие короткие сообщения?», – формулировки этих вопросов могут меняться, но суть остается одной и той же. На самом деле, существует не одно исследование, доказывающее, что мужское молчание в Сети – это не признак равнодушия. Просто они не видят смысла общаться через мессенджеры, если в теории обо всех этих мелочах можно поговорить дома.

Да, в начале отношений он будет писать вам много, часто, развернутыми предложениями, стихами и чем только пожелаете. И это не лицемерие: во-первых, ему хочется вас завоевать; во-вторых, он не торопит события; а в-третьих, ему и самому интересно узнавать вас и общаться как можно чаще. Со временем отношения становятся более стабильными, вы уже и так все друг о друге знаете, и необходимость в нон-стоп общении просто отпадает. Привычка остается только у вас.

К слову, почему для нас, женщин, это так важно, тоже научно доказано. Дело в том, что, как правило, мы реализовываем себя через успешное общение с окружающими, поэтому поддерживать контакты для нас – святое. Мужчины же, напротив, преимущественно реализовываются в работе и мерилом своего успеха считают не количество полезных связей, а собственные достижения. К тому же, многозадачность им доступна не в той мере, что нам. Это мы можем написать сообщение и сразу же вернуться к делам. Им же придется начинать все сначала.

К сожалению, большинство отношений рушатся еще до того, как женщина смирится с этим. Она будет писать ему на работу, отвлекать его от дел, а взамен получать «равнодушное» молчание. И посчитает, что любовь прошла.

Но это очень большое заблуждение. Так что если и вы сталкиваетесь с этой проблемой, попробуйте концентрироваться не на количестве общения, а на его качестве. Здоровые и правильные отношения должны преимущественно строиться на личном общении. Мессенджеры оставьте для списка покупок или других неотложных сообщений.

Мужчины говорят о любви поступками, а не словами

По крайней мере, если это действительно любящие мужчины. Бывали ли у вас ситуации, когда он говорил вам, какая вы прекрасная/замечательная/красивая/сексуальная/невероятная, и пропадал на месяц? Если да, то, скорее всего, вы уже с ним не встречаетесь. Да, мужчины прекрасно осведомлены о том, что мы любим ушами, и уж поверьте, они знают, как использовать нужные слова. Но проблема в том, что если кроме слов нет ничего больше – значит, он не считает, что вы стоите его времени и сил.

Совершенно иная ситуация складывается, когда мужчина вообще не говорит приятных слов. При этом он готов сорваться с работы, чтоб отвезти вас к подругам, готов провести выходные с вашей мамой, покупает вам продукты в дом и так далее. И в этом случае уже женщины начинают недоумевать, почему он все никак не говорит три волшебных слова, и становятся настолько одержимы этим, что даже перестают замечать, что его поступки – красноречивее всяких слов.

«Любовь» для подавляющего большинства мужчин – слово большое и страшное, но это вовсе не значит, что они не умеют любить. Так что постарайтесь жить здесь и сейчас и смотреть на его поступки, а не ждать, когда же он скажет то, что, по вашему мнению, он должен вам сказать.

Он хочет сделать вас счастливой (просто не знает как)

Сохраняйте спокойствие, дамы, сейчас я скажу вам то, что может повергнуть вас в шок: ваш мужчина хочет сделать вас самой счастливой на свете. Да-да, знаю, иногда кажется, что они намеренно хотят сделать нашу жизнь тяжелее и просто свести нас с ума, но на самом деле это они действительно заботятся о нашем благополучии. Просто они не всегда понимают, как надо.

Мужчины – не женщины (знаю, это еще один шок). Они не понимают туманных намеков и не любят разгадывать ребусы. Так что самый простой и приятный выход: скажите ему прямым текстом, если вам что-то нужно. Ключевое слово здесь – скажите. Не требуйте, не настаивайте, а, главное, не угрожайте.

И еще один важный момент: всегда показывайте, что вы цените его усилия. Поверьте, нет ничего приятнее для мужчины, чем видеть, что его женщина по-настоящему с ним счастлива. Как правило, если он этого не видит, он начинает думать о том, что он вам не нужен, и уходит.

Он засуетится, если ему будет казаться, что он вас теряет

Важно: пользуйтесь этим знанием в меру. Не стоит испытывать его каждый раз – в противном случае он может справедливо подумать, что вы просто капризная истеричка. Но в целом истина универсальна: как только он поймет, что он вас теряет, он начнет сворачивать ради вас горы. И уж тогда никакие проблемы на работе, важные встречи или усталость его не остановят.

Почему так происходит. Этот феномен можно условно назвать мужским законом сохранения энергии. Иными словами, пока мужчина чувствует себя в ваших отношениях в безопасности, он будет стараться меньше. И это логично: сравните свое поведение на распродажах. Если вы видите платье от Chanel с 80% скидкой, неужели вы будете настаивать на том, что заплатить всю сумму полностью?

Так и у мужчин. Но как только он поймет, что существует риск того, что вас получит другой, он будет сражаться за вас. И это серьезный показатель его чувств.

Больше всего он ценит свободу

Без разочарований сегодня не обойдется, но это надо принять: мужчины больше всего на свете боятся потерять свободу. Да, смешно. Да, наивно. Да, может, и незрело. Но так уже сложилось.

И этим можно многое объяснить: и их молчание в мессенджерах, и их вечные рыбалки и походы с друзьями, и даже их страх перед серьезными отношениями.

Значит ли это, что все они в тайне хотят от нас сбежать? Нет. Но все же с нашей стороны будет нелишним давать им время на себя. Да и самим нам, по правде говоря, стоит развиваться и вне отношений. Мы, в отличие от мужчин, погружаемся в чувства настолько, что со спокойной совестью может забросить любимые занятия, перестать видеться с друзьями и так далее. И это большая ошибка, потому что замкнутые системы никогда не развиваются. Подпитывайтесь новыми впечатлениями извне, чтобы формировать в ваших отношениях новые грани. Он будет получать необходимую ему свободу, а вы будете заниматься любимыми делами и не забивать себе голову лишними мыслями.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2484796260593961008/

А вы знали об этом?

Русские цари (впрочем, не только они) любили карликов. Ну, забавлялись монархи, глядя, как уроды (многие годы это слово не было особо оскорбительным) кривляются и скачут. Однако до крайности довёл это дело Пётр Великий. Он вообще решил карликов "разводить", как кроликов и даже устроил потешную свадьбу. Ради неё карлица царицы (да, у неё были свои карлики) обвенчалась c царским шутом Якимом Волковым, тоже ростом не отличавшимся. По этому поводу из ближайших губерний привезли, по некоторым данным, от 70 до 90 карликов. Для них пошили наряды на европейский манер. Однако вывести на Руси "породу" карликов Петру так и не удалось.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43267182208)

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