Почему мессионеры не смогли научить индусов жить по христианскому Новому Завету

Идея сделать Индию, и не только ее, христианской, владела умами и политиков, и тех, кто выбирал путь миссионерства, чтобы научить индусов жить и думать по Новому Завету. Этот процесс поглощал и поглощает до сих пор огромные ресурсы – и материальные, и человеческие.

А результат – лишь немногим более двух процентов индийцев причисляют себя к христианской общине. Некоторые же наотрез отказываются меняться и сейчас – как жители Андаманских островов, например, которые прибывших с благими намерениями могут попросту съесть.

«Идите, научите все народы»

С появлением каждой новой религии закономерно возникало и желание ее последователей поделиться новым знанием с ближним, некоторые же стремились обратить в свою веру и тех, кто жил на значительном удалении. Не всем конфессиям свойственно расширять таким образом количество своих последователей (некоторые, алавиты, например, не привлекают никого к своему учению и вообще информацию о нем не распространяют). И все же прозелитизм, желание обратить других в свою веру - явление давнее и обычное.

Христиан в Индии - около 2 процентов, большая часть среди них - протестанты.

Этим занимаются преимущественно представители мировых религий, само же слово «миссионерство» связывается с христианами.

Задачи миссионеров на протяжении двух тысяч лет существования этой религии могли варьироваться. Что значит «обратить в христианство»? Когда-то под этим понималось крещение всех инакомыслящих подряд, целыми деревнями – и, само собой, далеко не добровольно. Успех в этих случаях измерялся по количеству «обращенных» - чем их больше, тем успешнее миссия.

Другой вариант миссионерства – пропаганда христианских ценностей там, где до этого жизнь основывалась на других ценностях. Для этого использовали проповеди, общение с будущими единоверцами, порой имело место даже мученичество – отправившись в чужие края, верующий готов был идти со своей правдой до конца. В любом случае, с иноверцами общались, изучали их языки и культуру. Но поначалу использовали силовые методы – крестили под угрозой расправы.

С эпохой Просвещения методы миссионерской деятельности изменились: вместо насильственного навязывания своих ценностей христианские миссионеры ставили целью распространять знания, для чего во множестве строились школы, а помимо них – больницы и приюты, ведь это все повышало лояльность к чужакам, пришедшим «в чужой монастырь».

Благодаря миссионерам в Индии появились школы для девочек.

Фома Неверующий – первый миссионер в Индии

Первым, кто принес слово Христа на полуостров Индостан, считается апостол Фома – тот самый, что был неверующим, пока не прикоснулся к ранам Спасителя после Воскресения. «Итак, идите, научите все народы» - гласило Великое поручение Христа, и апостолу Фоме достались для исполнения поручения именно эти дальние края. Церковь, основанная Святой Фомой в Индии, сейчас насчитывает около двух миллионов последователей, на месте предполагаемой гибели апостола, в городе Ченнаи (бывший Мадрас) находится базилика, где покоятся мощи святого.

Изображение апостола Фомы и собор, носящий его имя.

Начиная с XIV века миссионерством в Индии занимались монахи некоторых католических орденов – первыми были доминиканцы, за ними прибыли францисканцы, капуцины, иезуиты. Два столетия спустя южная часть Индии была сферой влияния португальцев: те в обмен на свои услуги по защите берегов от арабских кораблей требовали переходить в католическую веру и крестили индийцев сразу деревнями. Западному миру в те времена требовалось противостоять влиятельной Османской империи, поэтому вопрос экспансии христианства на восток был как никогда актуален.

А к XVIII веку Индия была предметом интереса уже нескольких крупных европейских держав, и прежде всего – Англии, которая в христианизации населения видела основное средство укрепления колониальной власти. Миссионерство того времени связано с именем Уильяма Кэри, баптистского проповедника и ученого, который во время работы в Индии перевел Библию на несколько языков, включая бенгальский и санскрит.

Слева - Уильям Кэри, справа - дед писателя и нобелевского лауреата Германа Гессе, Герман Гундерт, миссионер в Индии.

Обращение индийцев в христианскую религию встречало серьезные затруднения: препятствовала тому и кастовая система общества, и большое количество диалектов, и многовековые традиции и ритуалы местных верований. Не на одну лишь Индию был направлен интерес миссионеров прошлого: проповедовать новозаветные истины отправлялись и на другие континенты, включая Африку и обе Америки, а в Азии работа проповедников христианства велась еще и в Китае.

Миссионерство в современном мире

После Второй мировой войны отношение к миссионерству изменилось, оно теперь стало восприниматься как неоколониализм и вызывало противодействие. Но само явление не ушло в прошлое, оно продолжается и по сей день. Тут заключен определенный парадокс – христианские проповедники идут в страны, чья культура древнее, а религия уж точно не менее сложна и глобальна, чем та, что приносится извне.

Предполагалось, что проповедовать христианские ценности могут и новообращенные, однако специфика Индии такова, что многие из них не воспринимались источником знания в силу классовых особенностей.

Но та же Индия, а вместе с ней и другие страны «окна 10/40», то есть расположенные между 10 и 40 градусами северной широты, считаются еще и потому перспективными в смысле миссионерства, что испытывают большие сложности в социально-экономическом смысле, проще говоря, это страны бедные, где население лишено даже самого необходимого с точки зрения западного человека. Приходя с проповедями, туда приходят и с проектами строительства больниц, с лекарствами, со школами и даже просто продуктами, потому и спрос на проповеди не снижается.

А между тем, в последние десятилетия отмечается рост агрессии против работающих в стране миссионеров, включая и нападения на христианские миссии. Да и с точки зрения авторитетных фигур индуизма, прибывающие из западного мира миссионеры часто без должного уважения относятся к местным традициям и религии, отмахиваются от сложившихся за века ритуалов и навязывают свои Апогеем такого неприятия чужого вмешательства стало отношение к гостям жителей Северного Сентинельского острова, территории, формально принадлежащей Индии, но никак ею не контролируемой.

Джон Аллен Чо, погибший при исполнении своего миссионерского долга.

С племенем, живущим на острове, никогда не было и до сих пор нет никаких контактов, это чрезвычайно воинственные и одновременно крайне уязвимые люди. Любой контакт с ними может обернуться кровопролитием – аборигены активно пользуются оружием и не подпускают к берегу прибывающие лодки.

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