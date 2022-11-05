Михаил II Романов — последний император России?

Любимец Александра III родился в 1878 году. Детство великого князя прошло в императорских резиденциях. Как и прочие царские отпрыски, Михаил получил классическое придворное образование: великий князь знал несколько языков, занимался физкультурой, обучался танцам и различным общим предметам, военной теории, верховой езде и тактике.

Великий князь Михаил Александрович, 1891 год. Источник: ru.wikipedia.org

В 1888 году императорская семья едва не погибла в железнодорожной аварии. Благодаря недюжинной силе Александра III, удержавшего обвалившуюся железную крышу, всем Романовым удалось спастись, но вскоре император стал жаловаться на боль в спине. У государя началась болезнь почек, которая вкупе с другими проблемами со здоровьем в 1894 году прервала жизнь 49-летнего Александра III.



До 1899 года Михаил был третьим в очереди наследования российского престола, однако смерть старшего брата Георгия изменила положение дел.

Михаил стал наследником Николая II, при этом не получив официального титула цесаревича, что вызвало споры в семье Романовых. Придворные и члены династии обвиняли в этом суеверную Александру Фёдоровну, рассчитываювшую в скором времени разрешиться наследником мужского пола.

Регент племянника

Однако у императора одна за другой рождались девочки, и неловкий статус Михаила Александровича сохранялся пять лет — до появления на свет больного гемофилией цесаревича Алексея.

В 1904 году Михаил Александрович и императрица были названы регентами при цесаревиче в случае смерти Николая II. В момент подписания манифеста никто ещё не подозревал, что регент имеет все шансы пережить племянника и в дальнейшем передать трон своему будущему сыну. Великий князь был холост, хотя и состоял в любовной переписке со своей кузиной Беатрисой из британской королевской семьи. Православная церковь запрещала брак между двоюродными братьями и сёстрами, поэтому влюблённым пришлось расстаться.

Михаил Александрович Романов, конец 1890-х годов. Источник: ru.wikipedia.org

Залечивать душевную рану Михаила Александровича предстояло Александре Коссиковской, фрейлине великой княгини Ольги. Но и этот роман имел призрачные перспективы: в случае смерти цесаревича от болезни, Михаил вновь стал бы наследником брата, следовательно, ответственность за продолжение старшей ветви Романовых ложилась на его плечи, а неравный брак с фрейлиной лишил бы Михаила прав на престол. Когда великий князь заявил о своём желании жениться на Коссиковской, последнюю в 1906 году выслали из России.



Великий князь недолго горевал о высланной метрессе: в 1908 году на одном из военных торжеств Михаил Александрович познакомился с Натальей Вульферт — дочерью московского адвоката, в первом браке состоявшей за купцом из Мамонтовых, а вторым — за сослуживцем Михаила по привилегированному полку Синих кирасир. Невинный флирт и мазурка, на которую великий князь пригласил Наталью Сергеевну, переросли в бурный, стремительный роман. Михаил был срочно отправлен в Англию, где ему планировали сосватать одну из принцесс. Но вместо исполнения матримониальных задач, поставленных Марией Фёдоровной, Михаил подолгу в одиночестве слушал русские романсы в исполнении румын.



В 1909 году резонансный роман достиг апогея: Михаил решил во что бы то ни стало жениться на Наталье Сергеевне, которая на тот момент была беременна. Князь попросил брата посодействовать ускорению бракоразводного процесса, чтобы его с Натальей ребёнок не был зарегистрирован на официального мужа — Владимира Вульферта. При этом Михаил заверил Николая II, что жениться на своей любовнице не планирует. Брак четы Вульферт был расторгнут уже после появления младенца на свет. Владимир Вульферт получил огромную по тому времени сумму в обмен на отказ от прав на ребёнка.



Новорождённому Георгию Михайловичу Брасову (фамилия дана по названию имения великого князя) Николай II даровал графский титул. В 1912 году Михаил, прекрасно зная, что все его письма просматриваются агентами, приставленными братом, отправил последнему телеграмму, в которой сообщил, что поедет на автомобиле из южной Германии в Канны, а свита отправится туда же поездом через Париж. Отвязавшись таким образом от царских агентов, последовавших с прислугой в Париж, Михаил и Наталья доехали на автомобиле до Вюрцбурга, где сели на поезд до Вены. Там влюблённые тайно обвенчались в сербской православной церкви. Свидетелями на церемонии выступили церковный сторож и его жена. На следующий день пара вернулась на запланированный маршрут, поэтому о произошедшем в Вене никто не узнал. Через две недели Михаил Александрович в письме сообщил матери о венчании. Свой поступок великий князь объяснил тем, что в случае смерти больного цесаревича Алексея (который в момент венчания дяди находился почти что при смерти) ему вновь придётся стать наследником престола, а потому опасался неизбежной в такой ситуации разлуки с Натальей.

Великий князь с сыном в арендованном замке Небуорт-хаус, Англия, 1913 год. Источник: ru.wikipedia.org

Данное брату слово было нарушено, Николай II чувствовал себя обманутым. Михаилу запретили въезд в Россию, а всё его имущество было взято под опеку. Великий князь со своей женой остался жить в Европе как частное лицо. Среди тех, кто поддерживал личный контакт с Михаилом, был великий князь Андрей Владимирович и его пассия — балерина Кшесинская. С началом Первой мировой войны Михаил с разрешения Николая II вернулся с женой в Россию и возглавил Кавказскую туземную конную дивизию.

