Тайны проклятой картины: на какое полотно нельзя было смотреть накануне венчания в царской России

Автором проклятой картины, написанной в 1862 году, был русский художник Василий Владимирович Пукирев. Есть версия, что трагичный сюжет Пурикев взял из жизни. Живописец дружил с Сергеем Варенцовым, тоже художником. Варенцов был влюблен в Софью Рыбникову, дочь богатого купца. Однако молодым было не суждено соединиться узами брака: родители предпочли выдать молодую девушку за более состоятельного и более зрелого мужчину. Супругом Софьи стал купец первой гильдии Андрей Корзинкин. Мало того, в аналогичной ситуации в свое время оказался и сам Василий Пукирев. Он питал неоднозначные чувства к родственнице Варенцова, которую тоже повел под венец богатый человек. Владимир Гиляровский со ссылкой на друга Пукирева Сергея Грибкова писал: «…этот старый важный чиновник – живое лицо. Невеста рядом с ним – портрет невесты В.В. Пукирева, а стоящий со скрещенными руками - это сам В. В. Пукирев, как живой». Как бы то ни было, изображенная на картине сцена имела самое непосредственное отношение к Пукиреву.Как многие уже догадались, полотно это называлось «Неравный брак». На картине, если кто-то не помнит, запечатлено венчание совсем юной девушки с довольно пожилым господином. Невеста явно не хочет становиться женой старика, и протягивает палец к кольцу, находящемуся в руках священника, с неохотой. Она будто и сама стесняется того положения, в котором оказалась. А вот жених смотрит на супругу искоса и даже свысока. Позади пары можно разглядеть молодого человека, шафера, испепеляющего своим взглядом жениха. По легенде, этим молодым человеком изначально был тот самый Сергей Варенцов. Однако Варенцов, увидев картину, высказал свое недовольство Пукиреву. Поэтому Василий Владимирович пририсовал Варенцову усы и бороду. На самом же деле на картине Пукирев, памятуя о собственной любовной драме, изобразил самого себя.Впрочем, не только упомянутый случай подтолкнул Василия Пукирева на написание картины «Неравный брак». Дело в том, что эта тема была очень популярна в то время. В середине XIX столетия данный вопрос встал очень остро, потому что многих в России возмущало значительное количество браков по расчету. При этом мнение молодой невесты по поводу состоятельного, но старого жениха не слишком интересовало небогатых родителей, которые руководствовались лишь жаждой наживы. Именно подобной статистикой было обусловлено появление многочисленных художественных произведений, посвященных неравным бракам. Так, в 1854 году на сцене Малого театра была поставлена пьеса Александра Островского «Бедность не порок». Все это привело к тому, что в 1861 году в свет вышел указ Святейшего Синода, осуждавший браки, заключавшиеся между людьми с большой разницей в возрасте.Несмотря на актуальность проблемы, картину Василия Пукирева не захотела приобрети ни одна галерея. Она была выставлена на одной выставке, после чего перешла в руки частного коллекционера Александра Борисовского. Только спустя 9 лет после написания полотно наконец купил меценат и коллекционер Павел Третьяков. За «Неравный брак» Третьякову пришлось раскошелиться на 1500 рублей серебром. Меценат повесил шедевр на всеобщее обозрение. С этого момента с теми, кто любовался картиной, начали происходить странные вещи. В частности из-за нее расстроились многие браки. Девушки, собиравшиеся под венец, стали поговаривать, что смотреть на картину Пукирева до свадьбы категорически нельзя: влюбленные либо поссорятся еще до венчания, либо брак окажется несчастливым. Правда, художник Илья Репин утверждал, что Пукирев, напротив, оказал благотворное влияние на тогдашние нравы, так как написанное им полотно предотвратило некоторые браки, которые собирались заключить люди, не испытывавшие к друг другу нежных чувств, а движимые исключительно материальными мотивами.