6 причин, почему Вселенная послала вам родственную душу

Вы не можете повлиять на время появления в вашей жизни того самого человека, потому что Вселенная лучше знает, когда он окажется вам нужен.
Вы заслужили! У вас есть цель стать лучше, возможно, вы сделали лучше жизнь окружающих.
Другими словами, вы стали источником позитива, а положительная энергия не остается незамеченной, поэтому Вселенная вас отблагодарила.
Вы позвали Вселенную на помощь. В нелегкие времена вы отправили сигнал, ваша душа плакала и эти импульсы отправились в мир.
Хорошая карма сработала. Некоторые люди появляются в нашей жизни, чтобы помочь нам стать лучше, чтобы привести нас к желанной цели.
Это ваша возможность. Вселенная знает, что в конце своего жизненного пути вы должны оказаться в пункте Б, чтобы из пункта А вы пришли в пункт Б с необходимым жизненным опытом и стремлениями, нужен человек.
Границы. Люди появляются в нашей жизни, чтобы вытолкать нас за пределы зоны комфорта и сделать другими людьми.
Исцеление. Родственная душа позволит вам исцелиться, вернуться к жизни и восполнить энергетические ресурсы.
Вы пережили боль и страдание, эмоций как будто нет… Но Вселенная готова вас поддержать, на помощь придут люди, которые вновь научат вас улыбаться.
А вы знали об этом?
Великий князь Дмитрий Павлович, участвовавший в заговоре против Распутина, был сослан, что и спасло его жизнь. В дальнейшем Дмитрий окажется в Париже, где встретится с Коко Шанель и станет тем, благодаря кому появился аромат Chanel №5 и Boy. А после уедет в Америку, где женится на весьма состоятельной даме.
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