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«Ледяная осада» или последний бой Гражданской войны в России,когда мертвые спасали живых

«Ледяная осада» или последний бой Гражданской войны в России,когда мертвые спасали живых

 

В 1922 году красноармейцы воевали в Якутии с белыми, «зелеными» и повстанцами из местных народностей, постепенно преодолевая сопротивление. 27 апреля 1922 года было объявлено об образовании Якутской Автономной ССР. Многие сложили оружие, но не генерал Пепеляев, к тому времени прозванный «сибирским Суворовым».

Интересно, что Пепеляев, учитывая настроения местных русских, в первую очередь купцов и промышленников, воевал не под российским триколором, а под бело-зеленым знаменем Сибирской автономии, провозглашенной в 1918 году.Спонсировали предприятие американские бизнесмены, которые надеялись в случае успеха получить неограниченный доступ к сибирским мехам.

«Ледяная осада» или последний бой Гражданской войны в России,когда мертвые спасали живых

Анатолий Пепеляев

 

Именно пепеляевцам довелось стать участниками последнего сражения братоубийственной войны. Против них были красноармейцы под командованием Ивана Строда — кадрового военного, полного георгиевского кавалера за Первую мировую войну, который затем командовал многими регулярными частями Красной Армии. Он успешно воевал против барона Унгерна, китайцев, японцев, разного рода «зеленых». В общем, противники стоили друг друга, что и показали дальнейшие события.

2 сентября 1922 года отряд Пепеляева высадился в Аяне на побережье Охотского моря и двинулся в направлении Якутска.

Пепеляев хотел захватить Якутск, а затем продолжить путь на Иркутск и Красноярск.

В начале 1923 года пепеляевцы заняли селения Усть-Мая, Усть-Миль и Амгу. Взятие последней открыло им прямой путь на Якутск.

Навстречу из Якутска выступил красный отряд в составе 282 бойцов.  Командир Иван Строд планировал сдержать наступление при помощи отвлекающих маневров. Но белый генерал опередил его.

«Ледяная осада» или последний бой Гражданской войны в России,когда мертвые спасали живых

Иван Строд

 

13 февраля во время ночевки в Сасыл-Сысыы отряд Строда подвергся внезапному нападению. С большим трудом красноармейцы отбились и укрепились в отдельно стоявшей усадьбе якутской семьи Кармановых.

На утро, воспользовавшись передышкой, стродовцы стали возводить бруствер вокруг усадьбы. При этом единственным доступным строительным материалом были балбахи (навозные лепешки).Из них красноармейцы складывали защитные стены и заливали водой.

В будущем укрепление получит название «навозной» или «ледяной» крепости. Но в тот момент красноармейцам было не до названий. Балбах было не много – поэтому бруствер получился невысокий и передвигаться по усадьбе бойцы могли только ползком на карачках.

По пулестойкости балбахи не уступали мешкам с песком. Несмотря на это укрепления все равно разрушались от выстрелов и тогда прорехи заделывали окоченевшими трупами.

«Нужно было как-то восстанавливать укрытия, – описывал впоследствии Строд принятое решение. – Но чем? Никакого материала у нас нет»

«Выручили мертвые… Всю ночь исправляли красноармейцы разрушенные окопы. Подтаскивали замерзшие обледенелые трупы, примеряли, переворачивали, укладывали рядами, заменяли один труп другим», – так реконструирует события писатель Леонид Юзефович.

«Небольшие дыры в стенах окопов затыкали конскими головами. К утру новые окопы были готовы. Напрасно белые открывали сильный пулеметный огонь – мертвые тела тверды как камень, их можно разбить только из орудий», – продолжает он.

Инфернальность боя на «Лисьей поляне» поражает воображение. Живые и мертвые бились бок о бок. И никто не удивлялся «нереальности» происходящего.

Любительский макет обороны Сасыл-сысыы

Любительский макет обороны Сасыл-сысыы

 

Когда стродовцы узнали, что у противника в скором времени появится пушка, из которой они в два счета разбомбят их нехитрые укрепления, они собрали все боеприпасы в одно место и были готовы взорвать себя, чтобы не сдаться противнику.

Однако до этого не дошло, поскольку разведка Пепеляева доложила, что из Якутска на помощь Строду идет большой отряд, и 3 марта белые сняли осаду Сасыл-Сысыы и отступил на восток

За три недели боев из 282 красноармейцев, находившихся в осаде, погибло 63, а ранено 96 человек. Значение героической обороны "Лисьей поляны" заключалось в том, что Строду удалось связать основные силы Пепеляева и предотвратить захват Якутска.

Тем самым был сорван и дальнейший поход белых на Сибирь.

Частично использован материал : https://russian7.ru/post/ledyanaya-osada-v-amge-kakim-bylo-p...

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