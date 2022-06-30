Как понять, что мужчина что-то скрывает от вас

Иногда мы на интуитивном уровне чувствует, что партнер не честен с нами в отношениях. Рассказываем, какие поступки могут лишний раз это подтвердить.

Наше поведение, согласно теоретическим концепциям, определяется не только внутренними мотивами, но и внешними воздействиями — стимулами. Когда в жизни мужчины появляется нечто, заведомо неприемлемое для партнерши, он, вероятнее всего, будет стремиться сохранить это в секрете. Психотерапевт Янина Крджацян предлагает ознакомиться с неполным списком внешних маркеров поведения, по которым косвенно можно заподозрить наличие у мужчины тайны.

Когда в системе появляется новый элемент, другие элементы системы закономерно меняются. Прежде всего, это выражается в изменении поведенческого стереотипа участника системы. Важным критерием является и особенности характера отдельно взятой личности. Ведь для патологических лжецов нет сложности утаивать секреты: навыки ведения двойной жизни и перманентное притворство способствуют привыканию партнерши к данному стилю поведения, и заметить изменения может быть практически невозможно. Для человека же, который не натренирован регулярным обманным маневрам, сможет с легкостью обратить внимание на необычных внешних поведенческих проявлениях.

Излишняя скрытность

Мужчина становится скрытным, более молчаливым, чем был ранее. Особенно это заметно, если мужчина экстраверт по типу личности, коммуникабельный, душа компании. Он чаще уединяется, задумчив без повода, пытается быстро перевести разговор, отвечает кратко и формально, иногда раздражительно. Будто его отвлекли от чего-то крайне важного, хотя объективно это не так. Это поведение объясняется эмоциональной и когнитивной вовлеченностью в переживания, которые он скрывает.

Возбужденное состояние

В противовес предыдущему пункту мужчина, наоборот, может стать более беспокойным, несколько возбужденным. Его настроение приподнято, он расточает похвалу и комплименты. Субманиакальный аффект можно интерпретировать как гормональный всплеск, например, на фоне влюбленности.

Акцент на своем внешнем виде

Меняется характера ухода за собой, партнер становится более щепетильным в вопросах выбора одежды. Он чаще прибегает к гигиене в нетипичное время. Может начать внезапно заботиться о своей физической форме, посещать спортзал. Поведение обусловлено желанием понравиться, быть приятным в физиологическом плане.

Постоянная занятость

Появляются частые, взявшиеся из ниоткуда, неотложные дела, предлоги уйти, где-то задержаться. Мужчина отвечает на звонки очень скупо, старается ограничиться перепиской. Уклоняется от прямых ответов, неловко отшучивается.

Ярко выраженные личные границы

Партнер раздражается, если возникает угроза прочтения информации в его телефоне, не отставляет телефон на виду, отвечает на звонки в нехарактерное время, уединяется, чтобы ответить. При этом лицо может выражать испуг, напряжение, беспокойство. Он часто переписывается, не может сказать с кем, тянет время, начинает обвинять в мнительности, подозрительности, недоверии.

Критика и провокация

Раздражается на вас, провоцирует конфликты, начинает критиковать без причин. Объясняется это поведением следующим образом: если причиной тому появление любовницы, то у мужчины запускается защитный механизм психики — он находит предлоги для недовольства и неудовлетворения вами, чтобы подавить чувство вины за бесчестное поведение.

Неожиданная забота и внимание

Либо же, наоборот, он резко становится услужливым, дарит подарки без повода, угождает. Такое поведение тем сильнее настораживает, чем более несвойственным для него были такие действия раньше. Эти поступки объясняются попыткой загладить субъективно тяжело переживаемое чувство вины.

Физические изменения

Резкое похудение, потеря лишних килограммов и смена рациона питания. Вы можете заметить, что он отказывается есть привычную, приготовленную вами, пищу.

Заинтересованность в общении с детьми

При наличии детей, к примеру, может становится более внимательным к ним. Чаще водит гулять, возит на мероприятия под эгидой того, чтобы вы «отдохнули», побыли одной. Перемена будет наиболее очевидна, если ранее отец были дистанцирован от совместного с детьми времяпрепровождения.

Перемены в сексуальной жизни

Здесь существует два основных сценария: увеличение половой активности на фоне взрыва гормонов влюбленности, или, что чаще, ее ослабление. Отказ от регулярной близости из-за усталости, тяжелой трудовой недели, при этом объективно рабочей нагрузки больше не становилось.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506647099024083631/

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