Зачем Жуков в 1954 году отобрал погоны у советских дипломатов

Как известно, погоны вернулись в армию во время Великой Отечественной войны. Тогда же аналогичными знаками отличия обзавелись и советские дипломаты. Однако эта идея не понравилась маршалу Жукову. Именно по его инициативе в 1954 году новая форма сотрудников МИДа была упразднена.



История дипломатических мундиров

На самом деле форма для чиновников, работа которых была связана с внешней политикой, была введена еще в царской России. Так, если верить Светлане Туриловой, автору издания «История внешнеполитического ведомства России», в 1799 году первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел Федор Ростопчин передал предписание Павла I о том, что чиновники обязаны носить кафтаны темно-зеленого цвета со стоячими воротниками и белыми пуговицами с изображением российского герба, а также белые штаны. Впоследствии форма отечественных дипломатов претерпела не одно изменение. Например, в период правления Александра I на мундирах консулов появилось золотое шитье, изображавшее масличную ветвь.

Мундиры дипломатических чиновников разделялись подобным «шитьем» на 10 разрядов. Как утверждает Леонид Шмелев, автор книги «Титулы, мундиры и ордена в Российской Империи», на мундирах государственного канцлера и послов вне государства шитье располагалось на воротниках, обшлагах и клапанах карманов, а также по бортам и швам одежды. Заместитель министра иностранных дел, а также чиновники 1-го и 3-го классов и посланники 2-го ранга имели аналогичное шитье за исключением шитья по швам. Чиновников 4-го и 5-го классов можно было узнать по шитью лишь на воротниках, обшлагах и карманных клапанах, а чиновников 6-8-го классов – по шитью на воротниках и обшлагах.



Советские чиновники в погонах

Своя форменная одежда была и у советских дипломатов. Как указано в «Большой юридической энциклопедии» (автор и составитель А. Б. Барихин), 28 мая 1943 года в свет вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому были установлены следующие дипломатические ранги: Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР 1-го класса, Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР 2-го класса, советник 1-го класса, советник 2-го класса, первый секретарь 1-го класса, первый секретарь 2-го класса, второй секретарь 1-го класса, второй секретарь 2-го класса, третий секретарь, атташе. К слову, данная система действует в России и по сей день.

В том же 1943 году, как пишет в своей книге «Русский патриотизм и советский социализм» Алексей Кожевников, только 16 сентября Постановлением Совнаркома была введена форменная одежда для работников дипломатической службы. С этого момента на мундирах дипломатов в качестве знаков отличия появились погоны с вышитыми на них золотыми звездами. Сотрудника в ранге посла можно было узнать по мундиру с (генеральскими) погонами без просвета с вышитыми звездами и золотистой эмблемой в виде двух скрещенных пальмовых ветвей. Однако спустя 11 лет эта дипломатическая форма была внезапно отменена. И виной тому – маршал Жуков.



Протест маршала Жукова

По утверждению автора книги «МИД. Министры иностранных дел. Внешняя политика России: от Ленина и Троцкого», Леонида Млечина, форменная одежда с погонами исчезла в 1954 году. Тогда Георгий Жуков находился в зените своей славы. Как известно, в 1955 году он стал Министром обороны СССР. Поэтому к мнению военачальника до так называемой Хрущевской опалы прислушивались. Млечин пишет, что Жукову не нравилась форма чиновников МИДа именно из-за погон. Дело в том, что Георгий Константинович считал, что на ношение погон имеют право исключительно военные чины, а уж никак не государственные служащие.

Однако автор издания «Легко ли быть послом? Записки о жизни и карьере дипломата», Юрий Дерябин, который в 1990-х годах служил Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Финляндии, более конкретен в своих воспоминаниях. Дерябин пишет о том, что Жуков настоял на отмене формы, сославшись на то, что его подчиненным надоело отдавать честь штатским, носящим мундиры: форменную одежду советских дипломатов было нелегко отличить от военной. Для того, чтобы впредь избежать подобной путаницы, дипломатические погоны и были упразднены. Сам Дерябин признавал, что форма дисциплинировала чиновников, но многим из них и предавала подчас незаслуженную напыщенность. Впрочем, парадные мундиры для послов и посланников решили оставить. Они существуют и поныне.



Источник : https://russian7.ru/post/zachem-zhukov-v-1954-godu-otobral-p...

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