Михаил II Романов

В 1915 году Николай II официально признал отцовство Михаила. В конце года Наталье Сергеевне был дарован титул графини Брасовой, а их брак с Романовым узаконен.



Пока Михаил Александрович действовал во главе своей дивизии на юго-западном фронте, Наталья Сергеевна в принадлежавшем её мужу особняке учредила госпиталь для раненых. Также в Гатчине под её руководством был организован небольшой лазарет. Меж тем за успешные действия вверенной ему дивизии и личную храбрость Михаил был награждён орденом Святого Георгия. Позже великий князь возглавлял кавалерийский корпус, но из-за язвы желудка в 1916 году вернулся в Петроград.

Михаил Александрович с Натальей Сергеевной. Источник: ru.wikipedia.org

Ухудшение экономического положения страны, военные неудачи, продовольственный кризис, влияние Александры Фёдоровны на Николая II и близость Распутина к императорской чете усиливали антиправительственные настроения в широких кругах. Среди Романовых формировался, правда довольно вяло, заговор против царя и его жены. Первым выступлением великокняжеской фронды стало убийство Распутина, после чего некоторые члены династии были под разными предлогами изгнаны из столицы.



Одним из планов заговорщиков было смещение Николая II и Александры Фёдоровны и назначение Михаила Александровича регентом при цесаревиче Алексее. Однако сам великий князь не был замешан в интригах против своего брата и едва ли хотел для себя той участи, что готовили ему родственники. Его жена, напротив, предпринимала более активное участие в действиях оппозиционных царю семейных кругов: графиня вела переписку с соучастником убийства Распутина, опальным великим князем Дмитрием Павловичем и заклятым врагом императрицы Марией Павловной, надеявшейся в революционной смуте сделать императором своего старшего сына Кирилла Владимировича.

Царская семья во время празднования 300-летия дома Романовых. Источник: ru.wikipedia.org

Начало Февральской революции Михаил Александрович встретил в Гатчине. Позднее он переедет в Зимний дворец, а в дальнейшем, ради сохранности резиденции, — на квартиру князей Путятиных. Туда же 1 марта 1917 года прибыл манифест, уже подписанный великими князьями Кириллом Владимировичем (перешедшим на сторону мятежников) и Павлом Александровичем. Его текст предполагал дарование Конституции и формирование нового правительства. Великий князь Михаил Александрович документ подписал, но вечером того же дня попросил председателя Думы Михаила Родзянко его подпись вычеркнуть.



2 марта Николай II подписал отречение за себя и за сына Алексея в пользу брата Михаила Александровича. 3 марта Николай отправил брату телеграмму, в которой именовал его императорским величеством Михаилом II. На рассвете некоторые армейские части начали присягать новому царю. Думская делегация, приехавшая к Михаилу Александровичу, объявила великому князю об отречении Николая II в его пользу. Делегаты, а в особенности Керенский, уговаривали Михаила отречься; Милюков и Гучков же считали, что отрекаться не стоит. В такой ситуации сомневающийся Михаил принял решение подписать акт своего условного отречения от престола до решения этого вопроса Учредительным собранием.

Петроград — Пермь

В августе 1917 года Михаил Александрович был арестован и содержался под домашним надзором в Гатчине. В сентябре Керенский объявил Россию республикой, не дожидаясь созыва Учредительного собрания. Впрочем, в октябре собрание разогнали большевики, Временное правительство пало.



Приближение немецких войск к Петрограду зимой 1918 года сделало пребывание Михаила Александровича в Гатчине опасным для власти. В марте великий князь был в очередной раз арестован и с подачи Моисея Урицкого отправлен в ссылку в Пермскую губернию. Тем временем графиня Брасова организовала отправку сына Георгия с английской гувернанткой в Данию по поддельным документам. В мае она навестила ссыльного мужа, проживавшего в лучших номерах городской гостиницы и свободно перемещавшегося по Перми. После графиня отправилась в Москву, где при личной встрече с Лениным просила о возвращении мужа в Петроград.

Михаил Александрович Романов и Пётр Знамеровский в Перми, апрель 1918 год. Источник: ru.wikipedia.org

Последняя дневниковая запись Михаила Александровича датирована 11 июня 1918 года. В ночь с 12 на 13 июня великий князь вместе со своим личным секретарём были похищены большевиками, вывезены в лес и убиты. Останки великого князя до сих пор на найдены.



Графиня Брасова была арестована и отправлена в тюрьму. Там она симулировала болезнь, из-за чего её перевели в тюремный госпиталь. При помощи дочери от первого брака ей удалось бежать и по поддельным документам добраться до оккупированной немцами Одессы. Умерла графиня в полной нищете и одиночестве в Париже в 1952 году. Её сын Георгий погиб в автомобильной аварии в 1931 году.

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А вы знали об этом?

Работа по дому порой выводит из себя, особенно, когда пыль покрывает все ваше лицо. Джеми Линк, химик из Университета Калифорнии в Сан-Диего, работала над одним силиконовым чипом. Когда он случайно разбился, крошечные кусочки все равно продолжали посылать сигналы, выступая в роли маленьких сенсоров. Эти маленькие самособирающиеся частицы она окрестила «умной пылью». Сегодня у «умной пыли» гигантский потенциал, особенно в борьбе с опухолями в организме.

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